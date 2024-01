NGG JEWELLERY” จับมือ เซ็นทรัล จัดแคมเปญรับปีมังกรทอง โชว์เครื่องประดับเพชรและทองสุดอลังการ มูลค่ากว่า 108 ล้านบาท

มั่งคั่ง มีความสุข ความสำเร็จและโอกาสใหม่ๆ มาสู่ชีวิตตลอดทั้งปี ซึ่งจะนำมาโชว์ให้ชมกันอย่างใกล้ชิดภายในงานนี้ด้วย

“NGG JEWELLERY” อาณาจักรเครื่องประดับแท้จากธรรมชาติ เพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา ที่ได้รับความไว้วางใจและอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี จับมือ ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าเซ็นทรัล ในแคมเปญ “The Great Chinese New Year 2024” รับตรุษจีน เปิดตัว MASTERPIECE เครื่องประดับเพชรและทองสุดอลังการ ชุด The Legendary Monarch and Empress Dominion of Dragons มูลค่ารวมกว่า 108 ล้านบาท สวมใส่โดยคู่ดาราดัง “เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข และ ณิชา-ณัฎฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ พร้อมเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ด้วยชุดอัญมณี 8 สีอันล้ำค่าต้อนรับปีมังกรงานนี้ บิ๊กบอสคนเก่งแห่งอาณาจักร NGG JEWELLERY นางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เผยถึงการจับมือกับห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าเซ็นทรัล ในแคมเปญ “The Great Chinese New Year 2024” ว่าเทศกาลต้อนรับตรุษจีน ที่จัดขึ้นในปีมหามงคลนี้ซึ่งเป็นปีมังกรทอง และ “NGG JEWELLERY” ในฐานะที่เราเป็นอาณาจักรเครื่องประดับแท้ของขวัญจากธรรมชาติรวมศาสตร์และศิลป์แห่งเครื่องประดับ ทั้งเพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา ได้รับความไว้วางใจและอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี จึงอยากเข้ามีส่วนร่วมกับแคมเปญนี้ โดยได้รังสรรค์เครื่องประดับเพชร-ทองคำลวดลายมังกรที่มีความประณีตงดงาม เลอค่า สุดลักชูรีระดับเวิลด์คลาส มูลค่ารวมกว่า 108 ล้านบาท ซึ่งจะสวมใส่โดยคู่ดาราดัง คือ เจมส์จิ จิรายุ ตั้งศรีสุข และ ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ ซึ่งจัดขึ้น ณ ลานอีเดน ชั้น1 เซ็นทรัลเวิลด์“ในส่วนของเครื่องประดับที่เป็น MASTERPIECE ในครั้งนี้ คือ เครื่องประดับเพชรและทองสุดอลังการ ชุด The Legendary Monarch and Empress Dominion of Dragons โดยได้รับเกียรติจาก เจมส์จิ จิรายุ ตั้งศรีสุข และ ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ ดารานักแสดงชื่อดัง ใส่โชว์เพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีมังกร โดยได้รับแรงบันดาลในจากจักรพรรดิแห่งสรวงสวรรค์และจักรพรรดินีแห่งผืนดิน “ฝูซี-หนี่วา” ตำนานแห่งแดนมังกร โดยถ่ายทอดเรื่องราวด้วยการร้อยเรียงเพชรหลากหลายทรง ทั้งทรงกลม ทรงมาร์คีส์ หรือทรงบาเก็ต ที่เป็นเอกลักษณ์ของ NGG ผ่านการรังสรรค์จากช่างฝีมือกว่า 480 ชั่วโมง ฝังเพชรกว่า 3,000 เม็ด น้ำหนักเพชรรวม 172 กะรัต น้ำหนักทองกว่า 4,000 กรัม หรือ 4 กิโลกรัม ถือว่าเป็นชิ้น masterpiece ที่สุดแห่งปีมังกรของทาง NGG Jewellery เลยก็ว่าได้”โดยเราได้เปิดใจถึงความรู้สึก ความประทับใจของดารานักแสดงทั้ง 2 ท่านมาฝากกันด้วย...