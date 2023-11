“ธีรชัยไก่ย่างบางตาล” สูตรดั้งเดิมบางตาลตกทอดมากว่า 50 ปี แผนบุกตลาดในปี 2566

เล่าให้ฟัง ว่า ที่มาของธีรชัยไก่ย่างบางตาล คือ สูตรไก่ย่างบางตาลแท้ๆที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิม ของไก่ย่างบางตาลที่มีสีเหลืองสวย รสชาติของไก่ย่างมีความโดดเด่นแตกต่างจากไก่ย่างทั่วไป ไก่ของเราหมักด้วยเครื่องเทศ อย่างกระเทียม พริกไทย รากผักชีอย่างเข้มข้น เข้าถึงเนื้อไก่ทั่วถึงทุกส่วน ครบรสเครื่องเทศแบบไทยๆ รวมถึงคุณภาพความสดของเนื้อไก่ รสชาติของไก่ย่างจะมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน มีเครื่องเทศอยู่บนเนื้อไก่ ไก่ย่างดูแห้งแต่เนื้อข้างในมีความ ชุ่มฉ่ำ หอมกลิ่นเครื่องเทศ ทางร้านมีให้เลือกส่วนของไก่หลายส่วน ตามที่ลูกค้าชอบทานในแต่ละส่วนสำหรับวัตถุดิบสำคัญอย่างไก่นั้น ร้านเราเลือกใช้ไก่เนื้อ อายุ45 วัน โดยไก่ย่างแบบตัวจะใช้ไก่ขนาด 1.3 - 1.4 กิโล ไก่ย่างครึ่งตัวใช้ไก่ขนาด 1.7 - 1.8 กิโล และไก่ย่างประเภทน่องติดสะโะพกเราจะใช้ไก่ขนาด 2 กิโลมาแปรรูป เนื่องจากน้ำหนักไก่ที่ต่างกันก็จะให้รสชาติความอร่อยที่ไม่เหมือนกัน สิ่งเหล่านี้คือความใส่ใจในทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอนการผลิตของร้านธีรชัยไก่ย่างบางตาลกล่าวอีกว่า ปัจจุบันรูปแบบของธีรชัยไก่ย่างบางตาลจะมี 3 รูปแบบ คือ 1. แบบร้านอาหารที่นั่งทาน สาขาประชาชื่นสวนป่าประชาชื่น ซึ่งเป็นสาขาใหญ่ 2. แบบstand alone ขนาดพื้นที่ 20- 60 ตรม เช่น สาขา Tops นาคนิวาส, จุดพักรถประชาชื่น The rest area ปั้ม ปตท. เกษตรนวมินทร์, ปั้ม ปตท. กาญจนาภิเษก, ปั้ม ปตท. ลำพญา2 และ ลำพญา 3 จ. นครปฐม เป็นต้น 3. แบบคีออส take home หรือ food court เช่น พารากอน, เซ็นทรัลเวิลด์, คิงเพาเวอร์, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ปตท. เลิศพระราม9 เป็นต้นโดยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ร้านธีรชัยจะเน้นการขายแบบหน้าร้าน เพราะไก่ย่างเป็นอาหารที่ต้องควบคุมคุณภาพความสดใหม่ ที่สำคัญรสชาติต้องมีมาตรฐาน เดียวกัน อย่างไรก็ตามในทุกวันนี้การแข่งขันในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไก่ย่างมีการแข่งขันพอสมควร มีสินค้าหลายแบรนด์ในตลาดทั้งไก่ย่าง5 ดาว ไก่ย่างพระราม 9 นิตยาไก่ย่าง ไก่ย่างจีระพันธ์ ไก่ย่างเขาสวนกวาง ไก่ย่างบางตาล โดยในแต่ละแบรนด์ก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป และมีกลุ่มลูกค้าที่ขัดเจน ดังนั้น ทางธีรชัยไก่ย่างบางตาลจึงมีแนวคิดในการทำการตลาดให้สะดวกซื้อกับลูกค้าในทุกๆ กลุ่ม ให้สามารถเข้าถึงเราได้โดยวางรูปแบบของร้าน สาขาของร้าน ราคา และเดลิเวอรี่ ให้สะดวกต่อการเข้าถึงของลูกค้าสะดวกยิ่งขึ้น โดยเรามีรูปแบบของร้านหลายรูปแบบทั้งในแบบนั่งทาน ซื้อกลับบ้าน ในส่วนสาขาเรามีสาขาครอบคลุมในพื้นทั้งในห้างสรรพสินค้า ปั๊มน้ำมัน จุดพักรถ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้มากขึ้น และขณะนี้ตลาดออนไลน์มีการเติบโตอย่างสูง ธีรชัยไก่ย่างมีการปรับกลยุทธ์เพื่อทำตลาดออนไลน์อย่างจริงจังในทุกแพลตฟอร์ม ทั้ง Facebook Tiktok เป็นต้น" ธีรชัยไก่ย่างบางตาล มุ่งพัฒนาสินค้าใหม่ๆออกสู่ตลาดเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า โดยล่าสุด เราได้ออกผลิตภัณฑ์ไก่ย่าง ในรูปแบบถุงสุญญากาศ พร้อมทาน โดยจะวางแผนจัดจำหน่ายทั้งหน้าร้านและในซุปเปอร์มาเก็ต ห้างสรรพสินค้าพร้อมส่งจำหน่ายทั่วประเทศ รวมทั้งต่างประเทศ และขยายสาขาในสถานีปั้มน้ำมัน ซุปเปอร์มาเก็ต เช่น Tops Gourmet market และ ห้างสรรพสินค้า และอนาคตอาจจะมีการขายแฟรนไชส์ โดยเรามองว่าธุรกิจไก่ย่างยังสามารถเติบโตขยายตัวได้อีกทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ" คุณธีรชัย กล่าวในที่สุด