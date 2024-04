“คมนาคม” ถก 'แอปฯ เรียกรถ' ยื่นร้องผ่อนปรนเงื่อนไข ขีดเส้น 90 วันเร่งขึ้นทะเบียนรถป้ายดำให้ถูกกฎหมาย

บางจากฯ จับมือบีทีเอส ส่งจักรยานยนต์ไฟฟ้า “ปิ่นโต” ให้วินมอเตอร์ไซค์เช่าซื้อ สร้างบริการขนส่งพลังงานสะอาดตลอดเส้นทางแบบ First Mile to Last Mile