'ซูเปอร์สปอร์ต' จัด "Supersports Golf Tournament 2024"

สถานการณ์โควิด-19 ได้คลี่คลายอย่างชัดเจน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้กลับมาฟื้นตัวอย่างมาก โดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนมากยิ่งขึ้นและมีแนวโน้มตัวเลขจะใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโควิด ขณะที่ผู้บริหารจากต่างประเทศ ได้กลับเข้ามาดำเนินงานเป็นปกติ ซึ่งธุรกิจสนามกอล์ฟ เป็นตลาดที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง นอกจากกลุ่มลูกค้าคนไทยที่เข้ามาใช้บริการแล้ว กอล์ฟยังเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ทำเงินเข้าประเทศ ได้จากนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจต่างชาติ โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นและเกาหลี ซึ่งมีกรุ๊ปทัวร์มาตีกอล์ฟในประเทศไทยโดยเฉพาะ เนื่องจากราคาค่าบริการสนามกอล์ฟในประเทศไทย ถูกกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน





ท่องเที่ยวฟื้นตัว หนุนธุรกิจสนามกอล์ฟในประเทศไทยกลับมาพลิกฟื้นอีกครั้ง ซูเปอร์สปอร์ต เครือเซ็นทรัลรีเทล ดึง 6 สนามกอล์ฟระดับท้อป 5 ดาวของประเทศไทย ลุยต่อเปิดสนามการแข่งขัน'ซูเปอร์สปอร์ต กอล์ฟ ทัวร์นาเมนต์ 2024'สุดยอดทัวร์นาเมนต์คุ้มค่าที่สุดแห่งปี รองรับดีมานด์คนไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะจากเกาหลีและไต้หวัน อัดรางงวัลทุกสนามแข่งขัน รวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท ลุ้นรับรถยนต์ BMW จาก Barcelona Motor จำนวน 2 คันหลังโดยประเทศไทยมีจำนวนสนามกอล์ฟอยู่ประมาณ 800 แห่ง แบ่งเป็นสนามกอล์ฟของภาคเอกชนและสนามกอล์ฟของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งสนามกอล์ฟในไทยมีความหลากหลาย ทั้งด้านของราคาตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงระดับลักชัวรี่"กอล์ฟในประเทศไทย ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางจากคนทุกเพศทุกวัยมากขึ้น และหลังจากโควิดจบลง ไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับเรื่องกีฬากลับมาตื่นตัวอีกครั้ง ส่งผลให้ ซุปเปอร์สปอร์ตเติบโตมากยิ่งขึ้นในปีที่ผ่านมาและต่อเนื่องถึงปี 2567 "นางสาววิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด บริษัทในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ผู้บริหารร้านค้าปลีกอุปกรณ์กีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทย กล่าวซึ่งหลังการจัดแข่งขัน “Supersports Golf Tournament 2023” ในปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากนักกอล์ฟและผู้ที่สนใจในกีฬากอล์ฟอย่างดีเยี่ยม ในเรื่องของมาตรฐานการจัดงาน และมีความพร้อมรองรับนักกอล์ฟระดับมืออาชีพที่ร่วมสมัครแข่งขัน ทางเราจึงได้จัดการแข่งขัน “Supersports Golf Tournament 2024” นี้อย่างต่อเนื่องอีกครั้ง เพราะเรายังคงมุ่งมั่นตอกย้ำความเป็นผู้นำในหลากหลายประเภทกีฬา พร้อมสร้างสังคมของคนรักกีฬา ด้วยพลัง Move ตามคอนเซปต์ Move You, Move Sports ให้กีฬากอล์ฟมูฟไปอีกขั้นด้วยการแข่งขันที่น่าจดจำ และประสบการณ์ที่น่าประทับใจอย่างเหนือระดับ"ในปีที่ผ่านมา ชาวต่างชาติที่เข้ามาในTournament จะเป็นเกาหลี และ ไต้หวัน และคาดว่าการจัดงานครั้งนี้ ยังคงได้รับนิยมจากเกาหลีและไต้หวัน และจากตลาดในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงลูกค้าที่อยู่ในไทย