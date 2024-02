ส.อ.ท. เปิด12ความท้าทายศก.และอุตฯไทยเร่งสร้างเครื่องยนต์ใหม่ดันGDPโต5%ต่อปี

เปิดเผยในงาน iBusiness Forum 2024 RESHAPING THAILAND FOR A SUSTAINABLE FUTURE พลิกเศรษฐกิจไทย ก้าวต่อไปอ่างยั่งยืน ว่า ไทยกำลังเผชิญ 12 ความท้าทายที่มีผลต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย แบ่งเป็น 6 ความท้าทายเชิงโครงสร้างได้แก่ 1. ภาวะโลกร้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติและมีเป้าหมายไปสู่Net Zero 2.สังคมผู้สูงอายุ 3.กับดักรายได้ ปานกลาง 4. หนี้สาธารณะ หนี้ครัวเรือน หนี้ธุรกิจ NPL 5. ความขัดแย้งทางการเมือง 6. ปัญหาคอรัปชั่น ขณะที่ 6 ความท้าทายอุตสาหกรมไทยได้แก่ 1. กฏหมายล้าสมัยและเป็นอุปสรรค 2.ต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบแพง 3.ผลิตภาพแรงงานต่ำและขาดแคลนแรงงาน 4.ขาดเทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีปัญหา Cybersecurity 5.ต้นทุนโลจิสติกส์สูง 6.ค่าเงินมีความผันผวนและดอกเบี้ยที่สูงด้วยปัจจัยดังกล่าวทำให้ส.อ.ท. จึงต้องเร่งยกระดับอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมใหม่ โดยFirst Industrys ซึ่งในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมสมาชิกส.อ.ท.ที่มี 46 กลุ่มอุตสาหกรรม11 คลัสเตอร์จะต้องเปลี่ยน 4 อย่างคือ จากการรับจ้างผลิตเป็นผลิตสินค้าและเป็นเจ้าของแบรนด์เอง เปลี่ยนจากการใช้แรงงาน เป็นใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล เครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ เปลี่ยนผลิตเพื่อทำกำไร มาเป็นการผลิตที่ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนจากใช้ฝีมือแรงงานต่ำ(Unskilled labor)ปรับไปสู่การเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานขณะที่อุตสาหกรรมในระยะอนาคตหรือ Next Gen Industrise เพื่อสร้างเครื่องยนต์ใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่าน 3 กลไก ได้แก่ 1.มุ่งสู่อุตสาหกรรม BCG ได้แก่เศรษฐกิจชีวภาพ(Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy) เศรษฐกิจสีเขียว Green Economy) ที่อาศัยความหลายหลายทางชีวภาพของไทย เช่นยกระดับภาคเกษตรครบวงจร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ 2. พัฒนาอุตสาหกรรม 12 เป้าหมายเพื่อปรับไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ และ 3.Climate Change เพื่อเป้าหมาย Net Zeroของไทยที่วางไว้ปีค.ศ. 2065 เช่นส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ส่งเสริมการซื้อขายพลังงานหมุนเวียน ฯลฯทั้งนี้ส.อ.ท.วางแนวทางการขับเคลื่อน3 เป้าหมายและ 8 แนวทางยกระดับอุตสาหกรรมไทย โดย 3 เป้าหมายได้แก่ 1.การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยมีเป้าหมายให้ไทยถูกจัดอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน(IMD)ติด Top 20 2.การขับเคลื่อนการเติบโตของ GDP ให้มีอัตราการเติบโต 5% ต่อปี 3.การดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน(SDGs) ทั้งเป้าหมาย Net Zero ของประเทศปีค.ศ. 2065 สร้างเศรษฐกิจจาก BCG 4.4 ล้านล้านบาทขณะที่ 8 แนวทางยกระดับอุตสาหกรรมไทยได้แก่ 1.ปรับปรุงกฏหมาย กฏระเบียบเพื่อส่งเสริม Ease of Doing Businessและเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจ 2. พัฒนาบุคคลากรเพิ่มผลิตภาพแรงงานแก้ไขปัญหาขาดแคลนท้งระบบ 3.การบริหารจัดการด้านพลังงานทั้งระบบรองรับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน 4.ส่งเสริมการส่งออกทางการค้าและสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย(S-Curve) 5.ยกระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม และดิจิทัล 6.พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการน้ำและการมุ่งสู่เป้า Net Zero“ ไทยเองเราเผชิญกับผลกระทบเรื่องโลกร้อนค่อนเยอะ อย่างไรก็ต้องมองในเรื่องของ Net Zero ซึ่งส.อ.ท.เองเราขับเคลื่อนเรื่องนี้หลายด้านและยอมรับว่าไทยอาจจะช้าในเป้าหมายนี้เมื่อเทียบกับหลายประเทศ แต่ภาพรวมแล้วสิ่งที่ทึกส่วนต้องมุ่งไปก็คือ การก้าวสู่ดิจิทัลให้มากสุด เพิ่มศักยภาพในการลดต้นทุน ใช้พลังงานน้อยลง สิ่งเหล่านี้มันเป็นเทรนด์”นายนิลสุวรรณกล่าว