กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ กูร์เมต์ อีทส์ ร่วมฉลองเปิดสาขา เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค

กูร์เมต์ มาร์เก็ต พรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ต ระดับเวิลด์คลาส และ กูร์เมต์ อีทส์ ศูนย์รวมความอร่อยที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ในเครือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ตอกย้ำการเป็นจุดหมายหลักของนักชิมและนักช้อปของใช้ อาหาร และไลฟ์สไตล์สองมุมเมือง ในย่านบางแค – บางกะปิ อย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดกิจกรรมฉลองเปิดสาขาเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค อย่างเป็นทางการ ภายใต้คอนเซปต์ “GOURMET DOUBLE WONDER ดับเบิ้ลความสุข กับสิ่งดี ๆ ที่คัดสรรมาให้คุณ” มอบสินค้าคุณภาพ วัตถุดิบและอาหารชั้นเลิศไว้หลากหลายและครบครันทุกความต้องการ จัดโปรโมชันและกิจกรรมพิเศษมากมายให้กับลูกค้าแบบดับเบิ้ลความสุขที่ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค และ บางกะปิ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567โดยภายในพิธีเปิด กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ กูร์เมต์ อีทส์ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค ได้รับเกียรติจาก คุณศุภวุฒิ ไชยประสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและฟู้ด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ กูร์เมต์ อีทส์ ให้การต้อนรับลูกค้าและพันธมิตร ผู้ประกอบการ ร่วมเฉลิมฉลองการผนึกกำลังคัดสรรสินค้า อาหารคุณภาพ มามอบให้กับชาวบางแค – บางกะปิ เต็มพื้นที่ พร้อมด้วยขบวน GUMBO FAMILY ที่มาสร้างสีสันความสุขให้กับลูกค้าทั่วทั้ง บริเวณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ กูร์เมต์ อีทส์ ชั้น G เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค เมื่อวันก่อนคุณศุภวุฒิ ไชยประสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและฟู้ด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เผยว่า สำหรับ กูร์เมต์ มาร์เก็ต และกูร์เมต์ อีทส์ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 11,500 ตร.ม. ได้รวบรวมรายการสินค้าของใช้ ของกินประจำวันที่มีคุณภาพ ให้เลือกสรรกว่า 50,000 รายการ รวมถึงร้านค้า ร้านอาหารกว่า 350 ร้านค้า มากกว่า 4,500 เมนู โดยการแปลงโฉมใหม่ครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่กูร์เมต์ อีทส์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ได้รวบรวมดัง การันตีความอร่อยด้วยรางวัลระดับมิชลิน บิบ กูร์มองต์ มาให้ทุกคนได้ลิ้มลองใกล้บ้าน อาทิ ร้านผัดไทยไฟทะลุ ร้านคนชงคนปรุง ร้านบุญเลิศ บะหมี่เกี๊ยวหมูย่างซีอิ๊ว ภัตตาคารตงเพ้ง ร้านข้าวมันไก่เจ๊กเม้ง และ ร้านเนื้อแท้ นอกจากนี้ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ยังได้เพิ่มบริการพิเศษที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองและคนรุ่นใหม่มากขึ้น เช่น บริการ YOU PICK WE CUT ตัดแต่งผลไม้ ที่ลูกค้าเลือกซื้อได้ทันที โซน THE TALAD ของดีตลาดเด่น ที่รวบรวมสินค้าท้องถิ่น ร้านดังจากทั่วภูมิภาคมาไว้ที่เดียว และโซน OR TOR KOR รวมร้านดังในตำนานจากตลาด อ.