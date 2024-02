Jubilee Diamond จับมือเซ็นทรัลชวน Top Spender ตัวจริง ลุ้นรับแหวนเพชร

​พิเศษยิ่งขึ้น! เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายครบ 400,000 บาท รับสิทธิ์เป็นสมาชิก The 1 Exclusive โปรแกรมดูแลลูกค้าระดับพรีเมียมของ The 1 ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล เพื่อมอบประสบการณ์เหนือระดับสำหรับลูกค้าคนพิเศษ เพื่อให้สมาชิกทุกท่าน ‘Proud to be The 1 Exclusive’ ยิ่งกว่าที่เคย ได้แก่ Be First! รับสิทธิ์เข้าชมอีเวนต์และสินค้าใหม่ก่อนใคร Get More! รับสิทธิพิเศษและดีลส่วนลดที่ดียิ่งกว่า Be Exclusive! รับบริการและสิทธิพิเศษเหนือใคร พร้อมเสิร์ฟ 6 บริการและสิทธิประโยชน์หลักที่ลูกค้าต่างประทับใจ อาทิ คะแนน The 1 ไม่มีวันหมดอายุ, พื้นที่จอดรถฟรี 4 ชั่วโมงแรก, รับคะแนน X10 ในวันเกิด, ส่วนลดพิเศษจากกลุ่มเซ็นทรัล, บริการผู้ช่วยช้อปส่วนตัว, บริการพิเศษที่ห้างชั้นนำในยุโรป ห้องรับรองพิเศษ 37 แห่งในเครือเซ็นทรัล และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้บน The 1 APP

แคมเปญ Top Spenders Reward 2024 ยิ่งช้อปยิ่งปัง รับรางวัลสุดคุ้ม เริ่มตั้งแต่วันนี้ 31 ธ.ค. 67 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