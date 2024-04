กรมท่าอากาศยาน โปรโมทศักยภาพสนามบินกระบี่,สุราษฎร์ ชวนสายการบินต่างชาติเปิดบินตรง

กรมท่าอากาศยานเข้าร่วมโครงการ Air-Mazzing Thailand : The Airline FAM Trip โชว์ศักยภาพสนามบินกระบี่และสุราษฎร์ธานี ชวนสายการบินต่างชาติเปิดเส้นทางบินตรงวันที่ 2 เม.ย. 2567 นายมนตรี เดชาสกุลสม รองปลัดกระทรวงคมนาคมรักษาราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) มอบหมายให้นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นผู้แทนจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เข้าร่วมโครงการ Air-Mazzing Thailand : The Airline FAM Trip จัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โครงการฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจระหว่างสายการบิน โดยนำผู้แทนสายการบินที่สนใจและมีศักยภาพสำรวจการบริหารจัดการและหารือกับผู้แทนท่าอากาศยานนานาชาติในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามแผนดำเนินงานรุกตลาดพื้นที่ศักยภาพต่อเนื่องผ่านความร่วมมือกับสายการบินตามกลยุทธ์ Airline Focus นำนักท่องเที่ยวสู่จุดหมายปลายทางเมืองหลักและเมืองรองใหม่ ๆ ของไทย โดยได้รับความสนใจจากสายการบินที่เข้าร่วมรับฟังเป็นอย่างมาก ถือเป็นโอกาสดีที่กรมท่าอากาศยานได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้มีการขยายเที่ยวบินสู่จุดหมายปลายทางเมืองหลักและเมืองรองมากขึ้นทั้งนี้ นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน บรรยายในหัวข้อ Krabi & Surat Thani Airport Updates by Department of Airports นำเสนอศักยภาพของท่าอากาศยานกระบี่และท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เรื่องความพร้อมในการรองรับสายการบินจากต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันท่าอากาศยานกระบี่มีศักยภาพของอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่มีพื้นที่รวมทั้งหมด 68,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 3,000 คน/ชม. หรือ 8,000,000 คน/ปี มีความยาวทางวิ่งขนาด 3,000 x 45 เมตร ทางขับขนานสามารถรองรับการขึ้นลงของอากาศยานได้ 24 ลำ/ชม. ลานจอดสามารถรองรับอากาศยานขนาด B737 หรือ A330 ได้ 34 ลำในเวลาเดียวกัน และยังมีอาคารจอดรถยนต์ที่สามารถจอดรถได้ 3,673 คัน ซึ่งคาดว่าเปิดให้บริการภายในปี 2568นอกจากนี้ยังมีการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังภายในจังหวัดสามารถเดินทางไปได้อย่างง่ายดายโดยรถแท็กซี่ หรือรถ shuttle bus จากท่าอากาศยานกระบี่ไปยังอ่าวนาง ซึ่งสามารถลงระหว่างทางตามจุดท่องเที่ยวสำคัญได้ หรือจะเป็นบริการของเอกชน ทั้งรถเช่า รถนำเที่ยว บริการตั๋วเรือไปยังเกาะต่าง ๆ พร้อมรถรับส่งสนามบินไปยังท่าเรือ หรือบริการนำเที่ยวครบวงจร ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการปัจจุบันท่าอากาศยานกระบี่มีเส้นทางระหว่างประเทศทำการบินเที่ยวบินประจำจุดหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ 1. กัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน AirAsia Berhad 2. สิงคโปร์ โดยสายการบิน Scoot Tigerair, Jetstar Asia Airways 3. ดูไบ โดยสายการบิน Flydubaiส่วนท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันมีอาคารที่พักผู้โดยสารที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 1,400 คน/ชม. หรือ 4,000,000 คน/ปี มีความยาวทางวิ่งขนาด 3,000 x 45 เมตร ทางขับขนานสามารถรองรับการขึ้นลงของอากาศยานขนาดใหญ่ได้อย่างปลอดภัย และรองรับการขึ้นลงของอากาศยานได้ 18 ลำ/ชม. ลานจอดสามารถรองรับอากาศยานขนาด B737 หรือ A330 ได้ 11 ลำในเวลาเดียวกัน โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี 2567ปัจจุบันท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี มีเที่ยวบินเช่าเหมาลำในเส้นทางสุราษฎร์ธานี – ไทเป ทำการบินโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ แต่ไม่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ทำการบินโดยสายการบินต่างประเทศ สำหรับการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในอนาคตอันใกล้จะเปิดให้บริการศูนย์ขนส่งผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในการเชื่อมต่อการเดินทางสู่ขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่นอย่างไร้รอยต่อตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยมีสะพานทางเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์ขนส่งผู้โดยสารกับอาคารที่พักผู้โดยสาร ภายในศูนย์ขนส่งผู้โดยสารมีบริการร้านค้า ศูนย์อาหาร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้มาใช้บริการและนักท่องเที่ยวได้ไม่ต่ำกว่า 500 คน/วันนอกจากท่าอากาศยานกระบี่และท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี กรมท่าอากาศยานยังมีท่าอากาศยานทั้งในภูมิภาคเดียวกัน และภูมิภาคอื่น ๆ ที่พร้อมรองรับเส้นทางบินจากต่างประเทศมายังจุดหมายปลายทางเมืองรองของไทย อาทิเช่น ภาคเหนือ ท่าอากาศยานแม่สอด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ภาคใต้ ท่าอากาศยานหัวหินท่าอากาศยานนราธิวาส เป็นต้น