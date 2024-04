ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ปลื้มคว้างาน 3 ปี “Money 20/20 Asia” ฟินเทคระดับโลก

Money 20/20 โชว์ฟินเทคระดับโลกที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นโชว์ด้านการเงินที่ขับเคลื่อนและสร้างธุรกิจ พร้อมเปิดประตูบานใหม่สู่ “Money 20/20 Asia” ครั้งแรกของเอเชีย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 23 – 25 เมษายน 2567 ทำให้กรุงเทพฯ กลายเป็นเมืองที่ 3 ที่ได้รับความไว้วางใจในการจัดงานดังกล่าว ต่อจากลาสเวกัส และอัมสเตอร์ดัม ที่ดึงดูดผู้คร่ำหวอดด้านฟินเทค และบริการทางการเงินกว่า 20,000 คน เข้าร่วมงานทุกปีMoney 20/20 Asia รวมวิทยากรชั้นนำจากอุตสาหกรรมการเงินกว่า 250 คน ที่จะมาแบ่งปันที่สุดของประสบการณ์บน 4 เวทีหลัก ทั้ง อาเมียร์ อิบราฮิม (Aamir Ibrahim) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Jazz, Jazz Telco และ Jazz Cash ชาร์ลส์ หลี่ (Charles Li) ผู้ก่อตั้ง และประธาน Micro Connect ธุรกิจสตาร์ตอัปกู้ยืมเงินระดับยูนิคอร์นรายล่าสุดของฮ่องกงที่ได้รับการสนับสนุนโดยมหาเศรษฐีพันล้านอย่าง เหลย์ ก๊าเส่ง (Li Ka-shing) เอเดรียน เชง (Adrian Cheng) ยักษ์ใหญ่แห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ ดารณี แซ่จู (Daranee Saeju) ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงิน และคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และ เชตนา ซินฮา (Chetna Sinha) ผู้ก่อตั้ง และประธานธนาคาร Mann Deshi Mahila“เอเชีย” เป็นภูมิภาคชั้นนำของโลกในเรื่องฟินเทค และการบริการทางการเงิน ด้วยเหตุนี้ กรุงเทพฯ จึงได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดงาน Money 20/20 Asia ในการต้อนรับบุคลากรจากธุรกิจที่กำลังเติบโต หน่วยงานกำกับดูแล และนวัตกรด้านธุรกรรมการเงิน นอกจากนั้นยังตอกย้ำถึงสถานะที่โดดเด่นของเมืองไทย ในฐานะศูนย์กลางใหม่ของธุรกิจฟินเทคในเอเชียอีกด้วยแดนนี่ เลวี่ รองประธานอาวุโส Money 20/20 Asia เผยว่า “เราเล็งเห็นศักยภาพเอเชีย ในฐานะ ‘ศูนย์กลางฟินเทค และบริการทางการเงินระดับโลกในอนาคต’ ‘ประเทศไทย’ ขึ้นแท่นเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่โดดเด่น ด้วยโอกาสการลงทุนอย่างมีพลวัตร และการขยายตัวแบบก้าวกระโดดของผู้ประกอบการ พร้อมกันนั้น เรายังได้เลือก ‘ศูนย์ฯ สิริกิติ์’ เป็นสถานที่จัดงาน ด้วยเหตุผลด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานระดับโลก และตอบโจทย์ทุกความต้องการของการจัดงาน Money 20/20 Asia ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เป็นสถานที่ที่สามารถเชื่อมโยงกับผู้เข้าร่วมงานที่ล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟินเทค มีพื้นที่รองรับเวทีแบ่งปันความรู้ และช่วงเสวนาของผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงพื้นที่รีเทลที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ เช่นเดียวกับสถานที่จัดงานที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่าง ‘เดอะเวเนเชียน รีสอร์ท’ (The Venetian Resort) และศูนย์นิทรรศการ และการประชุม ‘ไร อัมสเตอร์ดัม’ (RAI Amsterdam)”Money 20/20 Asia เต็มไปด้วยกิจกรรมน่าสนใจที่คัดสรรเฉพาะดาวเด่นจากผู้อยู่ในแวดวงการเงินในเอเชีย ครอบคลุมพื้นที่จัดงานกว่า 20,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย• Industry Nights: ช่วงเวลากระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรในแวดวงฟินเทค สนุกไปกับดนตรีสดจากดีเจมืออาชีพ เพลิดเพลินกับค็อกเทลปาร์ตี้ เฉลิมฉลองความร่วมมือใหม่ ๆ เพื่อขยายเครือข่ายให้กว้างขวางยิ่งขึ้น• Key Sessions – The Future of Fintech: พบกับผู้นำธุรกิจกว่า 250 ชีวิต ที่จะมาแบ่งปันแรงบันดาลใจ และแลกเปลี่ยนเบื้องลึกการทำธุรกิจ เติมเต็มกลยุทธ์ฝ่าฟันในโลกฟินเทคตลอดสามวัน• Startup’s Hangout: พื้นที่ที่สตาร์ตอัปจะได้พบปะ เชื่อมโยง สนทนาเรื่องธุรกิจระหว่างสตาร์ตอัปด้วยกัน และสร้างโอกาสในการลงทุนร่วมกับเหล่านักลงทุนรายใหญ่ระดับโลก• Trust Summit: พบกับเวทีเสวนาธุรกิจแบบเจาะลึกทุกข้อมูล จากประสบการณ์ของผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับสูง และยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมจากองค์กรที่ประสบความสำเร็จจากทั่วเอเชีย• Money Arcade: เพลิดเพลินกับพื้นที่สร้างเครือข่ายที่สามารถเล่นเกม รับรางวัลเหรียญทอง และของที่ระลึกจากงาน Money 20/20 และอื่นๆ อีกมากมาย• Global Headshot Lounge: ปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณสู่อีกขั้นของการลุยธุรกิจฟินเทคแบบมืออาชีพ• Standard Chartered Lounge: พบกับทีมงาน Standard Chartered ที่จัดในสไตล์สบาย ๆ เล่าถึงการเปิดตัวโซลูชันใหม่ที่น่าตื่นเต้นนายสุรพล อุทินทุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กล่าวว่า “นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ในการจัดโชว์ ‘Money 20/20 Asia’ ครั้งแรกของเอเชีย เป็นเวลา 3 ปี ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าพื้นที่ของเราจะสามารถเติมเต็มความต้องการในทุกไลฟ์สไตล์ให้กับผู้เข้าร่วมในแวดวงฟินเทค และตอบโจทย์ผู้จัดงาน นำไปสู่ความสำเร็จเช่นเดียวกับงานที่ ‘เดอะเวเนเชียน รีสอร์ท’ และศูนย์นิทรรศการและการประชุม ‘ไร อัมสเตอร์ดัม’ นอกจากนั้น Money 20/20 Asia ยังตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจอิเวนต์ของศูนย์ฯ สิริกิติ์ ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวอีกด้วย”