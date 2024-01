คิง เพาเวอร์ ผู้นำค้าปลีกสินค้าดิวตี้ฟรีในไทย คว้ารางวัลจากเวที WORLD BRANDING AWARDS เป็นปีที่ 9

นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า "ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยว นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อมอบประสบการณ์สิ่งใหม่ให้แก่ลูกค้าของเราอยู่เสมอ และสร้างพลังความเป็นไปได้ ในการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยบนเวทีระดับโลก ตามแนวคิด “THE POWER OF POSSIBILITIES ชีวิตไม่หยุด ค้นหาความเป็นไปได้” โดย คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี ได้รับการยอมรับมาตรฐานการันตีคุณภาพการให้บริการและสินค้าจากเวทีโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 กับรางวัล “สุดยอดแบรนด์ของโลกแห่งปี 2023-2024” ในสาขาค้าปลีกสินค้าดิวตี้ฟรี (Retailer-Duty Free Category) ด้วยการส่งมอบประสบการณ์ที่สร้างสรรค์ และสร้างความประทับใจให้นักเดินทางยาวนานกว่า 34 ปี ด้วยบริการที่เป็นเลิศ พร้อมสินค้าที่ตอบโจทย์ตรงใจนักเดินทางด้วยการเชื่อมโยงให้ทุกความต้องการเป็นไปได้แบบไม่รู้จบ และครองความเป็นหนึ่งในใจนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ทั้งนี้ บริษัทต้องขอขอบคุณทุกเสียงตอบรับจากลูกค้า นักท่องเที่ยว พันธมิตรทางธุรกิจ และคณะกรรมการที่พิจารณาให้ คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้โดยการตัดสิน WORLD BRANDING AWARDS ครั้งที่ 17 มีแบรนด์ที่ได้รับการนำเสนอชื่อมากกว่า 1,500 แบรนด์ โดย คิง เพาเวอร์ ชนะเกณฑ์การตัดสินเป็น 1 ใน 200 แบรนด์ทั่วโลกที่ได้รับรางวัล “สุดยอดแบรนด์ของโลกแห่งปี 2023-2024” หรือ BRAND OF THE YEAR ระดับ National Awardสาขาค้าปลีกสินค้าดิวตี้ฟรี (Retailer-Duty Free Category) มีตัวแทนผู้บริโภคร่วมคัดเลือกแบรนด์คุณภาพและเป็นแบรนด์ชั้นนำในหลายประเทศของแต่ละภูมิภาค พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์เฉพาะด้าน 3 ด้านหลักสำคัญ ประกอบด้วย การวิจัยตลาดผู้บริโภค การประเมินมูลค่าแบรนด์ และการลงคะแนนจากประชาชน โดยแบรนด์ที่จะพิชิตรางวัลนี้ต้องเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและได้รับคะแนนโหวตจากผู้บริโภคใน 35 ประเทศจาก 6 ทวีป เป็นแบรนด์ที่โดดเด่น มีคุณค่า มีภาพลักษณ์แบรนด์ที่ดีและเข้าถึงทุกเจเนอเรชันรางวัลนี้จึงนับเป็นความสำเร็จร่วมกันของพนักงานทุกระดับและเป็นพลังสำคัญ โดย คิง เพาเวอร์มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เหนือระดับ ส่งมอบสินค้าและบริการครอบคลุมทุกมิติเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักเดินทางทั่วทุกมุมโลก แทนคำขอบคุณในความไว้วางใจและเลือกให้ “คิง เพาเวอร์” เป็นแบรนด์ในดวงใจของผู้บริโภคตลอดมา"