โรยัล คานิน ชูแนวคิด ‘Pet - People - Planet’ เดินหน้าธุรกิจ พร้อมสร้างโลกที่ดีกว่าเดิม

ปัจจุบัน เทรนด์การดูแลสัตว์เลี้ยงแบบ Pet Humanization เป็นพฤติกรรมที่พบได้แพร่หลาย ซึ่งแตกต่างกับการเลี้ยงสัตว์ในอดีตอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าเจ้าของน้องแมวน้องหมาจะทำกิจกรรมอะไรหรือไปเที่ยวที่ไหนก็ตาม จะต้องพาสัตว์เลี้ยงไปร่วมด้วย รวมถึงการดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยอาหาร เสื้อผ้า และของเล่นที่มีคุณภาพสูง สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะของสัตว์เลี้ยงมาเป็นสมาชิกอันเป็นที่รักในครอบครัวยุคใหม่ผลสำรวจของ Royal Canin Market Research พบว่าครัวเรือนไทยมีแนวโน้มเลี้ยงสุนัขและแมวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และด้วยอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความเป็นอยู่ของผู้คน Royal Canin ผู้นำด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมวและน้องหมาระดับโลก จึงต้องการย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจในช่วงที่ความยั่งยืน (Sustainability) มีบทบาทสำคัญต่อโลกของเรามากขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และเบื้องหลังแนวคิด ‘Pet Centralization’ ซึ่งมาพร้อมเป้าหมายในการสร้างโลกที่ดีขึ้นเพื่อสัตว์เลี้ยง ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมกล่าวว่า “Royal Canin ดำเนินธุรกิจภายใต้ปณิธานในการสร้างโลกที่ดีขึ้นสำหรับน้องแมวและน้องหมา (Making a Better World for Pets) มาโดยตลอด เนื่องจากเราเห็นว่าน้องแมวน้องหมาเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเติมเต็มให้ชีวิตเจ้าของมีความสุข จึงอยากตอบแทนพวกเขาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถอยู่กับเจ้าของไปนานๆ”แนวคิด Pet Centralization จึงถือกำเนิดขึ้น ซึ่งหมายรวมถึง การทำให้สัตว์เลี้ยงมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างรอบด้าน ด้วยการดูแลที่ถูกต้อง ได้รับสารอาหารที่ตรงกับความต้องการเฉพาะ รวมไปถึงการอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อทำให้โลกของพวกเขาน่าอยู่ยิ่งขึ้น Royal Canin จึงยึดถือความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อผลิตอาหารให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของน้องแมวและน้องหมาแต่ละตัวโดยการใช้วัตถุดิบทดแทน หรือการลดการปล่อย Carbon Footprint ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ส่วนด้านการจัดหาวัตถุดิบก็ได้ร่วมมือกับคู่ค้าที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน นอกจากนี้ Royal Canin ยังใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน Royal Canin ให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืนในด้านของ Pet (น้องแมวน้องหมา) People (ผู้คน) และ Planet (โลกใบนี้) ตามแนวคิดที่ Royal Canin ยึดถือเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจตลอดมาปัจจุบัน Royal Canin ออกแบบโภชนาการตามความต้องการเฉพาะของน้องแมวและน้องหมากว่า 750 สูตร ไม่ว่าจะเป็น สูตรสำหรับน้องแมวโต Royal Canin Hair & Skin Care อาหารเม็ดสูตรบำรุงเส้นขนและผิวหนังให้สุขภาพดี หรือ สูตรสำหรับน้องหมา Royal Canin Hypoallergenic ที่ถูกออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงจากอาการแพ้ทางอาหาร โดยใช้สารอาหารที่ความเสี่ยงต่ำในการทำให้เกิดการแพ้“Royal Canin สนับสนุนให้เจ้าของพาน้องแมวและน้องหมาไปหาสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปีและรับวัคซีนให้ครบ เรายังรณรงค์ให้น้องแมวและน้องหมาได้รับโภชนาการที่ดีเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้ โดย Royal Canin เองก็ได้สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของน้องหมาน้องแมว ผ่านการออกแบบโภชนาการตามความต้องการเฉพาะของน้องๆ แต่ละตัวเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของพวกเขา” น.สพ.จดล กล่าวเสริมจากเทรนด์ Pet Humanization ที่กำลังมีอิทธิพลต่อการเลี้ยงน้องแมวน้องหมาในอนาคต Royal Canin จึงให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรับผิดชอบทั้งสังคมและผู้คนโดยให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องให้กับเจ้าของหรือแม้แต่ผู้เพาะพันธุ์ ผ่านการร่วมมือกับสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญรวมถึงยังร่วมเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในตัวน้องแมวน้องหมา และเพื่อสานต่อโลกที่น่าอยู่มากขึ้นสำหรับพวกเขา เพราะ Royal Canin เชื่อว่าความยั่งยืนไม่ใช่แค่วิธีการหรือมุมมองในการดูแลปกป้องโลกเท่านั้นไม่เพียงเจ้าของน้องแมวน้องหมา หรือผู้เพาะพันธุ์เท่านั้นที่ Royal Canin ให้กับสำคัญกับการแบ่งปันความรู้ แต่ยังรวมถึงสนับสนุนให้บุคลากรขององค์กรได้รับการฝึกฝน และเข้าใจหัวใจของการดำเนินธุรกิจที่การเติบโตไม่ได้หมายถึงแค่การแสวงหากำไรเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างโลกที่ดีขึ้นสำหรับคนรุ่นหลังควบคู่กันไปด้วยจากสูตรอาหารน้องแมวน้องหมาที่เรามีมากกว่า 750 สูตร ทำให้ Royal Canin ยิ่งต้องคำนึงถึงความยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อโลกใบนี้ เราจึงได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ของอาหารสำหรับกลุ่มลูกแมวลูกหมา ROYAL CANIN® Kitten and Puppy Growth Programs ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราส่วนการบริโภคมากที่สุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่น โดยเราได้เปิดตัวบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ในปี 2566 ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% โดย Royal Canin มุ่งมั่นออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน นอกจากจะช่วยรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีสำหรับลูกแมวและลูกสุนัขแล้ว ยังแสดงถึงความใส่ใจวิธีการจัดการขยะจากบรรจุภัณฑ์เพื่อลดผลกระทบต่อโลกใบนี้อีกทั้งยังคิดค้นและพัฒนากระบวนการผลิตที่จะสามารถลดผลกระทบต่อระบบนิเวศได้มากขึ้น เช่น การใช้โปรตีนทางเลือกจากการเพาะพันธุ์ปลา การใช้พลังงานทดแทนด้วยแนวทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ Royal Canin ยังร่วมมือทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าที่คอยจัดหาและจัดส่งวัตถุดิบ เพื่อกำหนดเส้นทางการขนส่งที่ใกล้ที่สุด รวมถึงลดการปล่อย Carbon Footprint โดยควบคุมอัตราเร่งการเดินเรือในทะเลเพื่อลดการใช้น้ำมันลง ทั้งยังใช้นวัตกรรมเพื่อทดแทนการใช้วัตถุดิบที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งบนบกและใต้น้ำ เพื่อรักษาความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติRoyal Canin ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้ทั้งน้องแมวน้องหมา ผู้คน และโลกใบนี้ พร้อมทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อให้ได้รับการรับรองความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2568 ตามปณิธาน Making a Better World for Pets ด้วยแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมการบริหารจัดการทั้งเรื่องวัตถุดิบ การใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ การทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์อย่างใกล้ชิดเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในทุกห่วงโซ่ โดย Royal Canin เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้สามารถนำพาทุกคนก้าวเข้าสู่เส้นทางของความยั่งยืนไปพร้อมๆ กันได้