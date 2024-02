“ภูมิธรรม” ดึง “ฟรีน-เบค” ร่วมมือดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก ผ่านซีรีส์ยูริ “ปิ่นภักดิ์”

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือ (Memorandum of Intent - MOI) การผลักดันสินค้าและบริการไทยสู่สากลผ่านซีรีส์ยูริ (Girls’ Love) ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ โดยนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กับบริษัท ไอดอลแฟคทอรี่ จำกัด (Idol Factory) โดยนายคเชนทร์ สดโพธิ์ ว่า โครงการนี้เริ่มต้นจากที่กระทรวงพาณิชย์รู้สึกว่าการค้าขายในปัจจุบัน และโลกสมัยใหม่เปลี่ยนแปลง ต้องใช้เทคโนโลยี และผู้มีชื่อเสียงมาช่วยขายสินค้า เราต้องการผู้ที่เป็นขวัญใจประชาชนช่วยขยายสินค้า ซึ่งกระทรวงพาณิชย์อยากช่วยสินค้าให้ชุมชน ชาวบ้านและคนตัวเล็กมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงนำมาสู่การผลักดันสินค้าชุมชนไทยเข้าไปอยู่ในซีรีส์ระดับโลกก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญนักแสดงซีรีส์วาย มาย-อาโป จากบริษัท บี ออน คลาวด์ จำกัด (Be On Cloud) ผู้ผลิตภาพยนตร์และซีรีส์วายระดับโลก มาร่วมมือกัน ได้รับเสียงตอบรับดีมาก และวันนี้ได้เชิญคู่ฟรีน-เบคกี้ หรือรีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง หรือเบคกี้ และสโรชา จันทร์กิมฮะ หรือฟรีน สองนักแสดงซีรีส์แนว Girls’s Love จากไอดอลแฟคทอรี่ ซึ่งมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ มาร่วมมือกันผลักดันสินค้าไทย เพราะทั้งคู่กำลังจะมีซีรีส์ใหม่ “ปิ่นภักดิ์”ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ทำการคัดเลือกสินค้าจากผู้ประกอบการชุมชน สินค้าจาก SMEs มาให้บริษัท ไอดอล แฟคทอรี่ คัดเลือก มีทั้งอาหาร ของใช้ ของตกแต่ง สิ่งทอ ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกใส่ในฉากของซีรีส์ที่กำลังจะสร้างขึ้น และเมื่อสินค้าเข้าไปอยู่ในซีรีส์ และมีดาราดังใช้หรือบริโภค ก็จะช่วยแนะนำให้สินค้าเป็นที่รู้จักของแฟนคลับ และช่วยเปิดประตูให้สินค้าชุมชนไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับโลกได้ เป็นการขับเคลื่อนซอฟต์เพาเวอร์ของประเทศ นำมาซึ่งการสร้างการรับรู้และสร้างรายได้เข้าประเทศต่อไป“ขอขอบคุณที่ตัดสินใจมาร่วมงานกับเรา ตอนนี้ถือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกันที่จะช่วยกันผลักดันสินค้าชุมชนของประเทศไปสู่นานาชาติ ช่วยคนตัวเล็ก ช่วยให้ประชาชน และประเทศชาติได้รับประโยชน์ และเมื่อบริษัทมาร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ เราก็จะช่วยเหลือเป็นการตอบแทน จะช่วยส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ ทั้งการนำเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับหนัง ภาพยนตร์ และซีรีส์ในต่างประเทศ เพื่อช่วยเปิดตัว และยังเปิดกว้างสำหรับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่สนใจมาร่วมทำงานกับกระทรวงพาณิชย์ด้วย” นายภูมิธรรมกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฟรีนและเบคกี้ได้ให้สัมภาษณ์ว่า มีความยินดี และดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสินค้าและบริการไทยออกสู่ตลาดโลก เพราะซีรีส์เรื่องใหม่ที่กำลังถ่ายทำ ทราบว่าจะมีการนำสินค้าและบริการของชุมชนมาไว้ในฉากเป็นจำนวนมาก ทั้งอาหาร ของใช้ ซึ่งส่วนตัวก็รู้สึกทึ่งว่าสินค้าชุมชนของไทยหลายๆ อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และเมื่อซีรีส์ออนแอร์ แฟนคลับทั้งชาวไทย และต่างชาติก็จะได้รู้จักสินค้าชุมชนไปพร้อมๆ กัน และเชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดตลาดให้กับสินค้าชุมชนของไทยได้เพิ่มขึ้น