MR.D.I.Y.โชว์ธ.ค.ยอดขายพุ่ง 30% เปิดพฤติกรรมจับจ่ายช่วงเทศกาล

ผู้จัดการรายวัน 360 - มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ผู้นำด้านค้าปลีกสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้านเผยความสำเร็จในการปักหมุดเป็นจุดหมายปลายทางในการจับจ่ายซื้อสินค้าช่วงเทศกาล โดยในช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองสิ้นปีในเดือนธันวาคม 2566 ที่มีแคมเปญการตลาด Season of Giving พบว่าจำนวนยอดซื้อมีการเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พร้อมสานต่อแนวโน้มการจับจ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีน และวันวาเลนไทน์ ผ่านแคมเปญและโปรโมชันพิเศษนายอานุภาพ คงมาลัย รองประธานบริหารฝ่ายการตลาด มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย กล่าวว่า “ในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองสิ้นปี 2566 ที่ผ่านมา ร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. กว่า 700 สาขาทั่วประเทศไทย ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาจับจ่ายในช่วงเทศกาลอย่างคับคั่ง ส่งผลให้มีการเติบโตของยอดขายเดือนธันวาคม 2566 มากกว่า 30% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ซึ่งการเติบโตนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ใน 73 จังหวัดทั่วประเทศ กลายเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการจับจ่ายซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองสิ้นปี และยังรวมถึงเทศกาลอื่นๆ ตลอดทั้งปี ตอกย้ำการเป็นร้านค้าที่ช้อปได้ทุกวัน ครบเพื่อทุกคน ในทุกเทศกาล”ทั้งนี้ มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ได้เปิดข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองสิ้นปีของผู้บริโภคเพิ่มเติมว่า สินค้าประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน (Household and Furnishing) และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และเครื่องมือช่าง (Hardware) เป็นสองประเภทสินค้าที่ลูกค้าเลือกซื้อมากที่สุด ซึ่งถือเป็นประเภทสินค้าที่ขายดีของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. อีกด้วย ขณะที่สินค้าประเภทของเล่น (Toys) ก็มียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นในช่วงเทศกาลที่ผ่านมา โดยในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองสิ้นปี 2566 พฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้ามาจับจ่ายในร้านมิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย. ไม่ได้มองหาสินค้าที่มีราคาถูกเพียงอย่างเดียว แต่เลือกซื้อสินค้าในช่วงราคาที่คุ้มค่าและเหมาะสมสำหรับการมอบเป็นของขวัญหรือของแลกเปลี่ยน สำหรับช่วงเทศกาลให้กับครอบครัว เพื่อน และคนที่รักนอกจากนี้ จากข้อมูลของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. พบว่าจำนวนลูกค้าที่เข้าร่วมแคมเปญสิ้นปี Season of Giving ที่มาพร้อมกับกิจกรรม ‘ลุ้น รับ แลก’ ในปี 2566 มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึงกว่า 30% ในเดือนธันวาคม เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยของรางวัลใหญ่รถยนต์ไฟฟ้า Neta V รวมถึงรางวัลอื่นๆ รวม 120 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท สามารถดึงดูดความสนใจจากลูกค้าให้เข้าร่วมแคมเปญได้เป็นอย่างดีมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ได้จัดโปรโมชันต้อนรับเทศกาลตรุษจีน จัดความเฮงทั่วไทยกับแคมเปญ “ช้อปคุ้มเสริมโชค สินค้าตกแต่ง รับปีมังกร” ยกทัพหลากหลายสินค้าตกแต่งต้อนรับเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2567 ในราคาเริ่มต้นเพียง 8 บาท พร้อมรับซองอั่งเปารับทรัพย์ลายมังกร เมื่อซื้อสินค้า 300 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จอีกทั้ง สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ในช่วงเทศกาลแห่งความรัก ที่ผู้คนต่างมอบสิ่งดีๆ ให้แก่กันและกัน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรักอย่างสร้างสรรค์กับโปรโมชัน “D.I.Y. Lovers ฉลองเดือนแห่งความรักที่มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.” ยกทัพสินค้าหลากหลายรายการสุดน่ารักฉลองเทศกาลแห่งความรัก ช่วยสื่อความหมายแทนใจมาไว้ที่ ร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ทุกสาขาทั่วไทย พร้อมรับสิทธิพิเศษกับบัตรเครดิตกรุงศรี แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2567