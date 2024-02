“นมวัวแดง” กินรวบทุกช่องทาง เจาะตลาดใหม่ดันยอดพุ่ง 7.5 พันล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - อ.ส.ค. ผงาดรับปีมังกร เตรียมดัน 4 ผลิตภัณฑ์ท็อปโปรดักส์จับเทรนด์คนรักสุขภาพ วางเป้ากินรวบตลาด Traditional trade และ Modern Trade พร้อมเดินหน้าเจาะตลาดใหม่ๆเล็งขยายฐานกลุ่มผู้บริโภครักสุขภาพ วางเป้าดันยอดขายปีนี้ทะลุ 7,500 ล้านนายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เปิดเผยกลยุทธ์ทางการตลาดในปี 2567 ว่า มีแผนเปิดตัวและทำตลาดเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อรักษาตลาดเดิมและสร้างเซกเมนต์ใหม่ๆในผลิตภัณฑ์ท็อปโปรดักส์ของแบรนด์ไทย-เดนมาร์ค 4 ชนิด คือ Medical food, Lactose Free, OMEGA Plus และโยเกิร์ตสูตรใม่เติมน้ำตาลซึ่งทั้ง 4 ชนิดถือเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเทรนด์รักสุขภาพที่มีกำลังซื้อสูง ถือเป็นโอกาสสร้างรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นให้ อ.ส.ค.ในอนาคตสำหรับผลิตภัณฑ์ Medical food เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดอยู่ในกลุ่มนวัตกรรมอาหารทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์กลุ่ม High value product ที่ อ.ส.ค. ให้ความสำคัญในการทำตลาดอย่างจริงจังในปีนี้ เพื่อเพิ่มเซกเมนต์ใหม่ๆ นั่นคือ กลุ่มผู้เป็นโรคเบาหวาน โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อ.ส.ค ได้ร่วมกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาขึ้นมา 2 สูตรคือ สูตรน้ำนมโคและสูตรน้ำนมโคปราศจากน้ำตาลแลคโตส แบบยูเอชที ส่วนผลิตภัณฑ์ Lactose Free เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาตอบโจทย์คนที่แพ้นม หรือทานแล้วเกิดอาการท้องเสีย หรืออาการข้างเคียงอื่นๆ ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ให้ทำให้อัตราการดื่มนมของคนไทยน้อยกว่าประเทศอื่นค่อนข้างมากและผลิตภัณฑ์ OMEGA Plus เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสร้างพัฒนาการของสมองและสายตา สำหรับวัยเด็กอายุระหว่าง 1 ปี ขึ้นไป และผู้บริโภคทุกวัย รวมทั้งเตรียมเปิดตัวโยเกิร์ตสูตรไม่เติมน้ำตาลเอาใจคนที่ควบคุมน้ำหนักและไม่ชอบทานหวาน“ในปีนี้ อ.ส.ค. มีกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหนักหน่วงตลอดทั้งปี โดยมุ่งเจาะตลาดทั้งช่องทางกระจายสินค้าแบบการตลาดดั้งเดิม(Traditional trade)และตลาดธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ช่องทางตลาดผ่านออนไลน์ อาทิ ลาซาด้า (LAZADA) และช้อปปี้ (Shopee) รวมทั้งผ่านกลไกลตัวแทนจำหน่าย และส่งเจ้าหน้าที่ อ.ส.ค. เองลงพื้นที่ทำตลาดเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในภูมิภาคต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขายและประสิทธิภาพตัวแทนจำหน่าย อาทิ กิจกรรม Speed team กิจกรรมโรดโชว์ การจัดกิจกรรมชงชิม เป็นต้นอย่างต่อเนื่องตลาดทั้งปี โดย อ.ส.ค. วางเป้ายอดทำรายได้ ไว้ 7,500 ล้านบาทส่วนปี 2568 วางเป้าให้กำไรมีเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2567 และแนวทางการบริหารของ อ.ส.ค.ต่อไปนี้เราจะไม่เน้นยอดขายสูงแต่เน้นให้ได้กำไรสูง” นายสมพร กล่าวนายสมพร กล่าวด้วยว่า นอกจากกลยุทธ์ทางการตลาดดังกล่าวแล้ว ในปี 2567 นี้ อ.ส.ค.ได้วางแผนงานด้านอุตสาหกรรมนม แผนงานด้านการตลาด แผนงานด้านการส่งเสริมกิจการโคนมให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ประกอบด้วย การเพิ่มช่องทางการตลาด Digital Marketing การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง (High Value Added Product) Top of Mind Brand “รักนม รักฟาร์ม สืบสานรักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทาน” การสร้างความภักดีของลูกค้า การศึกษาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่และการวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นต้น