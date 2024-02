“จับตาส่งออกไทยเริ่มถดถอย”ในเวทีโลก!แนะเร่งปรับโครงสร้างอุตฯก่อนศก.ชะงัก

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)





แม้รัฐบาลที่ผ่านมาจะพยายามวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจเพื่อก้าวไปสู่อุตสาหกรรมใหม่หรือแห่งอนาคต(New S- curve) แต่การขับเคลื่อนต้องอาศัยเวลาและการบูรณาการที่เป็นแบบแผน ขณะที่โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทำให้ภาครัฐและเอกชนเริ่มจับสัญญาณภาวะโครงสร้างการผลิตของไทยมากขึ้นเพราะสินค้าไทยกำลังไม่เป็นที่ต้องการจากตลาดโลกในหลายมิติโดยเฉพาะไทยกำลังสูญเสียขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการส่งออกที่มีแนวโน้มเริ่มถดถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น “Ibusiness” ฉบับนี้จึงนำความเห็นของผู้ที่อยู่ในแวดวงภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนส่วนหนึ่งมาเพื่อเปิดมุมมองสะท้อนถึงโครงสร้างการผลิตของไทยให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนก่อนที่เศรษฐกิจไทยในอนาคตจะชะงักงัน !!!กล่าวสะท้อนให้เห็นว่า สศอ.ได้มีการทำการเปรียบเทียบดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(MPI)ของไทยกับประเทศต่างๆ ในอาเซียนพบว่า เดือน ธ.ค.66 ไทยติดลบ 6.27% ค่อนข้างสูงสุด ขณะที่เวียดนาม+ 7.6% ขณะที่ดัชนีสมรรถนะการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมปี 60-64 ไทยก็ลดลง 1% มาเลเลเซีย +2 เวียดนาม +4 อินโดนีเซีย 0 % แต่ก็ไม่ได้ลดและเมื่อเจาะลึกพบว่าการผลิตอุตสาหกรรมของไทยไม่ตรงกับความต้องการของตลาดโลกในยุคปัจจุบันหรือมีน้อยมากบ่งชี้ว่าโครงสร้างอุตสาหกรรมไทยไม่อาจจะแข่งขันได้ไทยจึงมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมหรือการผลิตใหม่“เมื่อลงรายละเอียดเราพบว่าช่วงโควิด-19 เราส่งออกลดสินค้าหลายตัวหดตัวแต่คู่แข่งกลับโต และเมื่อดูแล้วพบว่าการนำเข้าสินค้าชั้นนำ 20 อันดับของโลกอาทิ กลุ่มอิเล็กทอนิสก์ แผงวงจรไฟฟ้า ระบบประมวลผลควบคุม ตู้แปลงไฟฟ้า แบตเตอรี่ลิเธียมกลุ่มนี้อัตราต้องการสูง ยานพาหะนะ สินค้าภาคเกษตรซึ่งพบว่าโลกต้องการถั่วเหลืองมากสุดฯลฯ ไทยเองแทบไม่ได้เป็นแชมป์ส่งออกอะไรเลย และส่งออกหลายอย่างน้อยมาก อย่างมาเลเซียเป็นแชมป์ในประเภทกลุ่มวงจรรวม วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ก็ค่อนสูง ขณะที่ชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือเวียดนามมาแรงมาก และอื่นๆทั้งอุปกรณ์รับภาพเสียง เครื่องประมวลผลอัตโนมัติ ส่วนประกอบเครื่องจักร เป็นต้น ไทยเรามีดีที่รถยนต์แต่เริ่มก็เริ่มจะแพ้อินโดนีเซีย” ผอ.สศอ.ชี้ให้เห็นโครงสร้างภายในเปิดแผนปรับโครงสร้างอุตฯ( Reshape For The Future)ทั้งนี้จากภาพดังกล่าวได้สะท้อนว่าโครงสร้างของอุตสาหกรรมของไทยแข่งขันไม่ได้แล้วทั้งผลิตภาพ และ productivity และโลกก็เริ่มไม่ต้องการสินค้าไทยดังนั้นไทยจำเป็นจะต้องเร่งปรับโครงสร้างการผลิตภาคอุตสาหกรรมใหม่หรือ Reshape For The Future โดยจะให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนตอบโจทย์เทรนด์โลกที่ต้องการสินค้าสีเขียว ได้แก่ 1.ปรับโครงสร้างสินค้าอุตสาหกรรมไทยที่ตัวผลิตภัณฑ์ลงทุนกลุ่มที่โลกต้องการเช่น อุตสาหกรรมแห่งอนาคต(S-Curve) สินค้าเชิงรุกพร้อมตอบโจทย์ Service provider และสอดรับกับสังคมสูงวัยหรือ Aging Society 2.ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีไปสู่ Green Productivity ลดต้นทุนด้านพลังงานให้มากขึ้นตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก 3.พัฒนานวัตกรรมเป็นของตนเองเพื่อสร้างฐานผลิตที่เข้มแข็งในระยะยาวกล่าวว่า แม้ว่าไทยจะมีเป้าหมายปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตภาคอุตสาหกรรมไปสู่ อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อให้ก้าวทันกับตลาดโลก แต่ขณะนี้มีอุตสาหกรรมในไทยที่ก้าวไปสู่ระดับดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนเพียง 2% ขณะที่อุตสาหกรรม 3.0 คิดเป็นเพียง 28% อุตสาหกรรม 2.0 สูงถึง 61% ขณะที่อุตสาหกรรม 1.0 คิดเป็น 9% เนื่องจากการเปลี่ยนเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องง่ายนักและนวัตกรรมหลายด้านยังคงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติ“ระยะหลังเราต้องยอมรับว่า โครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นกำลังเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเวียดนามที่พบว่าเป้าหมายการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ(FDI)ไหลเข้าเมื่อเทียบกับไทยสูงถึง 3 เท่าและส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในระดับเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นเทรนด์ของโลก ขณะที่ไทยบุญเก่ากำลังจะหมดไปเนื่องจากส่วนใหญ่อุตสาหกรรมไทยยังคงเน้นการผลิตแบบดั้งเดิมมุ่งเน้นใช้แรงงานสูงและรับจ้างการผลิต การลงทุนเทคโนโลยีใหม่ๆมีเข้ามาแต่ยังคงต่ำแต่ส.อ.ท.เองพยายามยกระดับจาก 2.0 ให้เป็น 3.0 เพิ่มขึ้นด้วยการปรับปรุงเครื่องจักรนำระบไอทีมาต่อยอด”นายเกรียงไกรกล่าวนโยบายส.อ.ท.ได้มุ่งเน้นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตของสมาชิกที่มีอยู่ 46 กลุ่มอุตสาหกรรม 76 คลัสเตอร์ 76 ส.อ.ท.จังหวัดและ 5 ส.อ.ท.ภาค ได้แก่ 1. First Industry มุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน(Competitiveness)ด้วย 4 เปลี่ยนได้แก่ 1. เปลี่ยนจากการรับจ้างผลิต(OEM) ปรับเป็นผู้รับจ้างที่ออกแบบและผลิตสินค้าให้กับบริษัท(ODM) เป็นผู้ขายสินค้าผลิตโดยผู้อื่นภายใต้แบรนด์ของตนเอง(OBM) 2. เปลี่ยนจากการใช้แรงงาน ไปใช้เทคโนโลยี ระบบอัตโนมัต ฯลฯ 3. เปลี่ยนการผลิตเพื่อกำไร ด้วยการผลิตควบคู่ไปกับดูแลสิ่งแวดล้อม 4. เปลี่ยนจาก Unskilled labor ไปสู่ High-Skilled labor2. Next Gen Industries สร้างเครื่องยนต์ใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ผ่าน 3 กลไกหลัก 1. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต(S-Curve) เช่นส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายตลอดซัพพลายเชน ส่งเสริม Technology Transfer พัฒนากำลังคน เชื่อมโยงซัพพลายเชนกับ First Industries 2. เศรษฐกิจBCG (Bio,Circular,Green Economy) เช่นยกระดับภาคเกษตรครบวงจรด้วยเทคโนโลยี ส่งเสริม R&Dสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับจัดการสิ่งแวดล้อมฯลฯ 3. รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(โลกร้อน)ตอบโจทย์ Net Zero ที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลก เช่นส่งเสริมการซื้อขาย คาร์บอนเครดิต ส่งเสริมการซื้อขายพลังงานหมุนเวียน ฯลฯกล่าวว่า บีโอไอที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นการดึงการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพื่อปรับโครงสร้างการผลิตให้เป็นที่ต้องการของตลาดโลกต่อเนื่องโดยล่าสุดได้วางเป้าหมายการขับเคลื่อนการลงทุนเชิงรุกใน 4 ปีข้างหน้า(พ.