เป็นต้น"การแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่มีนาคมนี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2567 ซึ่งในปีนี้เราได้คัดสรร 6 สนามกอล์ฟระดับท้อปของประเทศ ที่มีความพร้อมในทุกด้านเพื่อต้อนรับการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยสนามแรกจะเริ่มแข่งที่ สยาม คันทรี คลับ กรุงเทพ (Siam Country Club Bangkok) ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 (ค่าสมัคร ราคา 5,500 บาท) ตามด้วย เดอะ อาร์จี ซิตี้ กอล์ฟ คลับ (The RG City Golf Club) ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 (ค่าสมัคร ราคา 5,500 บาท) โรบินส์วูด กอล์ฟ คลับ (Robinswood Golf Club) จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 (ค่าสมัคร ราคา 9,500 บาท) ต่อด้วย ราชพฤกษ์คลับ (Rajpruek Club) ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2567 (ค่าสมัคร ราคา 7,500 บาท) และ ไทย คันทรี คลับ (Thai Country Club) ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2567 (ค่าสมัคร ราคา 5,500 บาท) ก่อนจะปิดท้ายที่ อมตะ สปริง คันทรี คลับ (Amata Spring Country Club) ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2567(ค่าสมัคร ราคา 7,500 บาท)”เหล่าคนรักกอล์ฟสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ซูเปอร์สปอร์ต กอล์ฟ ทัวร์นาเมนต์ 2024 ได้ ในสนามแรกที่กำลังจะจัดขึ้น ราคา 5,500 บาท หรือใครที่สนใจ และอยากการันตีที่จะได้ร่วมการแข่งในทุกสนาม สามารถซื้อในราคาแพ็คเก็จ โดยแบ่งเป็น 2 แพคเกจ ดังนี้PACK 1 ค่าลงทะเบียนท่านละ 20,500 บาท สำหรับลงแข่งในสนาม สยาม คันทรี คลับ กรุงเทพ, เดอะ อาร์จี ซิตี้ กอล์ฟ คลับ และ โรบินส์วูด กอล์ฟ คลับPACK 2 ค่าลงทะเบียนท่านละ 20,500 บาท สำหรับลงแข่งในสนาม ราชพฤกษ์คลับ, ไทย คันทรี คลับ และอมตะ สปริง คันทรี คลับโดยทุกการสมัครทั้งสมัครแยกเป็นสนามหรือแพคเกจจะรวมค่าธรรมเนียมสนาม แคดดี้ รถกอล์ฟ อาหารกลางวัน อาหารเย็น และของที่ระลึก (Goodie Bag) จากแบรนด์สปอนเซอร์ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อผู้สมัครหนึ่งท่าน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันยังจะได้สิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลมูลค่ารวมทุกสนามไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท รวมมูลค่าของที่ระลึกและของรางวัลตลอดการแข่งขันไม่ต่ำกว่า 10,000,000 บาท โดยของที่ระลึกจากแบรนด์กอล์ฟชั้นนำ เช่น Mizuno Golf, Le Coq, Ping , ECCO , Majesty , Maruman ,Taylormade, Srixon , XXIO, Cleveland, Callaway, Odyssey Titleist FootJoy และไฮไลท์สำคัญรางวัล Hole in One ลุ้นรับรถยนต์ BMW จาก Barcelona Motor ที่สนาม Robinswood และ Amata Spring นอกจากนี้ สนามกอล์ฟต่างๆ ยังได้จัดเตรียมรางวัล Hole In One และรางวัลจากการจับฉลากชิงโชคไว้สำหรับการแข่งขันในแต่ละสนามอีกด้วยผู้ที่สนใจร่วมแข่งขันรายการ Supersports Golf Tournament 2024 พร้อมสัมผัสประสบการณ์การประลองวงสวิงกับนักกอล์ฟจากทั่วประเทศในสนามกอล์ฟท้อปของประเทศไทย สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในสนามแรก สยาม คันทรี คลับ กรุงเทพ ได้แล้ววันนี้ โดยจะแข่งขันในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account: @supersportsgolf หรือ ติดตามข่าวสารข้อมูลได้ที่ Facebook > Supersports และทาง www.supersports.co.th.