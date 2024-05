BBGIกำไรQ1/67แตะ120ล.โต490% ชี้บางจากซื้อเอสโซ่หนุนยอดขายไบโอดีเซลพุ่ง

BBGI โชว์กำไรไตรมาสแรกของปี 67โตถึง 490%อยู่ที่ 120 ล้านบาท ส่วนรายได้รวม 4,958 ล้านบาท ทำสถิติสูงสุดรายไตรมาส (All Time High) รับดีมานด์พุ่งจากธุรกิจไบโอดีเซล ทั้งจาก BCP และ BSRC เดินหน้าลุยโครงการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานแบบยั่งยืนและ โรงงานเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง (CDMO) คาดพร้อมเดินเครื่องต้นปีหน้านายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ BBGI เปิดเผยว่า ผลการดำเนินธุรกิจประจำไตรมาสที่ 1/67 บริษัทฯ มีรายได้จากยอดขายรวมที่ 4,958 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69% และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 120 ล้านบาท เติบโต 490% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และยังเพิ่มขึ้น 51% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP เข้าซื้อหลักทรัพย์บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือ BSRC ส่งผลให้ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลของบริษัทฯ เติบโตกว่า 80% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน หรือ เพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/66 ทำสถิติยอดขายสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ขณะที่ธุรกิจเอทานอล มีสถานการณ์วัตถุดิบราคาสูง ซึ่ง บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนควบคู่กับการปรับปรุงการผลิตและบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นในส่วนของธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงนั้น อยู่ระหว่างการเดินหน้าก่อสร้างโรงงานผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel - SAF) จากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว ที่ร่วมทุนกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อยู่ 20% โดยมีกำลังการผลิตรวม 1,000,000 ลิตร/วัน และโรงงานเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง (Contract Development and Manufacturing Organization หรือ CDMO) ในเฟสแรกที่มีกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์อยู่ 2,000 ตันต่อปี โดย BBGI จะถือหุ้นไม่น้อยกว่า 75% ซึ่งได้เดินหน้าก่อสร้างและสั่งเครื่องจักร อุปกรณ์สำหรับโรงงาน ณ จังหวัดฉะเชิงเทราหรือพื้นที่ EEC เพื่อเตรียมพร้อมจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในช่วงประมาณต้นปี 68อีกทั้ง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 67 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 66 ที่ 0.05 บาทต่อหุ้น พร้อมย้ำความมั่นใจภาพรวมธุรกิจปีนี้เดินหน้าตามเป้าหมาย ตั้งเป้ารายได้เติบโตจากปีก่อนมากกว่า 30% ทำสถิติสูงสุดใหม่ (All Time High) และเข้าสู่ยุคทองของ BBGI ต่อเนื่อง