GIT ลงนาม MoU กับ 2 หน่วย ร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า ในช่วงการจัดงานบางกอกเจมส์ ครั้งที่ 69 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ GIT ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MoU) กับ The Ministry of Mineralls of Tanzania เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในรูปแบบของโครงการฝึกอบรมด้านอัญมณีศาสตร์ การออกแบบ การผลิต ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับทั้งนี้ ยังได้ลงนาม MoU กับบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน มาตรฐานธรรมาภิบาล และการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ด้านอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าด้วย“ในฐานะที่ GIT เป็นหน่วยงานหลักที่มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก การลงนาม MoU ในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ” นายสุเมธกล่าว