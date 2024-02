NGG JEWELLERY ส่งคอลเลกชัน! แบรนด์ Zoullink รับเดือนแห่งความรักกับแหวนคู่ Classic Collection หนึ่งเดียวในโลก

NGG JEWELLERY อาณาจักรเครื่องประดับแท้ ต้อนรับเดือนแห่งความรักด้วยแหวน Classic Collection จากแบรนด์ Zoullink ให้คู่รัก 5 แบบ 5 สไตล์ ให้เหมาะกับความต้องการ ชูจุดขายอันโดดเด่นของสินค้า สามารถปรับ-แต่งหน้าแหวนได้ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใคร เพื่อแทนความรู้สึกระหว่างกันและกัน บอกเล่าเรื่องเล่า ความทรงจำต่างๆ ผ่านแหวนสุดคลาสสิกนี้เพื่อให้เป็นของขวัญแก่คนรัก ครอบครัว เพื่อน เสมือนเป็นตัวกลางในการบอกความรู้สึก ความทรงจำดีๆ ที่มีคู่เดียวในโลก และจับมือร่วมกับ Disney ส่งคอลเลกชันใหม่ “You’n Me Forever Collection” ดึงคาเเรกเตอร์ Micky & Minnie ที่สามารถหันมาจุ๊บกัน แถมจัดโปรฯ จัดเต็ม 3 ต่อ รับสิทธิประโยชน์อีกมากมาย ท่านที่หาของขวัญมอบให้คนรักเดือนกุมภาพันธ์นี้ สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่ NGG Jewellery ทุกสาขาทั่วประเทศไทยนางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด อาณาจักรเครื่องประดับแท้ของขวัญจากธรรมชาติรวมศาสตร์และศิลป์แห่งเครื่องประดับ ทั้งเพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา ได้รับความไว้วางใจและอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี กับเดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์นี้กับแคมเปญพิเศษด้วยแหวนคู่สุดคลาสสิก Classic Collection จากแบรนด์ Zoullink ซึ่งเป็นมากกว่าเครื่องประดับ ในการบอกเล่าเรื่องราว ความทรงจำผ่านแหวนแสนสวย พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่สวมใส่ ให้เป็นเครื่องประดับสุดคลาสสิกให้เป็นของขวัญกับคนรัก ครอบครัว เพื่อนฝูง เสมือนเป็นตัวกลางในการบอกความรู้สึก ความทรงจำดีๆ พร้อมมาช่วยเติมเต็มอีกส่วนหนึ่งของความรักของคุณให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและเพิ่มตัวเลือกพิเศษเฉพาะแหวนคู่ของคุณให้มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกการเปิดตัวคอลเลกชันใหม่จาก Zoullink คือแหวน Classic Collection สำหรับคู่รักมีให้เลือก 5 แบบ 5 สไตล์ คือ1) D Court Style สไตล์ที่สร้างสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ของคุณให้คนทั้งสองรักซึ่งกันและกัน2) Dome Hug Style สไตล์ที่เชื่อมทุกสายใยความรู้สึกแม้อยู่กันห่างไกลเพียงใดก็ยังคงคิดถึงกัน3) Stepped Edge Style สไตล์ที่จะพาคุณก้าวไปอีกขั้นของความสัมพันธ์และเพิ่มความรักทั้งสอง4) Flat Court Style สไตล์สุดเรียบง่ายคลาสสิก ใส่ได้ทุกวันเวลากับโมเมนต์ต่างๆ ให้คู่ของคุณ5) Warm Haus Style สไตล์แสนอบอุ่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ของคุณให้อบอุ่นทุกเวลาพร้อมกันนี้ ท่านสามารถเลือกหน้ากว้างได้ตั้งเเต่ขนาด 2-5 มิลลิเมตรเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ และจุดขายอันโดดเด่นคือคุณสามารถปรับเเต่งหน้าเเหวน เลือกได้ ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใคร เช่น สลักข้อความบนตัวแหวน เพื่อเเทนความรู้สึกระหว่างกันเเละกัน เลือกขนาดเพื่อฝังหน้าเเหวนตามที่คุณชื่นชอบ หรือสามารถฝังพลอยประจำวันเกิดตามความต้องการ ซึ่งการปรับแต่งนี้จะแทนความรู้สึกถึงความรักความใส่ใจและความประทับใจ ให้แหวนคู่รักของคุณเป็นแหวนที่มีหนึ่งเดียวในโลก เพื่อเป็นของขวัญเเทนใจให้วาเลนไทน์นี้เป็นวันแห่งความรักที่สุดแสนจะพิเศษของคุณ ซึ่งสามารถเลือกแหวนสุดพิเศษนี้ได้ที่ Zoullink เพียงแห่งเดียวเท่านั้นนอกจากนี้ Zoullink ยังมีสินค้าสุดพิเศษให้กับคู่รักได้เลือกในคอลเลกชัน “ You’n Me Forever Collection” ที่เป็นความร่วมมือกันระหว่าง NGG Jewellery และ Disney โดยการใช้คาเเรกเตอร์สุดโด่งดังอย่าง Micky & Minnie ที่เป็นตัวเเทนของความรักของทั้งสองฝ่ายและแหวนคาเเรกเตอร์ Micky & Minnie ที่สามารถหันมาจุ๊บกัน ซึ่งสื่อในทางแห่งความรักให้คุณได้มอบเป็นของขวัญ พร้อมสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ได้แก่...สิทธิพิเศษที่ 1) รับส่วนลดพิเศษ 5% เมื่อซื้อแหวนวงที่ 2สิทธิพิเศษที่ 2) เมื่อซื้อสินค้าครบ 21,900 บาทขึ้นไป รับ BOX OF LOVE กล่องกุหลาบแห่งรัก จำนวนจำกัดสิทธิพิเศษที่ 3) เพียงคุณสมัครสมาชิก NGG ผ่าน LINE รับ 1 GOLD มูลค่ากว่า 200 บาท เพื่อนำไปใช้สิทธิ์ในการซื้อสินค้าจากทาง NGG Jewelleryท่านที่กำลังหาของขวัญมอบให้คนรักในเดือนแห่งความรักนี้ สามารถมาเลือกซื้อสินค้าได้ที่ NGG Jewellery ทุกสาขาทั่วประเทศไทย เช่น สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ และสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต หรือสั่งซื้อสินค้าและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2821-5983 เว็บไซต์ www.nggjewellery.com Facebook: NGG Jewellery และ LINE OA: @nggjewellery“สำหรับแบรนด์ 'Zoullink' นั้นเกิดจากจุดแข็งด้านการดีไซน์เครื่องประดับที่แตกต่างและสามารถดึงตัวตนของผู้สวมใส่ออกมาได้เป็นอย่างดี ถ่ายทอดความเป็นตัวตนของตนเองลงไปในสิ่งของ หรือเครื่องประดับ รวมถึงมีรสนิยมการเลือกซื้อสินค้าที่สามารถ Customize ตามไลฟ์สไตล์ Zoullink จึงเป็นมากกว่าเครื่องประดับ ที่เล่าเรื่องเล่า ความทรงจำต่างๆ ผ่านแหวน ซึ่งเป็นแบรนด์ที่พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการสวมใส่ หรือมอบเครื่องประดับสุดคลาสสิกนี้ให้เป็นของขวัญกับคนรัก ครอบครัว เพื่อน เสมือนเป็นตัวกลางในการบอกความรู้สึก ความทรงจำดีๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Link the other half มาร่วมเชื่อมความสัมพันธ์อันงดงามในแบบของคุณผ่านสัญลักษณ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกดีๆ เชื่อมทุกช่วงความสัมพันธ์ของความรักที่เกิดขึ้นได้ทุกรูปแบบ” ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจกล่าวในท้ายสุด