ต.ก กว่า 40 เมนู เพิ่มโซนสินค้าตอบโจทย์สุขภาพ และไลฟ์สไตล์โดยเฉพาะ เช่น โซน Plant-Based Milk และ โซน Coffee & Tea ที่มีให้เลือกหลากหลายแบรนด์ทั่วโลก JAMES MADISON รวมเนื้อพรีเมียมนำเข้าชั้นนำในตลาดโลก โซน YOU HUNT WE COOK คุณเลือก เราปรุง ที่ให้เหล่านักชิมสามารถเลือกวัตถุดิบพิเศษตามฤดูกาล มาให้เชฟรังสรรค์เป็นเมนูอร่อย สอดคล้องกับที่ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ก็ได้ปรับโฉมไปในรูปแบบเดียวกัน บนพื้นที่กว่า10,000 ตร.ม. นับเป็นการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับลูกค้ากรุงเทพฯ สองมุมเมือง เปลี่ยนให้การเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นเรื่องสนุกและคุ้มค่า คุ้มเวลา มากขึ้นนอกจากนี้ ในโอกาสเฉลิมฉลอง เปิดสาขาเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค อย่างเป็นทางการ กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ กูร์เมต์ อีทส์ พร้อมมอบโปรโมชั่นพิเศษ GOURMET WONDER DEALS เฉพาะสาขา บางแค – บางกะปิ ให้กับลูกค้าทุกท่าน มอบ Gift Voucher มูลค่าสูงสุด 200 บาท* เมื่อช้อปที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 เมษายน 2567 (Gift Voucher สามารถใช้ ได้ถึง 21 เม.ย. 67) และพบกับสินค้าซื้อ 1 ฟรี 1 ที่หมุนเวียนมาลดราคาให้เลือกช้อปทุกวีคเอนด์ (ศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์) ตลอด 6 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 5 พฤษภาคม 2567ต่อด้วยโปรโมชันจาก กูร์เมต์ อีทส์ WEEKDAY WONDER DEALS อิ่มสุดคุ้ม ยกชั้นเมื่อรับประทานอาหารในแผนกกูร์เมต์ อีทส์ (ยกเว้น Food Court) ครบ 400 บาท รับทันทีคูปองส่วนลดรวม 500 บาท* (เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์) ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567 (*คูปองส่วนลดสำหรับใช้ที่แผนก Food Hall, Take Home Shop, Take Home Local, Gourmet Hall และ Food Court จำกัด 13,800 สิทธิ์ / สาขา, จำกัด 27,600 สิทธิ์ตลอดรายการ) และ รับส่วนลดทันที 10 บาท สำหรับเมนูที่ร่วมรายการ ในฟู้ดคอร์ด เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ (เฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์ ช่วงเวลา 19.00 – 22.00 น. เท่านั้น)สิทธิ์พิเศษสำหรับแคมเปญ “THE MALL LIFESTORE SUMMER HEAT SUMMER FEAST มื้อนี้ ฮอตเว่อร์” ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย เมื่อกินอิ่มในกูร์เมต์ อีทส์ ครบ 800 บาท สามารถแลกรับบัตรกำนัล 100 บาท* นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยยังสามารถแลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อทานอาหารภายในศูนย์การค้าเมื่อแลก KPOINT เท่ายอดใช้จ่าย พร้อมรับสิทธิพิเศษกับเมนูดับฮอต ต่อเนื่อง ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ อาทิ ASO