ศ.2567-70) ได้แก่ 1. ขับเคลื่อนการลงทุนในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ ที่ประกอบด้วย อุตสาหกรรมBCG อุตสาหกรรมยานยนต์( เน้น EV) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์(Upstream& Smart Electronics) Digital & Creative และ Regional Headquarters&International Business Center“ “BCG ไทยเรามีจุดแข็งทั้งเกษตรและอาหาร ด้านการแพทย์ พลังงานสะอาด ยานยนต์เราก็จะต่อยอดไปสู่ EV อิเล็กทรอนิกส์เรามองการอัพเกรดไปอุตสาหกรรมต้นน้ำ เช่นเวเฟอร์ อุปกรณ์สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัลและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เราก็ต้องไปจุดนี้ และทำให้ไทยเป็นแหล่งสำนักงานภูมิภาค”เลขาฯบีโอไอกล่าว2.ผลักดัน 5 นโยบายสำคัญเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ ได้แก่ 1. Green Transformation 2. Technology Development&Attraction 4. Cluster-base Investment 5. Ease of Investment โดยบีโอไอมุ่งที่จะทำให้ไทยไม่ใช่แค่ศูนย์กลางการผลิตแต่จะต้องมีการวิจัยและพัฒนาประกอบด้วย เป็นต้นสำหรับปี 2566 มียอดขอรับส่งเสริมการลงทุนโดยมีโครงการขอรับการส่งเสริม 2,307 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16% มูลค่าเงินลงทุน 848,318 ล้านบาท ซึ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี และปี 2567 ถือเป็นโอกาสทองของการลงทุนที่มีโอกาสจะเห็นตัวเลขการขอรับส่งเสริมการลงทุนฯที่มากขึ้นกว่าปี 2566 จากEVที่ขณะนี้กำลังคุยกับบริษัทรายใหม่ๆ และอุตสาหกรรมต้นน้ำอิเล็กทรอนิกส์ และล่าสุดบอร์ดอีวีได้ออกแพ็กเกจสนับสนุนผู้ผลิตแบตเตอรี่ระดับเซลล์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงาน เสริมแกร่งอุตสาหกรรมอีวีไทย เดินหน้าสู่ศูนย์กลางอีวีอาเซียนแล้ว รวมถึงคาดหวังว่าดิจิทัลเทค คอมปานี เช่น กูเกิล ไมโครซอฟท์ จะมาลงทุนในไทยหลังจากที่นายกฯไปโรดโชว์มาซึ่งจะถือเป็นกลุ่มลงทุนใหม่ทั้งนี้แม้ว่าไทยจะเป็นอีกหนึ่งประเทศเป้าหมายที่นักลงทุนให้ความสนใจในการย้ายฐานเข้ามาลงทุนเนื่องจากความพร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ และมีความเข้มแข็งของห่วงโซ่การผลิตหลายอุตสาหกรมที่เข้มแข็งแต่ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้อนาคตข้างหน้ายั่งยืนได้คือ 5 เรื่องที่รัฐบาลและทุกภาคส่วนต้องเร่งขับเคลื่อนได้แก่ 1. พลังงานสะอาดที่เพียงพอและมีราคาที่เหมาะสมเนื่องจากนักลงทุนทั่วโลกกำลังมู่งไปสู่เทรนด์ดังกล่าวเพื่อดำเนินธุรกิจตอบโจทย์ Net Zero 2. ข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA ที่คู่แข่งทางการค้ามีข้อตกลงจำนวนมากทำให้เกิดความได้เปรียบ3. การขาดแคลนบุคคลากรที่จะรองรับการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่จำเป็นจะต้องยกระดับทักษะเพิ่มขึ้นเช่น เซมิคอนดักเตอร์ต้องมีความรุ้ด้านดิจิทัล ฯลฯ 4. การอำนาวยความสะดวดต่อการลงทุน และ 5. การจัดหาพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมที่เพียงพอ ที่ขณะนี้พื้นที่เรากำลังมีจำกัดมาก มีผังเมืองสิ่งแวดล้อมไทยจึงต้องเตรียมรองรับให้มากขึ้น