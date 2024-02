คนชอบแมวฟินแน่ เมโทร อาร์ตเปิดตัว ซีรีส์ 4 เนรมิต MRT พหลโยธิน ฟีลแมวเอ๋ย แมวเหมียว

Metro Art : The Inspiring District อาร์ตสเปซใจกลางเมือง ที่ MRT พหลโยธินได้เดินทาง สร้างความสุขและแรงบันดาลใจให้ผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้า MRT ตลอดจนผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะมาแล้ว 3 ซีรีส์ ซึ่งเป็นความร่วมมือของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสีม่วง บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) ผู้ให้บริการสื่อโฆษณาและพื้นที่จัดกิจกรรมในระบบรถไฟฟ้า จับมือพันธมิตรชั้นนำทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ต้องการให้ศิลปะเป็นเรื่องง่ายและสามารถเข้าถึงทุกคนได้ โดยขณะนี้ Metro Art ได้เข้าสู่ซีรีสที่ 4 โดยครั้งนี้จับมือกับ Palette Artspace เจ้าของพื้นที่ศิลปะสำหรับศิลปินทุกแขนงที่สนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมีประสบการณ์ด้านศิลปะมากกว่า 4 ปี มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานในคอนเซ็ปต์ "The Untold Adventures of Meow" เรื่องที่แมวไม่เคยบอกใครมาก่อน เนรมิต MRT พหลโยธินซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่มีผู้โดยสารหนาแน่น ให้กลายเป็นโลกของเจ้าแมวเหมียวสุดคิวต์แบบน่ารักน่ากอด ผ่านการเล่าเรื่องของศิลปินกว่า 20 คนโดย Metro Art Series 4 "The Untold Adventures of Meow" จัดแสดงผลงานระหว่าง วันที่ 31 มกราคม-31 พฤษภาคม 2567 ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธินนายวิทสุวัฒน์ อำคาเพท กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด หรือ BMN กล่าวว่า "จากผลงานศิลปะต่างๆ ของ Metro Art ทั้ง 3 ซีรีส์ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า BMN และ BEM มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำศิลปะเข้ามาใกล้ชิดกับผู้คนโดยเฉพาะผู้โดยสาร MRT เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ความสุข และประสบการณ์ที่ดีตลอดการเดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT ส่งผลทำให้ผู้ใช้บริการ MRT ใช้เวลาอยู่ภายในสถานีมากขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่เป็นจุดขนส่ง แต่ยังเป็นเหมือนพื้นที่ที่เข้ามานั่งพัก เดินเล่น ชมผลงานศิลปะได้ทุกวัน และผมเชื่อว่าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของแต่ละศิลปินตลอด 3 ชีรีส์ที่ผ่านมานั้น จะทำให้เกิดการต่อยอดพัฒนาให้กับวงการศิลปะไทยอย่างแน่นอน สำหรับเมโทร อาร์ต ซีรีส์ 4 ครั้งนี้เราได้หยิบเอาเรื่องราวใกล้ตัวมาเล่าเรื่องสนุกๆ ผ่านผลงานของศิลปิน ซึ่งครั้งนี้มีมากเกือบ 20 ศิลปิน ทำให้มองว่า ตลอด 3-4 เดือนนี้ของซีรีส์ 4 เมโทร อาร์ต จะมีความคึกคักมากกว่าเดิม ประกอบกับเรายังมี Art Market, Art Workshop และ Art Activity อีกมากมายเข้ามาเสริมต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา ทำให้บรรยากาศของสถานี MRT พหลโยธิน จะยิ่งมีความน่าสนใจและเป็นอีกหนึ่งเดสติเนชันของผู้ที่ชื่นชอบศิลปะได้ไม่ยากเลยครับ”ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการสร้างการมีส่วนร่วมในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านศิลปะที่ผู้คนเข้าถึงได้ง่ายและมีความเป็นสากล จึงใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) กับผู้ใช้บริการทั้งจากกลุ่มทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT โดยเฉพาะเมโทรอาร์ต ที่เป็นพื้นที่ที่สร้างการมีส่วนร่วมได้อย่างเป็นรูปธรรม จะเห็นได้ว่าเรามีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ผู้เข้าชมได้สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และช่วยกันส่งต่อเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้ให้แพร่หลายออกไป นอกจากนี้ เมโทรอาร์ต ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดพื้นที่ให้นักเรียนนักศึกษา ประชาชนที่สนใจได้เข้ามาทำกิจกรรม โดยปีนี้จะเพิ่มความเข้มข้นด้วยการขยายกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนรายรอบเส้นทางได้เข้ามาทำกิจกรรมกับเมโทรอาร์ตมากขึ้นด้วยสำหรับ Metro Art Series 4 ที่จะจัดแสดงผลงานระหว่างวันที่ 31 มกราคม-31 พฤษภาคม 2567 ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธินนี้ มาในคอนเซ็ปต์ "The Untold Adventures of Meow" พาทุกคนไปค้นพบกับเรื่องราวของแมวที่เราไม่เคยรู้มาก่อน และที่สำคัญแมวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเคยมีเรื่องนี้มาก่อนด้วย! โดยในครั้งนี้ได้ Palette Artspace เจ้าของพื้นที่ศิลปะสำหรับศิลปินทุกแขนงที่สนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมีประสบการณ์ด้านศิลปะมากกว่า 4 ปี มาร่วมสร้างสรรค์ผลงาน มาร่วมเป็น Curated คัดสรรศิลปินเข้าร่วมแสดงผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็น "KyokoAbe (เคียวโกะ อาเบะ)"- ศิลปินนักวาดรูปชื่อดังจากประเทศ ญี่ปุ่น, "BYME" - เจ้าของคาแรกเตอร์ Kiki & Me ที่คว้ารางวัล Finalist Top 10 Emerging artist category of 14th UOB Painting of the year 2023, "Manasawii (Jane) - ศิลปินและนักเขียนหนังสือภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ seven book award, "ปิ๊ง-มัณฑนา" เจ้าของผลงานภาพประกอบและคาแรกเตอร์ หูยาว (HUUYAOW) ตัวตนในวัยเด็กที่มาพร้อมหูกระต่าย, "Tan-staR" - ศิลปินฝีมือดีผู้สร้างผลงานศิลปะ ทั้งงานภาพประกอบ แอนิเมชันการ์ตูนช่อง รวมไปถึงงานคราฟต์ต่างๆ และในซีรีส์นี้ยังได้ "โก๋เอ็ม" กิตติพงษ์ คำศาสตร์ หนึ่งในสมาชิกวงบุดด้า เบลส (Buddha Bless) กราฟฟิตีอาร์ติสท์ชื่อดัง "วิว-พุธิตา” เจ้าของคาแรกเตอร์ Pony Cat และ 8 ศิลปินรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง ที่จะมาเอาใจพลพรรคคนรักเจ้าเหมียวและคนที่รักงานศิลปะ ได้ทั้งความสุขและแรงบันดาลใจแบบ Happy Journey ตลอดการเดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRTนอกจากนี้ยังมีพันธมิตรศิลปะร่วมสร้างสรรค์อยู่เหมือนเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็น ห้อง Art Learning Centre by BEM x IWS และ IWS Gallery ศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะ ที่จะมี workshop สอนวาดภาพสีน้ำ รวมถึงกิจกรรม "Art Activities" ทุกสัปดาห์ตลอดปีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของ BEM ที่มี โอกาสได้ตอบแทนสังคม ดูแลโดย อาจารย์บันชา ศรีวงศ์ราช ประธานเครือข่ายสีน้ำนานาชาติ ประเทศไทย และศิลปินสีน้ำระดับ World Master สามารถลงทะเบียนและสอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook : BEM Bangkok Expressway and Metroทั้งยังได้รับความร่วมมือจาก Galleria Benetti ที่จัดทำห้อง Paint Here Alright โดยนำสินค้าไลฟ์สไตล์มาให้ทุกคนได้สร้างสรรค์ในแบบของตัวเอง ทั้งเพนต์กระเป๋าผ้า เพนต์ขวด เพนต์กระจกและอื่นๆ อีกมากมาย ตลอดจน Art Market และ Metro Art Live Music ตลาดนัดงานศิลป์และพื้นที่โชว์ดนตรีสดจากศิลปินรุ่นใหม่ที่ได้ 10ML เข้ามาบริหารจัดการ รวมไปถึงการแสดงดนตรีสดอีกมากมายจากศิลปินที่มีชื่อเสียง เรียกได้ว่า เมโทร อาร์ต ถูกเติมเต็มไปด้วยบรรยากาศของศิลปะให้อบอวลไปด้วยแรงบันดาลใจMetro At เปิดให้ผู้ที่สนใจงานศิลปะเข้าชมและร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดของซีรีส์ 4 “The Untold Adventures of Meow" ตั้งแต่ วันที่ 31 มกราคม-31 พฤษภาคม 2567 ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธิน ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. โดยไม่มีคำใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟชบุ๊ก : BMN และ BEM Bangkok Expressway and Metro / เอ็กซ์ BEM Bangkok Expressway and Metro / อินสตาแกรม: mrt _bangkok และแอปพลิเคชัน Bangkok MRT และ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0-2690-8200