ORเปิดตัวธุรกิจสุขภาพ-ความงามกลางปี67 จับมือ“สุกิ โฮลดิ้งส์”ผู้นำเครือข่ายร้านยาที่ญี่ปุ่น

OR จับมือ สุกิ โฮลดิ้งส์ หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจเครือข่ายร้านขายยาและผู้นำด้านแพลตฟอร์มนาโนเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เดินหน้ารุกธุรกิจสุขภาพและความงาม (Health and Beauty) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านไลฟ์สไตล์ และขยายพอร์ตโฟลิโอสู่ธุรกิจที่นอกเหนือจากน้ำมัน และขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มที่ใส่ใจสุขภาพและความงาม เล็งเปิดตัวสาขาแรกกลางปี 2567 ตั้งเป้ามุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านสุขภาพและความงามชั้นนำนายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ นายคัทซึโนริ สุกิอุระ (Katsunori Sugiura) ผู้แทนประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท สุกิ โฮลดิ้งส์ จำกัด (Sugi Holdings) หนึ่งในผู้นำธุรกิจเครือข่ายร้านขายยาและผู้นำด้านแพลตฟอร์มนาโนเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาโอกาสทางการตลาดสุขภาพและความงามในประเทศไทย พร้อมคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพดี คุ้มค่า และมีเอกลักษณ์โดนใจเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยในปัจจุบันนายดิษทัต เปิดเผยว่า ตลาดสุขภาพและความงามในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยมูลค่ากว่า 3.5 แสนล้านบาทในปี 2565 ประกอบกับเทรนด์ด้านสุขภาพและความงามกำลังเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยผู้บริโภคหันมาใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้น นับเป็นโอกาสที่สำคัญของ OR สำหรับการลงทุนในธุรกิจนี้เพื่อเป็นการสร้าง New S-Curve และขยายพอร์ตโฟลิโอสู่ธุรกิจที่นอกเหนือจากน้ำมัน และขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มที่ใส่ใจสุขภาพและความงาม OR จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพทั้งจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และไทย เปิดตัวการค้าปลีกรูปแบบใหม่ (New Retail) ด้วยการเปิดประสบการณ์การชอปปิ้งที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามที่มีความแปลกใหม่ โดนใจผู้บริโภค และมีราคาคุ้มค่าความร่วมมือกับ สุกิ โฮลดิ้งส์ จากประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการมุ่งสู่การเป็นผู้นำตลาดค้าปลีกด้านสุขภาพและความงาม (Health & Beauty) ของ OR โดย สุกิ โฮลดิ้ง จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม รวมทั้งสนับสนุนความรู้และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ในขณะที่ OR มีจุดแข็งด้านเครือข่ายทางธุรกิจที่มีอยู่ทั่วประเทศ พร้อมด้วยโปรแกรมสะสมคะแนน Blue Plus เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการเติบโตในตลาดค้าปลีกด้านสุขภาพและความงามของไทย โดย OR และ สุกิ โฮลดิ้งส์ มีกลยุทธ์ทางธุรกิจและความตั้งใจในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าชาวไทยร่วมกัน พร้อมวางแผนที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากประเทศญี่ปุ่น สู่ตลาดผู้บริโภคชาวไทยภายในปี 2567ทั้งนี้ สุกิ โฮลดิ้งส์ เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยมีบริษัทในเครือมากมาย เช่น สุกิ ฟาร์มาซี (Sugi Pharmacy) ที่มีร้านค้ามากกว่า 1,500 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น รวมทั้ง สุกิ เมดิคอล (Sugi Medical) ที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล เป็นต้น โดย สุกิ โฮลดิ้งส์ มีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามให้เลือกหลากหลาย มีคุณภาพ และแปลกใหม่สำหรับตลาดประเทศไทย ด้วยแนวคิดการให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พร้อมวิสัยทัศน์ด้านการบริการด้านสุขภาพที่ปรับให้เหมาะสมกับผู้บริโภคแต่ละบุคคล อีกทั้งมีการนำนาโนเทคโนโลยีมาประยุกต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความแตกต่างและเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภคนอกจากนี้ OR ยังคงมุ่งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในด้านสุขภาพและความงาม และยังคงพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตั้งใจที่จะส่งมอบสินค้าสุขภาพและความงามคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค ตลอดจนสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจด้าน Lifestyle ต่อไป