TONKATSU, C.P.S. COFFEE, FANTUAN, IPPUDO, KAMU-KAMU, OKII KATSU,TP TEA เป็นต้นปิดท้ายที่ กับกิจกรรมเฉลิมฉลองสัมผัสประสบการณ์ทำอาหารสุดพิเศษ อาทิ สาธิตการแล่เนื้อหมู จาก CPF, การสาธิตแล่ปลาเก๋ามังกร ขนาด 30 กก. จาก ศิริคุณซีฟู้ด โชว์แล่ปลาแซลมอน จากธรรมชาติซีฟู้ด กิจกรรมแข่งตักแซลมอนดองเกาหลีแบบไม่อั้น ภายในเวลา 30 วินาที ในราคา 99 บาท กิจกรรมแข่งขันควักไส้ปลาทู ภายในเวลา 1 นาที ชมโชว์ ตัดแต่งเนื้อคุณภาพ จาก จาโกต้า สาธิตการทำ Mix Fruit จาก ฟู้ด แกลเลอรี่ และกิจกรรมอื่นๆ ที่หมุนเวียนมาให้ลูกค้าร่วมสนุกอีกมากมาย ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 8 พฤษภาคม 2567สำหรับ กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ กูร์เมต์ อีทส์ พร้อมอัดแน่นความสุขให้กับลูกค้าสองมุมเมืองที่เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค – บางกะปิ ภายใต้คอนเซปต์ “GOURMET DOUBLE WONDER ดับเบิ้ลความสุข กับสิ่งดี ๆ ที่คัดสรรมาให้คุณ” บนพื้นที่รวม กว่า 21,000 ตร.ม. กับสินค้ามากกว่า 50,000 รายการ และเมนูอาหาร ที่หลากหลายกว่า 8,000 เมนู โดยแบ่งเป็นโซนให้บริการหลัก ดังนี้GOURMET MARKET “WORLD-CLASS GOURMET DESTINATION” ที่สุดของซูเปอร์มาร์เก็ต มาตรฐานระดับโลก แหล่งรวมวัตถุดิบและอาหารชั้นเลิศที่ดีที่สุด หลากหลายและครบครันทุกความต้องการ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ โดยการปรับโฉมใหม่ได้แบ่งเป็นโซนสินค้าให้เลือกช้อปสะดวก แบ่งออกเป็น 15 โซนหลัก ได้แก่1. THE FRUIT & VEGETABLE BUTCHERY “YOU PICK WE CUT” โซนบริการตัดแต่ง ผัก ผลไม้ ฟรี! โดยสามารถเลือกซื้อผัก ผลไม้ สด ๆ ตามที่ตัวเองชื่นชอบ ให้พนักงานปอก หั่น เฉาะ ได้ทันที และมีเมนูน้ำผักผลไม้ที่แยกประเภทให้เหมาะกับลูกค้าแต่ลกลุ่ม เช่น For Kids, High Vitamin A, B, C ++, For healthy, Beauty, Detox และ น้ำผลไม้ที่เหมาะกับกรุ๊ปเลือดต่างๆ2. THE TALAD ของดีตลาดเด่น รวบรวมสินค้ากลุ่มวัตถุดิบของแห้ง ของชำ จากตลาดดังทั่วประเทศไทยและต่างประเทศในแถบเอเชีย อาทิ ของแห้งจีน ลูกชิ้น ผักดอง เครื่องข้าวต้ม จาก ตลาดเยาวราช, เส้นก๋วยเตี๋ยว ของชำ จาก ตลาดสามย่าน, ขนมจีน เต้าหู้ห่อใบตอง จาก ตลาดสะพานใหม่, เต้าหู้นิ่ม เต้าหู้ขาวแข็งตราดาวบ้านโป่ง เต้าหู้ดำโพธาราม จังหวัดราชบุรี, อาหารทะเลแห้ง จาก ตลาดหนองมน, ปลาสลิดบางบ่อ ปลาทะเลแดดเดียว ตลาดแม่กลอง, น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ตลาดวโรรส และ ตลาดกาดพยอม เชียงใหม่ ฯลฯ รวมไปถึง เครื่องเทศ เครื่องปรุง ไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่แปรรูป จากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน และข้าวสารจากชุมชนต่าง ๆ รวมกว่า 1,000 รายการ3. OR TOR KOR ที่สุดแห่งความอร่อย รวมร้านดังในตำนานจากตลาด อ.ต.ก. กว่า 40 เมนู ที่พลาดไม่ได้ อาทิ เจ๊ปุ๊ก อ.ต.