“CPN-ซัมซุง-ททท.” เพิ่มยอดช้อป ชู AIใช้แปล 16 ภาษาใน 15 ศูนย์ฯ

ผู้จัดการรายวัน 360 - ซัมซุง ยกระดับความร่วมมือกับ เซ็นทรัลพัฒนา พร้อมด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ต่อยอดแคมเปญ “AI Interpreter For Tourist Service Enhancement and Seamless Shopping Experience” ทลายข้อจำกัดด้านภาษา พลิกโฉมประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่ทั่วไทย ผ่านการพัฒนานวัตกรรมแปลภาษาอัจฉริยะ Galaxy AI Interpreter ที่ล่าสุดรองรับการแปลภาษาได้ทั้งหมด 16 ภาษา พร้อมเพิ่มจุดให้บริการร่วมกับร้านค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศกว่า 15 แห่งสถิติล่าสุดจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุถึงถึงการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงสองเดือนแรกของปี 2567 ที่ผ่านมา โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวรวมกว่า 6.38 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นกว่า 50% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งในจำนวนนี้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนมากที่สุดเป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็น มาเลเซีย, รัสเซีย, เกาหลีใต้ และ อินเดีย ตามลำดับโดยเชื้อชาติที่หลากหลายเหล่านี้ล้วนมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง ทำให้ทุกวันนี้การใช้ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้เทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทสำคัญในการแปลภาษามากขึ้นในธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว เนื่องจากมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และมีความแม่นยำสูง รวมทั้งยังใช้งานง่ายและต้นทุนต่ำนายสิทธิโชค นพชินบุตร รองประธานองค์กร ธุรกิจโมบายล์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า "ปัจจุบันกระแสการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ประกอบกับการแข่งขันที่ดุเดือดในธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นที่มาให้วันนี้ซัมซุง และเหล่าพันธมิตรชั้นนำอย่างเซ็นทรัลพัฒนา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยกระดับความร่วมมือไปอีกขั้น ดึงจุดเด่นขุมพลังเทคโนโลยี AI พัฒนา Galaxy AI Interpreter ให้รองรับการแปลภาษาได้มากถึง 16 ภาษา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความเป็นประเทศไทยได้อย่างเต็มที่”นอกจากนี้ยังช่วยเติมเต็มศักยภาพให้ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการสะดวกและง่ายขึ้น โดยการร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นก้าวสำคัญไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลก และเป็นสะพานเชื่อมต่อวัฒนธรรมที่หลากหลาย อย่างไร้ข้อจำกัดด้านภาษา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของซัมซุงที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนา มีศูนย์การค้าในประเทศไทยมากถึง 41 สาขา โดยมีศูนย์การค้า Tourists Malls ในจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 15 สาขาทั่วประเทศครอบคลุมทุกภูมิภาค เราสร้างศูนย์การค้าของเราให้เป็น Tourist Hub Destination ดึงดูดคลื่นนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลเข้ามาพร้อมเม็ดเงินหมุนเวียนจากทั่วโลก รวมทุกประสบการณ์ช้อประดับโลกที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องการไว้ในที่เดียว”การผนึกกำลังกับ Global Partnerships ที่แข็งแกร่งระดับโลกอย่างซัมซุงในการใช้นวัตกรรมแปลภาษาอัจฉริยะ Galaxy AI Interpreter ในครั้งนี้ จะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการใน Tourist Mall ของเซ็นทรัลพัฒนาได้รับประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ไร้ขีดจำกัด ลดอุปสรรคทางด้านการสื่อสารระหว่างลูกค้ากับพนักงานผ่านเครื่องมือและเทคโนโลยี AI ที่ทันสมัย ยกระดับการให้บริการนักท่องเที่ยวแบบ Online to Offline ได้อย่างครบทุกมิติฟีเจอร์แปลภาษา Galaxy AI Interpreter ภายใต้แคมเปญ “AI Interpreter For Tourist Service Enhancement and Seamless Shopping Experience” เปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรับบริการอย่างง่ายดาย เพียงพูดภาษาของตนเองผ่าน Galaxy AI จากนั้น AI จะทำหน้าที่แปลเป็นภาษาที่เลือกไว้ได้ทันที ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยทลายกำแพงภาษาและอุปสรรคในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดที่รองรับการแปลได้ถึง 16 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ, จีน, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, ฮินดี, อิตาเลียน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, โปแลนด์, โปรตุเกส, สเปน, เวียดนาม, ไทย, อาหรับ, บาฮาซา อินโดนีเซีย และรัสเซียสำหรับจุดให้บริการ Galaxy AI Interpreter จะอยู่ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์, จุดแลกของสมนาคุณ และ เอ็กซ์คลูซีฟเลานจ์ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูง (Tourist Malls) ทั้ง 15 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล วิลเลจ, เซ็นทรัล พระราม 9, เซ็นทรัล อยุธยา, เซ็นทรัล ศรีราชา, เซ็นทรัล มารีนา, เซ็นทรัล พัทยา, เซ็นทรัล จันทบุรี, เซ็นทรัล เชียงใหม่, เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, เซ็นทรัล เชียงราย, เซ็นทรัล อุดรธานี, เซ็นทรัล ภูเก็ต, เซ็นทรัล สมุย และ เซ็นทรัล หาดใหญ่นอกจากนี้ ยังสามารถรับบริการได้ที่ร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล และจุด Touch Point ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ อย่าง Comma And และ Klook Lounge ที่เซ็นทรัลเวิลด์ รวมทั้ง Good Goods และ Hug Craft ทุกสาขาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดความร่วมมือกันระหว่างซัมซุง เซ็นทรัลพัฒนา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้เหล่านักเดินทาง แต่ยังเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นถึงพลังของเทคโนโลยี AI ในการทลายข้อจำกัดด้านภาษา และยกระดับการสื่อสาร เพื่อเชื่อมต่อผู้คนให้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น พร้อมจุดประกายสร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้กับโลก