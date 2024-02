“เมเจอร์” ผนึก “พรามี่” เปิดPet Cinema

ผู้จัดการรายวัน 360 - เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ พรามี่ อาหารแมวเกรดซุปเปอร์พรีเมี่ยม ขยายโรงภาพยนตร์ “PRAMY PET CINEMA” โรงภาพยนตร์สำหรับคนรักแมวและสุนัข มาดูหนังร่วมกันในวันหยุดทุก ๆ เสาร์และอาทิตย์ รอบเช้าเวลา 11.00 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์วิลล์นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไปจากเดิม มีพฤติกรรมหรือเทรนด์แบบ ‘Pet Parents’ เมื่อเจ้าของทุกคนมองน้องแมวน้องหมาเหมือนสมาชิกในครอบครัว จึงทำให้เทรนด์ ‘Premiumization’ ก็มาตอบโจทย์พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปดังกล่าว โดยเจ้าของจะมองหาผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดให้กับน้องแมวน้องหมาเพื่อความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตที่ดี นิยมเลี้ยงสัตว์แทนการมีลูก แต่ยังคงชื่นชอบการออกมาพบปะสังสรรค์ หากิจกรรมความบันเทิงเพื่อความผ่อนคลาย ทั้งการรับประทานอาหาร ออกกำลังกาย เดินช้อปปิ้ง รวมถึงการชมภาพยนตร์ และเพิ่มเติมด้วยการสามารถนำสัตวเลี้ยงแสนรัก ออกไปร่วมทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ด้วยจึงเป็นที่มาของการจับมือกันระหว่าง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ พรามี่ อาหารแมวเกรดซุปเปอร์พรีเมี่ยม เปิดโอกาสให้เจ้าของน้องแมวและน้องสุนัข ได้มีโมเมนต์ร่วมกันในการชมภาพยนตร์ เพราะหนังบางเรื่องสามารถช่วยกระตุ้น และฝึกเรื่องพฤติกรรมสัตว์ได้ ถือเป็นหนึ่งใน Enrichment หรือ เครื่องแก้เบื่อให้กับสัตว์เลี้ยงที่ต้องอยู่แต่ที่บ้าน รวมถึงยังเป็นการพัฒนาทักษะการเข้าสังคมของสัตว์เลี้ยง และพร้อมให้บริการทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ในรอบเวลาแรกของโปรแกรมการฉายโดยมีข้อกำหนด คือ สัตว์เลี้ยงที่สามารถนำเข้าชมภาพยนตร์ได้ อนุญาตให้เฉพาะน้องหมาและน้องแมวเท่านั้น อายุตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นพาหะก่อโรค ไม่มีพฤติกรรมดุร้าย สะอาด ไม่มีกลิ่นรบกวน ได้รับวัคซีนพื้นฐานตามเกณฑ์ น้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม (น้ำหนักรวมกระเป๋าที่ใช้ชมภาพยนตร์) ไม่อยู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์หรือตั้งครรภ์ ต้องทำการใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปและอยู่ในกระเป๋า Pet in Cinema ตลอดการชมภาพยนตร์ ซึ่งรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ สามารถเช็คเพิ่มเติมได้ที่หน้าโรงภาพยนตร์ก่อนเข้าชมโรงภาพยนตร์ “PRAMY PET CINEMA” มีจำนวน 232 ที่นั่ง ตั๋วในราคาปกติสำหรับผู้ปกครอง และสำหรับสัตว์เลี้ยงในราคาพิเศษเพียงตัวละ 99 บาท (สัตว์เลี้ยง 1 ตัว / 1 ที่นั่ง) โดยได้จัดแบ่งโซนระหว่างน้องแมวและพี่สุนัขอย่างชัดเจน ทางเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มีความใส่ใจทุกรายละเอียดในคุณภาพและการบริการ โดยได้มีการปรับเสียงให้มีความเหมาะสมกับสมาชิก 4 ขา ให้ไม่เกิน 85 เดซิเบล ปรับเพิ่มแสงสว่าง 20 % เพื่อไม่ให้มืดสนิทเหมือนโรงภาพยนตร์ปกติ ในส่วนของที่นั่งมีการจัดให้เหมาะสมกับสัตว์ มีการเว้นระยะห่าง หรือ Partition แบ่งกั้น เพื่อลดการเผชิญหน้าต่างสายพันธุ์ ป้องกันการมองหน้ากันแล้วไม่ถูกกัน ซึ่งเป็นสาเหตุให้มีการเห่าหรือกัดกันได้ จัดระบบการดูแลสุขอนามัยของโรงภาพยนตร์ก่อนและหลังการเข้ารับบริการ ทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นที่ปลอดภัยต่อตัวสัตว์ ดูดฝุ่น ดูดขนสัตว์ ตามเบาะที่นั่ง บริเวณทางเดิน รวมถึงการอบโอโซน ฉีดน้ำยาดับกลิ่นภายในโรงภาพยนตร์เพื่อสามารถให้บริการปกติสำหรับลูกค้าในรอบการฉายต่อไป โดยเพิ่มเติมการฉีดน้ำยากำจัดเห็บ-หมัด สัปดาห์ละ 1 ครั้งในปีนี้ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ทุกพื้นที่ ทั้งในส่วนของโรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า อเวนิว รวมถึงในส่วนของสวนลอยฟ้า จะเปิดต้อนรับแมวและสุนัข เพื่อให้เป็น Pet Zone to All Area 100% อีกด้วย ตอกย้ำความเมกะเทรนด์ Pet Humanization คือ การดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกสำคัญในครอบครัวนายฐิติภัทร์ ยิ้มเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชอว์ ปิง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย พรามี่ อาหารแมวเกรดซุปเปอร์พรีเมี่ยม กล่าวว่า “การดูแลสัตว์เลี้ยงของคนรุ่นใหม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก กล้าที่จะใช้จ่ายมากขึ้น โดยคำนึงความเป็นอยู่ที่ดีทั้งสุขภาพกายของน้องแมวน้องหมา และสุขภาพใจ ทำให้ตลาดสัตว์เลี้ยงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ เซกเมนต์ ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ของเล่น อาหารกลุ่มพรีเมียมผลิตภัณฑ์ขนมอาหารมื้อหลัก และอาหารเสริมที่ทางพรามี่ได้พัฒนาสินค้าให้เป็นเกรดซุปเปอร์พรีเมี่ยม เพื่อสมาชิก 4 ขา และอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ ที่เป็นที่นิยมคือการพาสมาชิกแสนรัก ออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านกันมากขึ้น อีกทั้งมีหลาย ๆ สถานที่ให้การต้อนรับ หนึ่งในกิจกรรมที่เปิดให้ผู้ปกครองและน้องแมวกับพี่สุนัขจะได้มีประสบการณ์ร่วมกัน คือการรับชมภาพยนตร์ พรามี่จึงร่วมมือกับแบรนด์อันหนึ่งด้านไลฟ์สไตล์เอ็นเตอร์เทนเมนต์อย่าง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์นอกจากนี้ ยังได้นำอาหารแมวชนิดเม็ด PRAMY Supreme 3 สูตรใหม่ ไม่มีส่วนผสมของกลูเตน และข้าวโพด ตอบโจทย์ทุกความต้องการของแมวทุกช่วงวัย1.สูตรแม่แมว และลูกแมว มีส่วนผสมของนมน้ำเหลือง 2.สูตรแมวเลี้ยงในบ้าน เมล็ดไซเลียมฮัสค์ 3.สูตรบำรุงผิวหนังและเส้นขน กับสโลแกน “เป็นได้ดั่งใจฝัน กับความอร่อยที่มาพร้อมประโยชน์แบบเนื้อๆ เน้นๆนี่เลย”