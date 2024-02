“ภูมิธรรม” ดึง “เบ็คกี้-ฟรีน” ร่วมดันสินค้า-บริการไทยสู่ตลาดโลกผ่านซีรีส์หญิงรักหญิง

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้โพสต์สื่อสังคมออนไลน์ (X) ว่า เตรียมจับมือกับบริษัท ไอดอลแฟคทอรี่ จำกัด ผู้ผลิตซีรีส์วาย Girls’ Love เพื่อส่งเสริมสินค้าไทยสู่ระดับโลก พร้อมระบุว่า จากซีรี่ย์วาย “มาย-อาโป“ ถึง ”ซีรี่ย์ ยูริ“ อีกจังหวะก้าวหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ ที่ขับเคลื่อนผลักดัน “สินค้าชุมชนท้องถิ่นไทย สู่ตลาดโลก”ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะมีการลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือ Memorandum of Intent (MOI) “การผลักดันสินค้าและบริการไทยสู่สากลผ่าน ซีรีส์ ยูริ (Girls’ Love) ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กับบริษัท ไอดอลแฟคทอรี่ จำกัด #MOCxIDF ในวันพุธที่ 28 ก.พ.2567 ที่กระทรวงพาณิชย์โดยมีนักแสดงนำอย่าง รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง หรือเบ็คกี้ และสโรชา จันทร์กิมฮะ หรือฟรีน ซึ่งเป็นสองดาราสาวดาวรุ่งจากซีรีส์ทฤษฎีสีชมพู (GAP The series) ซีรีส์แนว Girls’s Love เรื่องแรกของไทย จากค่ายไอดอลแฟคทอรี่ ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก และคว้ารางวัลขวัญใจมหาชน จากไนน์เอ็นเตอร์เทนอวอร์ด 2023 อีกทั้ง ล่าสุดได้มีการเปิดตัวซีรีส์ใหม่ “ปิ่นภักดิ์” ทำให้มีการพูดถึงจากแฟน ๆ เบ็คกี้-ฟรีน ทั้งชาวไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมากก่อนหน้านี้ นายภูมิธรรมได้สร้างปรากฏการณ์ นำกระทรวงพาณิชย์ขึ้นติดเทรนอันดับหนึ่งของแอปพลิเคชัน X มาแล้วด้วยแฮชแท็ก #MOCxBOC ผ่านการจับมือกับบริษัท บี ออน คลาวด์ จำกัด – Be On Cloud (BOC) ผู้ผลิตภาพยนตร์และซีรีส์วายระดับโลก เปิดตัวโปรเจกต์ใหญ่รับปี 2567 คือ “ชาย (Shine)” ที่จะมีมายและอาโป (ภาคภูมิ ร่มไทรทอง และณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ นักแสดงซีรีส์วายชื่อดัง) มาร่วมแสดง โดยจะร่วมมือนำสินค้าไทย บริการไทย การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมของไทย บรรจุเป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์และซีรีส์วายอย่างแนบเนียน เพื่อให้ผู้บริโภครู้จัก รับรู้ และเพิ่มการบริโภคสินค้าและบริการไทย รวมทั้งตามรอยซีรีส์ไทยต่อไปในอนาคต