เปิดเบื้องหลังการออกแบบของ วาสลีน x ยูน - ปัณพัท เตชเมธากุล เพื่อผู้หญิงข้ามเพศโดยเฉพาะ

จากวันแรกสู่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์วาสลีน โปร เดอร์มา ทรานซิชั่น บอดี้ โลชั่น (Vaseline Pro Derma Transition Body Lotion) นวัตกรรมล่าสุดที่ผ่านการทดสอบทางคลินิกและคิดค้นเพื่อผู้หญิงข้ามเพศโดยเฉพาะ ที่ผ่านมาวาสลีนได้ใส่ใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวสำหรับทุกคน ซึ่งหัวใจสำคัญของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้คือการได้พัฒนาร่วมกับผู้หญิงข้ามเพศในทุกๆ กระบวนการ ทั้งการคิดค้นโลชั่นบำรุงผิวสำหรับพวกเธอ และการออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑ์ โดยวาสลีนได้รับเกียรติจาก ยูน - ปัณพัท เตชเมธากุล ผู้หญิงข้ามเพศผู้เป็นศิลปินและนักวาดภาพประกอบไทย ร่วมออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑ์วาสลีน โปร เดอร์มา ทรานซิชั่น บอดี้ โลชั่น เพื่อแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาเพื่อผู้หญิงข้ามเพศโดยเฉพาะยูน - ปัณพัท เตชเมธากุล กับแรงบันดาลใจเบื้องหลังการออกแบบลวดลายผีเสื้อด้วยฝีมือการวาดภาพอันเป็นเอกลักษณ์ และลายเส้นที่ถ่ายทอดกลิ่นอายออเรียนทอลผสานระหว่าง 2 วัฒนธรรมไทย - จีนในสไตล์ Maximal ได้อย่างลงตัว จนมีโอกาสได้ร่วมงานกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในระดับโลกมากมาย ยิ่งมากไปกว่านั้นทุกผลงานของเธอจะมีความหมายและสะท้อนถึงแรงบันดาลใจที่ลึกซึ้ง ซึ่งการร่วมงานระหว่างวาสลีนกับยูนในครั้งนี้ ยูนถือเป็นตัวแทนของผู้หญิงข้ามเพศ มาช่วยสื่อสารถึงเรื่องราวของผู้หญิงข้ามเพศทุกคน ผ่านการออกแบบลวดลายผีเสื้อที่ประดับบนผลิตภัณฑ์“จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจในการออกแบบครั้งนี้ มาจากประสบการณ์ส่วนตัว รวมถึงเพื่อนๆ รอบตัวที่น่าจะผ่านความรู้สึกแบบเดียวกัน ทั้งความไม่รู้จักตัวเอง และการลองเปลี่ยนแปลงตัวเองตามภาพที่สังคมคาดหวังไว้ จนเราพบว่าในระหว่างการเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงนี้อาจไม่ใช่สิ่งที่เราตามหา สุดท้ายเราจึงออกแบบลวดลาย ‘ผีเสื้อ’ นี้ขึ้นมา เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่ปราศจากกรอบ เป็นเหมือนผีเสื้อที่ทลายเส้นใยดักแด้และเห็นคุณค่าของตน และพาตัวเองสู่อิสรภาพในการเป็นตัวเองอย่างแท้จริง” ยูนกล่าวมากกว่าโลชั่นบำรุงผิวคือการเดินทางในการค้นพบตัวเองความเข้าใจเกี่ยวกับผู้หญิงข้ามเพศถูกสื่อสารผ่าน สีสันและลวดลายผีเสื้อบนบรรจุภัณฑ์ สะท้อนถึงการเดินทางในการค้นพบตัวเองของผู้หญิงข้ามเพศทุกคน วาสลีน โปร เดอร์มา ทรานซิชั่น บอดี้ โลชั่นสามารถทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้น ไม่เพียงแต่เป็นโซลูชันด้านการดูแลผิวเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งอิสระ และการค้นพบตัวตน ซึ่งยูนเสริมว่า “เมื่อพูดถึงการเดินทางในการเจอตัวตนนับตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน ทุกอย่างผ่านการเดินทางทีละขั้นตอน สำหรับคนที่ยังรู้สึกว่าวันนี้ยังไม่มั่นใจ ว่าจะเริ่มต้นการเดินทางนี้อย่างไร บอดี้ โลชั่นตัวนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นมิตรมากที่สุด ง่ายที่สุด เพื่อเข้าใจตัวเองได้มากขึ้น”ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาร่วมกับผู้หญิงข้ามเพศ เพื่อผู้หญิงข้ามเพศยูนได้จับมือกับวาสลีน เพื่อผ่านกระบวนการวิจัย การพัฒนา และการออกแบบลวดลายผีเสื้อบนผลิตภัณฑ์ ร่วมกับกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศมานับหลายเดือน จวบจนได้ลวดลายผีเสื้อมาประดับบนผลิตภัณฑ์ในวันนี้ ยูนเผยว่า “ทุกขั้นตอนในการออกแบบของเรานั้น ผ่านการพูดคุย การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศ ซึ่งมีการปรับและแก้ไขจนได้ลวดลายผีเสื้อที่สวยงามและเข้าใจความหมายของเส้นทางผู้หญิงข้ามเพศทุกคน เรารู้สึกประทับใจที่ได้ทำงานกับวาสลีน และพัฒนาร่วมกับผู้หญิงข้ามเพศ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงข้ามเพศทุกคนจริงๆ”“ขอบคุณทางวาสลีนมากๆ ที่คิดค้นตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อคอมมูนิตี้ของพวกเรา และเราเชื่อว่าทุกๆ คนก็รู้สึกภูมิใจที่วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สุขภาพผิวและออกแบบมาเพื่อพวกเราค่ะ” ยูนกล่าวในฐานะแบรนด์ที่ยืนหยัดเพื่อสุขภาพผิวที่ดีสำหรับทุกคน วาสลีนมุ่งมั่นที่จะ "ดูแลผิวของทุกคน เพราะผิวของทุกคนสำคัญ" (No skin ever goes unseen) การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ วาสลีน โปร เดอร์มา ทรานซิชั่น บอดี้ โลชั่น (Vaseline Pro Derma Transition Body Lotion) ที่ผ่านการทดสอบทางคลินิก และร่วมพัฒนากับผู้หญิงข้ามเพศ เพื่อผู้หญิงข้ามเพศ ถือเป็นเครื่องพิสูจน์พันธกิจนี้อย่างชัดเจน และวาสลีนมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสุขภาพผิวที่ดีสำหรับทุกคนต่อไปวาสลีน โปร เดอร์มา ทรานซิชั่น บอดี้ โลชั่น มีจำหน่ายเฉพาะที่ร้านวัตสันทั่วประเทศไทยและช่องทางออนไลน์ สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่ facebook.com/VaselineThailand