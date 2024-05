OR ซื้อหุ้น 20% ใน PTT Digital จาก PTTGC วงเงิน 1,023 ล้านบาท

บอร์ด OR ไฟเขียวให้บริษัทย่อย “มอดูลัส เวนเจอร์” ซื้อหุ้น 20% ใน PTT Digital จาก PTTGC คิดเป็นวงเงิน 1,023 ล้านบาท คาดว่าทำรายการแล้วเสร็จในมิถุนายนนี้นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ OR ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 30 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติให้บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (Modulus) บริษัทย่อยที่ OR ถือหุ้น 100% เข้าซื้อหุ้นในบริษัท พีทีทีดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital) ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ในสัดส่วน 20% คิดเป็นจำนวน 3,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 341 บาทต่อหุ้น มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,023 ล้านบาท คาดว่าทำรายการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567ภายหลังทำรายการดังกล่าว โครงสร้างการถือหุ้น PTT Digital ประกอบด้วย บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) จะถือหุ้นลดลงเหลือ 20% จากเดิม 40%, Modulus ถือ 20%, บมจ.ปตท. (PTT) ถือ 20%, บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) ถือ 20% และ บมจ.ไทยออยล์ (TOP) ถือ 20%การเข้าลงทุนในผู้ให้บริการด้านดิจิทัลรายหลักที่ OR มีการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งราคาและเงื่อนไขมีความเหมาะสม ภายหลังการลงทุนจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน