คนไทยเป็นงงนโยบายรัฐบาลไทย ผลักดัน งาน Water Festival สงกรานต์ 21 วัน

ผู้จัดการรายวัน 360 - The Attraction เปิดโพลต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ คนไทยมองนโยบายผลักดัน เทศกาล Water Fest เล่นสงกรานต์ 21 วัน ของรัฐบาลเป็นแนวคิดที่ดีแต่ไม่เห็นความเป็นไปได้ และส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในนโยบาย แนะอย่าฝืนไปต่อควรพอแค่นี้ ชี้สงกรานต์ประเทศไทยดังไกลระดับโลกอยู่แล้ว• ถนนข้าวสารยังเป็นหมุดหมายอันดับหนึ่ง ส่วนความเป็นไทยที่อยากแนะนำให้ชาวต่างชาติรู้จักในวันสงกรานต์มากที่สุดคือการรดน้ำดำหัวและการสรงน้ำพระ และอยากให้ “ดำรงไว้สืบไป”• คู่หูพี่จอง-คัลแลน คว้าใจคนไทยอยากให้ช่วยโปรโมทงานสงกรานต์ และสงกรานต์ไทยจะยิ่งใหญ่ระดับโลกต้องมี ลิซ่า และ เทย์เลอร์ สวิฟท์ !!• กิจกรรมที่ตั้งใจทำในวันสงกรานต์มากที่สุดคือรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และเข้าวัดทำบุญ ชี้ “แดดร้อน” คือปัจจัยหลักคนไทยไม่ออกไปเล่นสาดน้ำ และมีความเสี่ยงมากที่จะถูกคุกคามทางเพศThe Attraction (ดิ แอทแทรคชั่น) ผู้ผลิตคอนเทนต์ เพื่อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ในแง่มุมที่น่าสนใจผ่านการเล่าเรื่องถึงมุมมองสำคัญทางด้านอาหาร วัฒนธรรม ความบันเทิง เศรษฐกิจ การเมือง ท่องเที่ยวและอื่นๆ ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล ที่ทำให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในสังคมโดยล่าสุดเมื่อรัฐบาลมีความพยายามในการผลักดันประเพณีสงกรานต์ไปสู่ระดับโลก เพื่อทำให้ประเพณี Soft Power นี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับโลก หลังประเพณีสงกรานต์ไทยได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยมีแนวคิด “เทศกาล Water Fest เล่นสงกรานต์ 21 วัน” จึงได้จัดทำ แบบสำรวจความคิดเห็นถามความเห็น "คนไทยคิดอย่างไรกับเทศกาลสงกรานต์ Water Festival ในปีนี้" กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ติดตามเพจและประชาชนทั่วไปในโลกออนไลน์ โดยคาดหวังว่าข้อมูลและสถิติที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและองค์กรต่างๆจากผลสำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มองว่าแนวคิด Water Fest เล่นสงกรานต์ 21 วัน เป็นแนวคิดที่ดีแต่ยังมองไม่เห็นความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 21.9% ในขณะที่อันดับที่ 2 ยังไม่เข้าใจ งงนโยบาย 20.9% อันดับที่ 3 ระยะเวลานานไป ถ้ารวมวันไหลก็ครบเดือนพอดี 16.4% หรือเพราะความไม่ชัดเจนและการโปรโมทที่ไปคนละทิศละทาง จึงทำให้เกิดคำถามมากมาย “สงกรานต์ 21 วัน เริ่มกี่โมง” “เริ่มที่ไหน” เมื่อลองให้คะแนนงานสงกรานต์ Water Fest 21 วัน ควรไปต่อหรือพอแค่นี้ 29.6% ให้ 0 คะแนน ฝากบอกรัฐบาลว่าพอแค่นี้ ขณะที่ 23.2% ให้ 5 คะแนน และมีเพียง 7.4% ให้ 10 คะแนนแต่ถ้าทางรัฐบาลพยายามยกระดับ "งานสงกรานต์ไทย" ไปสู่เทศกาลระดับโลก "Water Festival" จริงๆ ในความรู้สึกปีนี้เราไปถึงตามที่คาดหวังแล้วหรือยัง ผลสำรวจส่วนใหญ่มองว่า ปกติสงกรานต์บ้านเราก็มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่แล้วนะ ถึง 33.7% ในขณะที่ 28.2% มองว่าก็มีความตั้งใจดีแต่ยังต่ำกว่าที่คาดหวัง และ 22.8% มองว่านี่เพิ่งปีแรกให้เวลารัฐบาลหน่อยเมื่อถามถึงคนดังคู่หูที่มีพลังดึงดูดอยากให้ช่วยโปรโมทงานสงกรานต์ในปีนี้ อันดับหนึ่งเป็นไปตามความคาดหมาย คือสองหนุ่มที่ทำคนไทยใจฟูเกือบทั้งประเทศ พี่จอง-คัลแลน 58.9% อันดับที่ 2 คือ พีพี-บิวกิ้น 35.6% อันดับที่ 3 คือ ชาลี-กามิน 29.7% อันดับที่ 4 คือ ก้อง ห้วยไร่ - เบิ้ล ปทุมราช 21.8% และอันดับที่ 5 คือ หนุ่ม กรรชัย - อีเจี๊ยบ เลียบด่วน 18.3% ส่วนสาวลิซ่า BLACKPINK ยังไม่หลุดโพลแฟนๆ โหวตมากที่สุด อันดับ 1 ถึง 71.1 % ในหัวข้อถ้าใครมางานสงกรานต์จะถือว่าการจัด Water Festival ประสบความสำเร็จระดับโลกแล้ว อันดับที่ 2 คือ เทย์เลอร์ สวิฟต์ 39.8% อันดับที่ 3 คือ วง BTS 19.9% อันดับที่ 4 คือ แฮรี่ แม็คไกวร์ 8% และอันดับที่ 5 คือ พิวดี้พาย PewDiePie 5%ในด้านสถานที่และความเป็นไทยที่อยากแนะนำให้ชาวต่างชาติไปเล่นสงกรานต์ ครองแชมป์อันดับที่ 1 คือ ถนนข้าวสาร 63.5% โดยในปีนี้มีการจัดงานงานสงกรานต์ถนนข้าวสาร Khao San World Water Festival UNESCO 2024 ตั้งแต่วันที่12-15 เมษายน อันดับที่ 2 คือ ถนนสีลม 43.3% อันดับที่ 3 คือ ไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์ 2567 ที่ไอคอนสยาม 32.5% อันดับที่ 4 คือ เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ บริเวณราชดำเนินและท้องสนามหลวง 27.6% และอันดับที่ 5 คือ Siam Paragon Ultrasonic Water Festival 2024 ที่สยามพารากอน 26.6% และความเป็นไทยที่อยากแนะนำให้ชาวต่างชาติรู้จักในวันสงกรานต์มากที่สุด อันดับที่ 1 คือ การสรงน้ำพระ 68.6% อันดับที่ 2 คือ การรดน้ำดำหัว 64.2% อันดับที่ 3 คือ เสื้อลายดอก 57.8%อันดับที่ 4 คือ น้ำอบไทย 50% อันดับที่ 5 คือ ขันสาดน้ำ 36.6%ส่วนจุดหมายปลายทางของคนไทยในวันสงกรานต์ ในแต่ละภูมิภาคก็จะมีประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาโดยประเพณีที่มีคนสนใจอยากไปร่วมงานมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา 38.2% อันดับที่ 2 คือ ประเพณีก่อพระทรายวันไหล บางแสน จ.ชลบุรี 35.7% อันดับที่ 3 คือ เทศกาลดอกคูนเสียงแคน ถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น 31.7% อันดับที่ 4 คือ สงกรานต์พระประแดง จ.สมุทรปราการ 31.7% และอันดับที่ 5 คือ สงกรานต์มอญ จ.