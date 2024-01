foodpanda ส่ง “foodpanda Gift Cards” รุกตลาด B2B สั่งกินสั่งใช้โซลูชันองค์กร

ผู้จัดการรายวัน 360 - foodpanda รุกตลาด B2B ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการให้บริการสั่งซื้อและจัดส่งอาหารดีลิเวอรีผ่านแอปพลิเคชันในภูมิภาคเอเชีย ร่วมมือกับ Qwikcilver บริษัทเทคฯ ชั้นนำ มอบโซลูชัน Gift Cards ให้แก่ลูกค้าองค์กรที่ใช้บริการ foodpanda for business ที่ต้องการมอบสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง ออกบัตรได้รวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง ใช้งานง่ายบน foodpanda, pandamart และ foodpanda shops และจัดส่งได้อย่างง่ายดายโดยช่วยลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการ ตั้งแต่กระบวนการออกบัตรที่จัดการได้บนเว็บไซต์ foodpanda for Business และสามารถกำหนดจำนวนเงินในบัตรแต่ละใบได้ตามงบประมาณที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมีลวดลายหน้าบัตรให้เลือกหลากหลาย ปรับแต่งได้ง่าย เลือกใช้ได้เหมาะสมตามแต่ละโอกาสได้foodpanda ช่วยลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการออกบัตรรูปแบบ e-card ที่จัดการได้บนเว็บไซต์ foodpanda for Business ภายใน 24 ชั่วโมง และสามารถกำหนดจำนวนเงินในบัตรแต่ละใบได้ตามงบประมาณที่ต้องการ สามารถ “เก็บยอดคงเหลือ” เพื่อนำใปใช้ในภายหลังได้ และ ยังสามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อหลายๆ รายการ ทำให้พนักงานมีทางเลือกมากขึ้นในการใช้จ่าย ช่วยตอบโจทย์ชีวิตของตัวเองมากยิ่งขึ้น มีช่องทางการชำระเงินที่หลากหลายทั้งแบบออนไลน์ และรูปแบบการวางบิล เปิดใช้งานแล้ววันนี้ในไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยจะเตรียมเปิดใช้งานทั่วทั้งภูมิภาคอีกกว่า 10 ประเทศ เร็วๆ นี้ นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเปิดบริการนี้ให้แก่ลูกค้าทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าองค์กรอีกด้วยนางสาวศิริภา จึงสวัสดิ์ CEO ของ foodpanda ประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันองค์กรต่างๆ มีวัฒนธรรมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะมีความยืดหยุ่นที่มากขึ้น ทั้งแบบ Work form Anywhere และแบบ Hybrid การส่งมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย foodpanda เข้าใจวัฒนธรรมการทำงานของคนรุ่นใหม่เป็นอย่างดี จึงร่วมกับพาร์ตเนอร์เพื่อมอบประสบการณ์ทั้งกิน ทั้งชอป ผ่านโซลูชันที่ล้ำสมัยและตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรรวมไปถึงพนักงานที่มีไลฟ์สไตล์การทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อช่วยสานสัมพันธ์และสร้างความรู้สึกดีๆ ระหว่างองค์กรกับพนักงานให้แนบแน่นยิ่งขึ้นด้วยสวัสดิการ foodpanda Gift Cards”สำหรับองค์กรที่มองหาบัตรของขวัญสุดพิเศษ ส่งต่อสวัสดิการที่น่าจดจำ เสริมความพึงพอใจให้แก่พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แบบง่ายๆ (แต่ได้ผลลัพธ์ที่ปัง!)