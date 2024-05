GULFเซ็นสัญญาPPAโรงไฟฟ้าโซลาร์เพิ่มอีก1โครงการ กำลังผลิต 59MW

GULF เผยบริษัทย่อยลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA)โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิต 59เมกะวัตต์ จ่ายไฟเชิงพาณิชย์ปี69 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีสัญญาPPA กับกฟผ.รวม 25โครงการ รวม 1,353.1 เมกะวัตต์นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) เปิดเผยว่าบริษัท แสงดี พลังงานสะอาด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท กัลฟ์ รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA)กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. )เพื่อพัฒนาและดำเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (solar farms with battery energy storage systems) จำนวน 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 59 เมกะวัต โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. มีระยะเวลา25 ปี และมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2569ทั้งนี้ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยที่ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ไปแล้วทั้งสิ้น 25 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 1,353.1 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (solar farms) จำนวน 13 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 652.9 เมกะวัตต์ และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (solar farms with battery energy storage systems) จำนวน 12 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 700.2 เมกะวัตต์ ซึ่งมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2567 - 2572โดยโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (solar farms) และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (solar farms with battery energy storage systems ) มีอัตราจำหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบ FIT ที่ 2.1679 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง และ 2.8331 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ตามลำดับ ตลอดอายุสัญญา ซึ่งการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการฯ จะช่วยลดความผันผวนจากราคาเชื้อเพลิง และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนทั้งในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมให้ได้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่ต่ำตลอดอายุสัญญา เนื่องจากโครงการฯ มีต้นทุนผลิตไฟฟ้าที่ต่ำกว่าราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยในปัจจุบันการพัฒนาโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามแผนของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ภายในปี 2578 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่มุ่งผลักดันการใช้พลังงานไฟฟ้าสะอาดเพื่อเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีแผนการขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบต่าง ๆ เช่นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ และพลังงานขยะอุตสาหกรรม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