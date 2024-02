การบินไทย เปิดตัวเสื้อผ้าแนวคิดรักษ์โลก "Airport Look"สไตล์ชิคๆสบายๆ

การบินไทยเปิดตัวแฟชั่นเสื้อผ้าสไตล์ Airport Look สำหรับสวมใส่ในการเดินทาง แนวคิดรักษ์โลกเพื่อความยั่งยืน Sustainable wear จากโครงการ Zero waste living by THAI วางจำหน่ายร้าน THAI Shop หรือผ่าน Line Official : @zwl.lifeบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวสินค้าใหม่จากโครงการ Zero waste living by THAI โดย THAI Shop จำหน่ายชุดเสื้อผ้าสไตล์ Airport Look สำหรับสวมใส่ในการเดินทาง ใน Collection แรก “The Green Thread Collection 1” ที่สวมใส่สบาย ดูดีมีสไตล์ และรักษ์โลก โดยใช้เทคโนโลยีการแยกใยผ้าจากผ้าที่ไม่ใช้ นำไปปั่นเป็นเส้นใย แล้วนำกลับมาทอเป็นผ้าผืนใหม่ ซึ่งจะลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน รวมถึงลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้รับการตัดเย็บโดยบริษัทผู้นำด้าน recycle textile ของไทย ซึ่งได้รับมาตรฐานจากบริษัทชั้นนำในประเทศแคนาดาที่ประเมินวงจรชีวิตเสื้อผ้าให้แบรนด์แฟชั่นชั้นนำในยุโรป สินค้าทุกชิ้นจะมี QR Code ที่สามารถสแกนข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือจำนวนการปล่อยน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ นับว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบสิ่งทอที่มาจากการรีไซเคิล 100% ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นเศษผ้าที่ไม่ใช้แล้วและไม่ผ่านการฟอกย้อม (65% Recycled Polyester / 35% Recycled Cotton) นอกจากนี้ การออกแบบยังเน้นประโยชน์ใช้สอย ตอบโจทย์การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ได้ในทุกโอกาสสำหรับ “The Green Thread Collection 1” มีสินค้า 3 ประเภท ได้แก่ เสื้อ Hoodie, กางเกง Jumper และหมวกสไตล์ Bucket Hat ในราคาเริ่มต้น 650 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้าน THAI Shop สำนักงานใหญ่ การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต หรือสั่งซื้อผ่าน Line Official : @zwl.life ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโครงการ Zero waste living by THAI เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของการบินไทย ที่จะมีส่วนร่วมในการลดขยะ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อน เพื่อทำให้สิ่งแวดล้อม และโลกของเราดีขึ้น