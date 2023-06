OH! RiCH ร่วม LOTTE Duty Free Korea เปิดประสบการณ์ “ช้อปสุด RiCH” เมื่อแลกเงินวอนกับ OH! RiCH

วันนี้(25 มิ.ย.)นางสาวสิตามนินท์ สุสมาวัตนะกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส อาร์ ที ฟอเร๊กซ์ จำกัด (SRT Forex) ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราในประเทศไทย ได้ประกาศถึงความร่วมมือระหว่าง OH! RiCH และ LOTTE Duty Free Korea กับแคมเปญ “ช้อปสุด RiCH” มอบสิทธิพิเศษ สำหรับคนที่จะเดินทางไปประเทศเกาหลี เพียงแค่นำเงินบาทแลกเป็นเงินวอนที่ OH! RiCH รับคูปองส่วนลดพิเศษไปช้อปที่เกาหลี"นางสาวสิตามนินท์ สุสมาวัตนะกุล กล่าวว่า “OH! RiCH ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบประสบการณ์แห่งความสุขของลูกค้า เพราะ OH! RiCH นับเป็นปลายทางที่จะสามารถ Support Currency Journey การเดินทาง เรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ จึงจัดกิจกรรมให้ลูกค้าได้ลุ้นรับความสนุกตลอดทั้งปี โดยการร่วมมือกับ LOTTE Duty Free Korea ครั้งนี้ เพื่อตอบรับกับจุดหมายปลายทางยอดนิยม ให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ สนุกสนานกับการเดินทาง ช้อปปิ้งที่เกาหลี”เมื่อแลกเงินบาทแลกเป็นเงินวอนที่ OH! RiCH รับสิทธิ์สมัครสมาชิก LOTTE VIP Silver รับส่วนลด 10% ตลอด 5 ปี และสามารถสะสมยอดเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก LOTTE Duty Free Membership Rewards อีกด้วยนอกจากนี้ยังเพิ่มความสุขในการช้อปปิ้งด้วย Combo Discount Coupon ให้ส่วนลดพิเศษสูงสุด 40 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่ LOTTE Duty Free Korea สาขา Main store, World Tower, Busan และ Jeju ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567เร็วๆ นี้จะยังมีอีกหนึ่งกิจกรรม LOTTE Duty Free Japan สำหรับ Destination ยอดฮิตอย่างญี่ปุ่นอีกด้วยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและอัปเดตอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่าง ๆ แบบเรียลไทม์และติดตามสิทธิพิเศษต่าง ๆ ผ่านจุดบริการแลกเงินจำนวน 8 สาขา ทั่วกรุงเทพฯ และทางเว็บไซต์ www.ohrich.com, เฟซบุ๊กแฟนเพจ OH Rich Superrich Thailand หรือ โทร. 0-2054-4000หรือ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พอใจ สุวรรณโพธิ์ 085-454-6464porjaii@icloud.com