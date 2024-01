ฟรี!วันเด็กนั่งรถไฟฟ้าMRT 4 สาย ชมการแสดงสุนัข K-9 จากทีมกู้ภัย พร้อมร่วมกิจกรรม ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

รฟม. ชวนเด็กๆ สัมผัสประสบการณ์โดยสารรถไฟฟ้า MRT ฟรี!ทั้ง 4 สาย“สีน้ำเงิน สีม่วง สีเหลือง สีชมพู” ชมการแสดงสุนัข K-9 จากทีมกู้ภัย พร้อมร่วมสนุก“กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ” ลุ้นรับของรางวัล และสถานที่ท่องเที่ยวตลอดแนวรถไฟฟ้าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) และบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) เตรียมส่งมอบความสุข พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้แก่เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ด้วยการโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร ฟรี! ครบทั้ง 4 สาย ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ตลอดระยะเวลาให้บริการ รายละเอียดดังนี้- รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ให้เด็กที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี และมีความสูงไม่เกิน 140 ซม. แสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารได้ทุกสถานี เพื่อรับคูปองโดยสารรถไฟฟ้าฟรี (เด็ก 1 คน ต่อคูปอง 1 ใบ) ใช้ผ่านประตูพิเศษ (Swing Gate) เข้าระบบรถไฟฟ้า- รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง (MRT สายสีเหลือง) และรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู (MRT สายสีชมพู) ให้เด็กที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี หรือมีความสูงไม่เกิน 140 ซม. ที่เดินทางกับผู้ปกครอง และขึ้น-ลงสถานีเดียวกัน แสดงตัวที่ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารได้ทุกสถานี เพื่อขอรับบัตรโดยสารรถไฟฟ้าฟรีสำหรับเด็ก (เด็ก 1 คน ต่อบัตรโดยสาร 1 ใบ) ส่วนผู้ปกครองชำระค่าโดยสารปกติในวันดังกล่าว รฟม. ยังเตรียมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ รฟม.” ประจำปี 2567 ไว้รอต้อนรับน้องๆ ที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ณ สถานีพหลโยธิน (บริเวณอาคารเชื่อมต่อ ชั้น 2 ทางออกที่ 4) ระหว่างเวลา 10.00 – 17.00 น. โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การแสดงสุนัข K-9 จากทีมกู้ภัย รฟม. การเล่นเกม ลุ้นรับของรางวัลมากมาย รวมถึงซุ้มกิจกรรมต่างๆ อาทิ MRTA Photo Booth, ซุ้มจับฉลาก และซุ้มเกมเรียงเต๋ามหาสนุก เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเยาวชนและประชาชนในแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. นอกจากนี้ น้องๆ ยังสามารถนั่งรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ไปร่วมกิจกรรม “MRT ส่งความสุขรับวันเด็ก” ที่จัดขึ้นโดย BEM และมิวเซียมสยาม ณ ลานกิจกรรมมิวเซียมสยาม ระหว่างเวลา 10.00 – 17.00 น. ที่สถานีสนามไชย (ทางออกที่ 1) ได้เช่นกันและสำหรับผู้ปกครองที่อยากพาน้องๆ มาร่วมท่องเที่ยวกับสถานที่สุดพิเศษในวันเด็กแห่งชาติด้วยบริการรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง สามารถเลือกเดินทางไปที่สถานีสวนหลวง ร.9 (ทางออกที่ 1) เที่ยวสวนสนุกโยโย่แลนด์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ และสถานีศรีด่าน (ทางออกที่ 1) เที่ยวสวนสนุกโทเทม คิงดอม ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้า แจส เออเบิร์น ศรีนครินทร์ หรือหากใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู แนะนำให้เดินทางไปที่สถานีนพรัตน์ (ทางออกที่ 2) และต่อรถประจำทางหมายเลข 60, 71, 73, 178 ระยะเพียง 1.5 กม. เพื่อไปยังสยามอะเมซิ่งพาร์ค, สถานีรามอินทรา กม.9 ไปเที่ยวอิชิบะ สเตชั่น ตลาดนัดสไตล์ญี่ปุ่น เป็นต้นสอบถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลการให้บริการรถไฟฟ้า MRT เพิ่มเติม ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้- MRT สายสีม่วงและสายสีน้ำเงิน ได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200 Facebook Page: BEM Bangkok Expressway and Metro เว็บไซต์: www.bemplc.co.th หรือโมบายแอปพลิเคชัน: Bangkok MRT- MRT สายสีเหลือง ได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง MRT Yellow Line Call Center โทร. 0 2617 6111 Line Official: @pinkyellowline Facebook Page: MRTYellowLine เว็บไซต์: www.ebm.co.th หรือเช็กสถานะการเดินรถได้ที่โมบายแอปพลิเคชัน: ‘The SKYTRAINs’- MRT สายสีชมพู ได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู MRT Pink Line Call Center โทร. 0 2617 6111 Line Official: @pinkyellowline Facebook Page: MRTPinkLine เว็บไซต์: www.nbm.co.th หรือเช็กสถานะการเดินรถได้ที่โมบายแอปพลิเคชัน: ‘The SKYTRAINs’