ณิชา-ณัฎฐณิชา : ตอนแรกที่เซ็นทรัลติดต่อให้มางานนี้ก็ตื่นเต้นมากแล้วค่ะ เพราะรู้ว่าทุกปีทางเซ็นทรัลจัดงานรับเทศกาลตรุษจีนที่ยิ่งใหญ่มากค่ะ ยิ่งพอรู้ว่าต้องมาใส่เครื่องประดับ masterpiece ของ NGG JEWELLERY ที่มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่เลยค่ะว่าจะดูแลเครื่องประดับบนศีรษะแล้วก็ที่คอยังไงดี วันนี้อาจจะดูเกร็งๆนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำหนักค่อนข้างหนักแน่นจริงๆ เหมือนราคาเลยค่ะเจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข : ตอนที่ผมสวมสร้อยบนเวทีให้กับณิชาเมื่อกี้ผมหยุดหายใจไปพักนึงเลยนะครับ คือผมกลัวว่าจะใส่ไม่ทันหรือเกรงว่าจะตกหล่นอะไรงี้อ่ะครับ แต่ว่าสวยงามมากครับ ส่วนผมสวมแหวนมังกรทอง กำไลข้อมือ และสร้อยคอครับนอกจากนี้ ภายในงานยังได้เปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยอัญมณีมังกร 8 สี อันล้ำค่าต้อนรับปีมังกร พร้อมจัดพื้นที่ Showcase ภายใต้คอนเซ็ปต์ Breath of the Dragon's Way - ลมหายใจแห่งแดนมังกรสานต่อวิถีแห่งจีน กับนิทรรศการเครื่องประดับที่เล่าเรื่องราวมังกรทั้ง 8 สี ผ่านอัญมณีอันล้ำค่าอาทิ 1.) Blue Sapphire สัญลักษณ์แห่งการยอมรับ น่าเกรงขาม และสติปัญญาอันเฉียบแหลม เชื่อว่าผู้ใดครอบครอง ผู้นั้นคือผู้มีอำนาจมหาศาล 2.) Ruby ทับทิมแดงฉานราวกับดวงตามังกรที่มีพลังคุกรุ่น กล่าวว่าเป็นราชาแห่งอัญมณีทั้งปวง และถือเป็นมังกรที่มีพลังมากที่สุด ตามความเชื่อเมื่อได้ครอบครองแล้วจะโชคดี 3.) Pink sapphire สีชมพูเปรียบได้กับความรักความอบอุ่นจากอ้อมกอดมังกร ถ่ายทอดมนต์เสน่ห์ผ่าน Pink Sapphire เชื่อว่าเมื่อครอบครองแล้วจะเป็นที่รักและเมตตาจากผู้ใหญ่ 4.) Yellow diamond อำนาจจาก Yellow Diamond สื่อผ่านมังกรจักรพรรดิ แสดงถึงความมั่งคั่งกับดีไซน์สุดสร้างสรรค์ ผู้ใดได้ครอบรองเชื่อกันว่าจะมีอำนาจสูงสุดดุจจักรพรรดิ 5) Orange Sapphireให้ความรู้สึกถึงหัวใจที่กำลังเต้นในกายมังกร เชื่อว่าหากครอบครองจะช่วยให้ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายทุกประการ 6) Yellow Sapphire เกล็ดมังกรแสดงถึงความอ่อนเยาว์ ถูกถ่ายทอดผ่านต่างหู Yellow Sapphire สีหายากที่สุด ทรง Cushion แปลกตา ผสานกับตัวเรือนดีไซน์อันโดดเด่น เชื่อว่าหากครอบครองจะช่วยให้อายุยืนยาว 7) Green sapphire ความสงบร่มเย็นแห่งแดนมังกรราวกับ Green Tourmaline และ Green Sapphire ที่อยู่ด้วยกันเหมือนป่าไม้เขียวชอุ่ม ช่วยให้จิตใจมีความสงบร่มเย็น 