ก., แม่มาลี, เมี่ยงคำนรา, เฮียฮุย หมูสะเต๊ะ, ปลาดุกย่างป้าเชื้อ, อ้อยทิพย์ ปลาทูนึ่ง, , ป้าแต๋ว สาคูปากหม้อ ฯลฯ4. JAMES MADISON เนื้อที่ดีและพรีเมี่ยมที่สุดในย่านบางกะปิ และบางแค จากแหล่งที่ดีที่สุด 5 ประเทศทั้งออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา, นิวซีแลนด์, ญี่ปุ่น และอาร์เจนติน่า พร้อมบริการเนื้อ Dry Aged และ เนื้อสไลด์สำหรับปิ้งย่าง ชาบู ที่ครบครันที่สุด รวมถึงบริการหั่นเนื้อตามต้องการ และเครื่องปรุง5. SEAFOOD ที่สุดแห่งอาหารซีฟู้ดจาก 7 คาบสมุทร และ อาหารทะเลไทย ส่งตรงจากอ่าวไทย และ ทะเลอันดามัน ทุกวัน สด ใหม่ สะอาด และครั้งแรก! กับซีฟู้ด คอนเซปต์ใหม่ รวบรวมวัตุดิบจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ลิ้มรสในรูปแบบสตรีทฟู้ด ยำ ปิ้งย่าง ทอด นึ่ง บริการฟรี!6. YOU HUNT WE COOK คุณเลือก เราปรุง คอนเซปต์ใหม่! กับประสบการณ์การเลือกวัตถุดิบแบบ East to West วัตถุดิบพิเศษตามฤดูกาล รังสรรค์เป็นเมนูอร่อยโดยเชฟระดับมืออาชีพมากกว่า 70 เมนู ในราคาที่ทุกคนจับต้องได้7. SANOOK SNACK สนุกไปกับสินค้าขนมอร่อยหลากลายชนิดจากทั่วทั้ง เอเชีย อเมริกา และยุโรป ไม่ว่าจะเป็นจากเกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย อเมริกา อิตาลี มากกว่า 3,000 รายการ8. THE ASIAN & INTERNATIONAL GROCERY คัดสรรสินค้า วัตถุดิบ และเครื่องปรุง ที่เป็นที่ชื่นชอบของคนไทย จากทั้ง จีน เกาหลี ญี่ปุ่น รวมทั้ง น้ำมันมะกอก ทรัฟเฟิล เส้นพาสต้า ซอส จากทั้งออสเตรเลีย อเมริกา อิตาลี สเปน สหราชอาณาจักร หรือฝรั่งเศส9. Coffee & Tea พบกาแฟหลากสายพันธุ์ หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น กาแฟแคปซูล กาแฟดริป กาแฟคั่วบด หรือ กาแฟสำเร็จรูป จากทั่วทุกภูมิภาค ทั้งจาก อเมริกาใต้ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น หรือ จากแหล่งปลูกที่ดีที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งชาหลากหลายชนิดจากทั้งไทยและต่างประเทศ10. Plant-Based Milk โ ดนใจคนรักสุขภาพกับผลิตภัณฑ์นม plant based, gluten free, lactose free และ Vegan คุณภาพดีจากทั่วทุกมุมโลกมากกว่า 200 รายการ11. GOURMET WINE CELLAR รวบรวมสินค้าสปิริต ไวน์ รวมทั้งซิการ์ และยาเส้นมากกว่า 5000 รายการ ที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดี จากแหล่งผลิตชั้นนำจากทั่วโลก12. Pet Club จำหน่ายอาหารและสินค้าสัตว์เลี้ยงด้วยการคัดสรรสุดพิเศษ จากทั่วทุกมุมโลก ทั้งอาหาร เสื้อผ้า ของใช้ ของเล่น อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน รวมถึงสินค้าสั่งทำพิเศษเฉพาะน้องๆที่คุณรัก และ สินค้าพิเศษตามเทศกาลต่างๆ13. Konvy in Beauty Store รวบรวมเครื่องสำอาง สกินแคร์ อุปกรณ์แต่งหน้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ออาหารเสริมชั้นนำ มากกว่า 1,000 แบรนด์ จากเว็บไซต์เครื่องสำอางอันดับ 1 ในประเทศไทย ให้ช้อปกันแบบจุใจ ที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ14. Nail shop Tokyo บริการทำเล็บสัญชาติญี่ปุ่น จุดเด่นของ Nail it! คือ ความเร็ว ราคาที่ประหยัด และคุณภาพระดับพรีเมียม ใส่ใจทุกรายละเอียดตามแบบฉบับญี่ปุ่น ในราคาสุดประหยัด พร้อมตัวเลือกแบบเล็บที่ตอบโจทย์ทุกสไตล์15. Home Care Destination โซนใหม่เฉพาะสาขา เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ กับโซนที่ทำให้การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านที่พักอาศัยง่าย และสะดวกขึ้น โดยมีป้ายแจ้งกลุ่มสินค้าให้เห็นเด่นชัดมากขึ้น ง่ายต่อการเลือกซื้อให้เหมาะสม ทั้งยังสร้างสีสันและเพิ่มความสนุกสนานอีกด้วยGOURMET EATS “WORLD OF FOOD & LIFESTYLE DESTINATION” ศูนย์รวมความอร่อยที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ยกระดับให้เป็นฟู้ดและไลฟ์สไตล์ เดสติเนชั่น ครบครันด้วยอาหารชั้นเลิศที่ดีที่สุดจากทั่วโลก ครั้งแรกที่ยกขบวนความอร่อยมาเสิร์ฟความสุข ครอบคลุมกรุงเทพฝั่งตะวันออก ถึง ฝั่งตะวันตก พร้อมด้วยหลากหลายเมนูอร่อยมากกว่า 8,000 เมนู จากร้านชื่อดัง แบ่งออกเป็น FIRST TIME IN THAILAND: ครั้งแรกในประเทศไทย ของการรวมร้านดังระดับตำนาน ร้านค้าเก่าแก่แบบต้นฉบับ Original มารวมไว้ที่เดียว อาทิ ตวงติ่มซำ หวานดำรงค์ ขนมชั้นฟ้า หมูกรอบ ร้านเจ๊โอว ประจักษ์เป็ดย่าง เป็ดพะโล้นายหนับ และมณฑาเค้กมะพร้าวอ่อน เป็นต้น FIRST TIME IN RETAIL: ครั้งแรกกับการเปิดร้านในห้าง ของร้านอาหารเทรนดี้เลื่องชื่อทั้ง อาหารปักษ์ใต้ ฉวาง พรานนก, ร้านเจริญพุงโภชนา และร้านฌาบีบี เฮาส์ FIRST TIME IN BANGKAPI & BANGKAE: ครั้งแรกในเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค และบางกะปิ กับ GOURMET EATS ฟู้ดคอร์ทที่เป็นศูนย์รวมร้านสตรีทฟู้ดมากมายกว่า 80 ร้านดัง การันตีความอร่อยจากรางวัลมากมายFIRST TIME IN BANGKAE: ครั้งแรกที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค รวมร้านมิชลิน บิบ กูร์มองต์ อาทิ ร้านผัดไทยไฟทะลุ ร้านคนชงคนปรุง ร้านบุญเลิศ บะหมี่เกี๊ยวหมูย่างซีอิ๊ว ร้านใหม่ เช่น ภัตตาคารตงเพ้ง ร้านข้าวมันไก่เจ็กเม้ง ร้านเนื้อแท้ และ ร้านมะ ยอดผักราชวัตร FIRST TIME IN BANGKAPI: ครั้งแรกที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ รวมร้านดัง การันตีความอร่อยด้วยรางวัลระดับมิชลิน อาทิ ร้านนายอ้วนเย็นตาโฟเสาชิงช้า ร้านคนชงคนปรุง ร้านอองตองข้าวซอย ร้านเอสวิส สุกี้ ร้านเกตุโอชา รางวัลเชลล์ชวนชิม เปิบพิสดาร และอีกมากมาย อาทิ ภัตตาคารตงเพ้ง ร้านมะยอดผักราชวัตร ร้านข้าวมันไก่เจ็กเม้ง ร้านมิส ไซ่ง่อน ร้านโซ วีแกน ฮาลาลโซน (Halal zone) มีร้านเนื้อแท้ ร้านเค.มูฮำหมัด ร้านโอเวอร์ไซด์เบอร์เกอร์ และ ร้านไก่ย่างจีรจีระพันยังมีร้านอาหารเด่นดัง คาเฟ่ชั้นนำยอดนิยม และร้านตามเทรนด์ความอร่อย ทั้งในและต่างประเทศห้ามพลาดมาให้ลิ้มลองความอร่อยอีกมากมาย ที่ กูร์เมร์ มาร์เก็ต และกูร์เมต์ อีทส์ ชั้น G เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค และเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ เปิดแล้ววันนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. นอกจากนี้ยังมี ช่องทางบริการ Call To Order แชทหรือโทรสั่งสินค้าทางโทรศัพท์ได้ทุกวันตั้งแต่ห้างเปิดถึงเวลา 19.00 น. ติดตามข่าวสาร และโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/GourmetMarketThailand และ www.facebook.com/Gourmeteatsthemallgroup