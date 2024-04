ปิดดีลขายข้าวจีทูจีอินโดฯ 5.5 หมื่นตัน “พาณิชย์”คาดปีนี้ส่งออกทะลุ 7.5 ล้านตัน

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลไทยและรัฐบาลอินโดนีเซีย สามารถตกลงซื้อขายข้าวล็อตแรก ปริมาณ 55,000 ตัน โดยจะเริ่มส่งมอบตั้งแต่เดือน เม.ย.2567 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นและความพยายามของภาครัฐและเอกชน ที่ช่วยกันหาตลาดรองรับผลผลิตและช่วยยกระดับราคาข้าวเปลือกให้แก่เกษตรกร และยังเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์อันดี และสานต่อความร่วมมือทางการค้าข้าวอันยาวนานระหว่างไทยและอินโดนีเซียให้แน่นแฟ้นและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น“การเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากการจัดหาข้าวส่งมอบ ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน ประกอบกับรัฐบาลอินโดนีเซียให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านราคาในการพิจารณานำเข้าข้าว ช่วงที่ราคาข้าวไทยปรับตัวสูงขึ้น ก็จะแข่งขันในตลาดได้ยากขึ้น แต่ผลจากการที่หน่วยงานรัฐและเอกชนไทย ได้ร่วมด้วยช่วยกันและทำงานกันอย่างใกล้ชิด โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ช่วยกันขายข้าวไทย เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ เกษตรกร และอุตสาหกรรมข้าวไทย ทำให้เกิดความสำเร็จนี้ขึ้นมาได้ และยังได้สั่งให้เดินหน้าเจรจาขายข้าวไทยต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวไทยแล้ว ยังส่งผลดีต่อราคาข้าวไทยทั้งระบบอีกด้วย”นายภูมิธรรมกล่าวนอกจากนี้ ตนยังได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศเร่งเจรจาซื้อขายข้าวกับอินโดนีเซีย ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ได้หารือกันไว้ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ เมื่อปลายปี 2566 ที่ผ่านมา รวมถึงติดตามสถานการณ์ตลาดและราคาข้าวโลกอย่างใกล้ชิด และให้จัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์และขยายตลาดข้าวไทยในทุกรูปแบบ ทั้งการซื้อขายข้าวแบบ G to G ซึ่งเป็นการค้าข้าวเสริมจากการขายข้าวของภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็น P to G หรือ P to P ตามนโยบาย “รักษาตลาดเดิม เพิ่มตลาดใหม่ ในการส่งออกไปต่างประเทศ” กับประเทศคู่ค้าต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดข้าวไทย และตอกย้ำจุดยืนไทยในฐานะหนึ่งในผู้นำการส่งออกข้าวคุณภาพดี และเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารของโลกนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมมีแผนที่จะบุกตลาดเดิมและตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น ตลาดข้าวพรีเมียม เน้นสหรัฐฯ เซเนกัล จีน ฮ่องกง ซาอุดีอาระเบีย ข้าวขาว เน้นฟิลิปปินส์ อิรัก ญี่ปุ่น มาเลเซีย ข้าวนึ่ง เน้นแอฟริกาใต้ เบนิน ไนจีเรีย บังกลาเทศ และข้าวเพื่อสุขภาพ เน้นสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย สิงคโปร์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของข้าวไทย และผลักดันให้มีการนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น โดยต้องขอชื่นชมสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสมาคมโรงสีข้าวไทย ที่ร่วมมือกันสนับสนุนข้อมูลด้านการผลิต การบริโภค การส่งออก และราคาข้าวให้กระทรวงพาณิชย์ใช้ประกอบการพิจารณาขายข้าวที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนสำหรับสถิติกรมศุลกากรและตามใบอนุญาตส่งออกข้าวของกรมการค้าต่างประเทศ ตั้งแต่ ม.ค.-22 เม.ย.2567 ไทยส่งออกข้าวแล้วปริมาณ 3.06 ล้านตัน มูลค่า 70,717 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2566 ที่ส่งออกปริมาณ 2.48 ล้านตัน มูลค่า 45,975 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 23.39% และ 53.82% ตามลำดับ โดยตลาดที่ไทยส่งออกข้าวไปเป็นอันดับหนึ่ง คือ อินโดนีเซีย 680,099 ตัน รองลงมา อิรัก 353,100 ตัน แอฟริกาใต้ 216,050 ตัน เซเนกัล 120,140 ตัน และฟิลิปปินส์ 116,925 ตัน โดยหากสถานการณ์การส่งออกข้าวไทยยังมีทิศทางที่ดีเช่นนี้ และราคาข้าวไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดและประชาสัมพันธ์ข้าวไทย เพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการบริโภคและการซื้อข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง คาดว่าปริมาณการส่งออกข้าวไทยทั้งปีจะทะลุเกินเป้าหมายที่ 7.5 ล้านตันอย่างแน่นอน