8) Brown Diamond ความกล้าหาญอันแรงกล้าสูงตระหง่านราวกับภูผาใหญ่ เปรียบเสมือน Brown Diamond ที่เปี่ยมด้วยความฮึกเหิมและมีพลังงานมหาศาล ราวกับมังกรที่หลับใหลมานับพันปีพร้อมที่จะตื่นมาทุกเมื่อโดยอัญมณีเหล่านี้จะพาทุกท่านได้ชื่นชมความงดงามล้ำค่าและมากด้วยความหมาย แสดงออกถึงแดนมังกรและวิถีแห่งจีนสุดยิ่งใหญ่และยาวนาน โดยแต่ละชิ้นได้รับแรงบันดาลใจจากองค์ประกอบสำคัญของมังกร ทั้งดวงตา เกล็ด หรือหัวใจมังกร เล่าเรื่องราวผ่านการออกแบบที่ประณีต กระบวนการผลิตที่บรรจง ของช่างฝีมือไทยที่โด่งดังไกลทั่วโลก ออกมาเป็นเครื่องประดับอันทรงคุณค่าทั้ง 18 ชิ้น มูลค่ากว่า 18 ล้านบาท สุด Exclusive ลิขสิทธิ์แท้จาก NGG เพื่อเสริมพลังแห่งความเจริญรุ่งเรืองส่งเสริมความร่ำรวยพร้อมกันนี้ นี้ยังมีทองคำแท่ง 99.9% Limited Edition ชุดมังกรมงคล 8 ทิศ “Year of The Divine Dragon” ลิขสิทธิ์แท้จาก NGG ด้วยลวดลายเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นด้วยตัวอักษรมงคลจีน เพื่อเสริมพลังแห่งความเจริญรุ่งเรืองของยุค 9 ที่ส่งเสริมความร่ำรวย มั่งคั่ง มีความสุข ความสำเร็จและโอกาสใหม่ๆ มาสู่ชีวิตตลอดทั้งปี ซึ่งประกอบด้วยทองคำแท่ง 99.9% น้ำหนัก 15 กรัม ด้านหน้าเป็นลายมังกรมงคลหันหน้าตามทิศจับลูกแก้ว โดยมังกร หมายถึงความยิ่งใหญ่ อำนาจ บารมี ลูกแก้ว หมายถึงการรวมของสิ่งดีๆทั้งหลายทั้งปวง ทั้งโชคลาภ วาสนา อำนาจ บารมี ความมั่งคั่ง และด้านหลังเป็นลาย NGG Star โดย ดาวฤกษ์เป็นดวงดาวที่ส่องแสงประกายได้ด้วยตัวเอง บ่งบอกถึงความสำเร็จ สมหวัง อีกด้วยทั้งนี้ เพื่อเป็นการฉลองเทศกาลตรุษจีนทาง NGG JEWELLERY ได้จัดเทศกาลมอบของขวัญนำโชค Let’s Celebrate Lucky Gift เพื่อเป็นการขอบคุณและคืนกำไรให้กับลูกค้าที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจเราด้วยดีเสมอมา ฉลองปีมังกรทอง รับอั่งเปานำโชค ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2567 รับของขวัญอั่งเปามังกรทอง มูลค่ารวมกว่า 6,600 บาท เมื่อช้อปสินค้าครบ 19,900 บาท (ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด) พร้อมทั้ง ยังมีสินค้าเสริมดวง แต่ละปีนักษัตร ให้เลือกซื้อมากมายตามความชอบ อาทิ สินค้าเสริมดวงเรื่องความรัก เรื่องสุขภาพ เรื่องการงาน การเงินและค้าขายอีกด้วยท่านที่สนใจสามารถสั่งจองของขวัญเสริมมงคลสุดล้ำค่าฉลองปีมังกรทองได้ ที่ NGG jewellery ทุกสาขา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร โทร 02- 821-5983 เว็บไซต์ www.nggjewellery.com Facebook: NGG Jewellery และ LINE OA: @nggjewellery และพิเศษสุด! เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 1 มกราคม -15 กุมภาพันธ์ 2567 สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท ตามมาตรการ Easy E-Receipt และออกใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ได้อีกด้วย