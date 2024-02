“ยูบิลลี่” ฝ่าปัจจัยลบกำไรลด 34% ดึง “แอฟ-ทักษอร” ขยายฐานลูกค้า

ผู้จัดการรายวัน 360 - ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ แบรนด์ “Jubilee Diamond” มุ่งสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน เผยผลการดำเนินงานปี 2566 มีกำไรกว่า 203.22 ล้านบาท ลูกค้ากลุ่มระดับกลางและเล็กชะลอการใช้จ่าย กระทบยอดขายเล็กน้อย แต่ยังรักษากำไรขั้นต้นได้ตามเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 45% โดยทำกำไรขั้นต้นถึง 48.6% ตั้งเป้าปี 2567 เติบโตขึ้นจากปีก่อน เดินหน้าขยายฐานลูกค้า เขย่าวงการค้าปลีกเพชรของไทย ชูพรีเซ็นเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง แคมเปญใหญ่ดันกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้าใหม่ปักธงชู World Class Quality ดัน “แอฟ-ทักษอร” ขึ้นแท่น Friend of Jubilee Diamond คนแรกนางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Jubilee (ชื่อหุ้น: JUBILE) ผู้นำธุรกิจเครื่องประดับเพชรอันดับหนึ่งของเมืองไทย ภายใต้แบรนด์ “Jubilee Diamond” เปิดเผยว่า ท่ามกลางแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวค่อนข้างช้าในปี 2566 ในขณะที่ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผู้บริโภคค่อนข้างมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้กลางและรายได้น้อยแต่ผลสำเร็จจากการเดินหน้าจัดกิจกรรมการทางตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงเทศกาล อาทิ Jubilee Diamond The Luxury Gifts The Luxury Give Festival และ Jubilee Diamond Christmas Mega Sale 2023 ทำให้การดำเนินธุรกิจในภาพรวมของ Jubilee ยังมีทิศทางที่ทรงตัว เนื่องจากกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูงและมีผลกระทบน้อยยังคงจับจ่ายเป็นปกติ อีกทั้งมองหาการลงทุนที่คุ้มค่าซึ่งเริ่มให้ความสนใจซื้อเพชรกันมากขึ้น แต่อาจจะมีเพิ่มการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น แม้ว่าลูกค้าระดับกลางถึงเล็กจะชะลอการซื้อลง เห็นได้จากกลุ่มลูกค้าที่มียอดซื้อเฉลี่ยต่อบิลที่มูลค่าไม่สูงมีจำนวนลดลงตลอดระยะเวลา 95 ปีของการดำเนินธุรกิจ Jubilee ปรับตัวอย่างรอบด้าน เพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ Customer Centric Data Driven มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับประสบการณ์ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างแคมเปญการตลาดที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงโดยภาพรวมการดำเนินงานในปี 2566 ยังรักษาระดับกำไรขั้นต้นได้ตามเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 45% มียอดขาย 1,559.38 ล้านบาท ลดลง 12.7% จากปี 2565 ที่มียอดขาย 1,785.99 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2566 มีกำไรสุทธิ 203.22 ล้านบาท ลดลง 34.6% เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีกำไรสุทธิ 310.9 ล้านบาทสำหรับการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2567 จากทิศทางเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น Jubilee ตั้งเป้าหมายเติบโตขึ้นกว่าปี 2566 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่ราคาเพชรอาจมีแนวโน้มสูงขึ้น กลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ดิ้งที่แข็งแกร่ง กลยุทธ์การตลาดแบบ Customer Centric นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์มีการเปิดตัวเครื่องประดับคอลเลกชันใหม่เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายนอกจากนี้ ยังได้แรงหนุนจากมาตรการภาครัฐเพื่อสนับสนุนการบริโภค โครงการ Easy E-Receipt โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บุคคลธรรมดากรณีซื้อสินค้าหรือบริการตามกฎหมายกำหนดสูงสุดถึง 50,000 บาท ที่ยูบิลลี่ ไดมอนด์เข้าร่วมโครงการและมีผลการตอบรับค่อนข้างดี รวมถึงการเดินหน้าปรับปรุงสาขาที่มีศักยภาพ และเปิดสาขาใหม่เพิ่มเติม“ในวาระครบรอบ 95 ปี Jubilee เตรียมจัดเต็มทั้งกิจกรรมอีเว้นท์การตลาดและการออกคอลเลกชันใหม่ ตอกย้ำการเป็นแบรนด์เครื่องประดับเพชรอันดับหนึ่งของเมืองไทย ซึ่งปี 2567 ยังเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ Jubilee ในการทำตลาดรูปแบบใหม่ผ่านพรีเซ็นเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง โดยได้เปิดตัว แอฟ ทักษอร นางเอกสาวสวยมากความสามารถเป็น Friend of Jubilee ชูภาพลักษณ์ผู้หญิงยุคใหม่ที่มีคุณค่า เปล่งประกาย และแข็งแกร่งดั่งเพชรแท้ สะท้อนความเชื่อมั่นในฐานะแบรนด์เพชรแท้คุณภาพระดับ World Class พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา “World-Class Diamond For You” ที่ยูบิลลี่ ไดมอนด์ ต้องการจะสื่อสารว่าเครื่องประดับทุกชิ้นไม่ว่าจะชิ้นไหนต่างก็ใช้เพชรและคุณภาพการผลิตระดับโลกทั้งสิ้น ซึ่งมาพร้อมกับความทุ่มเทในการสรรหาและมอบสิ่งที่ดีที่สดให้กับลูกค้าของยูบิลลี่ ไดมอนด์ เพื่อให้คุณเป็นเจ้าของ World-Class Diamond ที่คุณมั่นใจ ภายใต้คอนเซปต์ “ยูบิลลี่ ไดมอนด์ที่สุดเรื่องเพชรเพื่อคุณ “CRAFT FOR EXCELLENCE” โดยตัวภาพยนตร์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์มาตรฐานระดับโลก นำเข้าเพชรทุกเม็ดจากแหล่งเจียระไนที่ดีที่สุดจากเมืองแอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยี่ยม ทำให้เพชรของยูบิลลี่มีประกายที่สวยที่สุด พร้อมด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงจากประเทศญี่ปุ่นที่ส่งตรงมายังประเทศไทย เพื่อลูกค้าคนสำคัญของยูบิลลี่ ไดมอนด์ในประเทศไทย” นางสาวอัญรัตน์ กล่าว