กาญจนบุรี 20.1% และส่วนใหญ่สิ่งที่อยากให้ "ดำรงไว้สืบไป"ในวันสงกรานต์ อันดับที่ 1 คือ รดน้ำดำหัว 85.6% อันดับที่ 2 คือ สรงน้ำพระ 83.2% อันดับที่ 3 คือ สาดน้ำ 50% อันดับที่ 4 คือ ประแป้ง 31.2% อันดับที่ 5 คือ ขึ้นหลังรถกระบะ ทัวร์สาดน้ำ 13.9% และคิดว่ากิจกรรมที่ตั้งใจเข้าร่วมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อันดับ 1 คือ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ 63.2% อันดับ 2 คือ เข้าวัดทำบุญต้อนรับปีใหม่ 60.3% อันดับ 3 คือ นอน 40.7% อันดับ 4 คือ ดูหนัง ซีรีส์ยิงยาวรวดเดียว 30.9% อันดับ 5 คือ ตั้งวงดื่ม 15.7% ตามลำดับวันสงกรานต์สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างคือ เสียงเพลงที่เปิดกันอย่างสนุกสนาน แต่คิดว่าเพลงที่จะได้ยินบ่อยแน่ๆ ในเทศกาลสงกรานต์ อันดับที่ 1 คือ วันนี้ เป็นวันสงกรานต์ (รำวงวันสงกรานต์) 78.9% ที่เดินไปทางไหนรับรองได้ยินติดหูแน่นอน ส่วนอันดับที่ 2 คือ ลำไย playlist (ยายแล่ม+ของแทร่แท้วะ+แม่ฮ้าง+เอิ้นอ้ายแหน่เด้อ) 27% อันดับที่ 3 คือ ของแทร่ – แจ็กแป๊ปโฮ 25.5% อันดับที่ 4 คือ Hit Me Up – ธามไท 23.5% และอันดับที่ 5 คือโคตรซิ่ง - แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก 21.6%เมื่อพูดถึง "สงกรานต์" จะนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกๆ อันดับที่ 1 คือ เปียก 50.5% อันดับที่ 2 คือ 7 วันอันตราย 45.6% อันดับที่ 3 คือ รถติด 42.6% อันดับที่ 4 คือ ครอบครัว 37.3% อันดับที่ 5 คือ เมา 25%เมื่อสอบถามถึงการวางแผนสำหรับเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ อันดับที่ 1 พบว่ายังไม่มี 28.1% อันดับที่ 2 คือ มีแล้ว 24.6% อันดับที่ 3 คือ กลับบ้านเรารักรออยู่ 16.7% ส่วนปัจจัยใดที่ไม่อยากเล่นน้ำสงกรานต์ อันดับ 1 คือ แดดร้อน 74.5% อันดับ 2 คือ กลัวคนตีกัน 42.6% อันดับ 3 คือ ขี้เกียจ 37.3% เมื่อถามถึงการใช้จ่ายเงินไปกับงานเทศกาลสงกรานต์อันดับที่ 1 คือ ประมาณกี่บาท 1,000 - 3,000 บาท ถึง 42.2 % อันดับที่ 2 คือ หลักสิบหลักร้อย 18.6% อันดับที่ 3 คือ 3,001 - 5,000 บาท 16.7% และส่วนใหญ่ใช้เงิน อันดับที่ 1 คือ ค่าอาหาร กับแกล้ม หมูกระทะ 58.7% อันดับที่ 2 คือ ค่าน้ำมัน ค่าเดินทาง 58.2% อันดับที่ 3 คือ ทำบุญ 51.7%สิ่งที่น่าตกใจมากขึ้นในช่วงเทศกาล ที่ไหนมีการจัดงานจำนวนคนที่เข้าร่วมงานก็มีจำนวนมาก การดูแลความปลอดภัยก็จะไม่ทั่วถึง ทำให้เทศกาลสงกรานต์ เสี่ยงต่อการคุกคามทางเพศ หรือไม่ ผลสำรวจส่วนใหญ่เห็นว่า เสี่ยงมาก ถึง 57.8% ส่วนการกระทำใดถือว่าเข้าข่ายคุกคามทางเพศ อันดับที่ 1 คือ จับหน้าอก 96.5% อันดับที่ 2 คือ ลูบเป้า 85.5% อันดับที่ 3 คือ สัมผัสก้น 70.5% อันดับที่ 4 คือ พูดจาโลมเล้า 59% อันดับที่ 5 คือ สายตาแทะโลม 42.8%“The Attraction หวังว่าผลการสำรวจนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อน Soft Power ของประเทศไทยให้ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของรัฐบาลที่ตั้งไว้ เพราะเชื่อว่าประเทศไทยมีต้นทุนที่ดี สามารถต่อยอดได้มากมาย