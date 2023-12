BLC ลุยตลาดสกินแคร์ธรรมชาติ สร้างแบรนด์ผ่านซีรีส์ Boy Love

ผู้จัดการรายวัน 360 - ‘บมจ. บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค หรือ BLC’ เดินหน้าขยายตลาดสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ชูกลยุทธ์สร้าง Brand Awareness ผ่านการสื่อสารการตลาดสู่กลุ่มผู้บริโภครูปแบบใหม่ ส่งโปรดักต์นำร่องผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์ Clenascar x Pitbabe ซีรีส์ ‘Boy Love’ สุดฮอตแห่งปี โปรเจกต์ Boy Love จากค่าย CHANGE2561 ORIGINAL เจาะฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ พร้อมขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสู่ช่องทางออนไลน์ e-Commerce และ Modern Trade ตั้งเป้าหมายรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเติบโต 21% ต่อปี เล็งสื่อสารการตลาดเชิงรุกทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ดันรายได้เติบโตโดดเด่นตามเป้าภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)หรือ BLC หนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ประเภทยาสามัญ และยาสามัญใหม่ ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพครบวงจร ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทฯ วางกลยุทธ์ในการสร้าง Brand Awareness ให้ผลิตภัณฑ์ในพอร์ตโฟลิโออย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์แก่ผู้บริโภคในวงกว้าง พร้อมกับขยายไปสู่ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ผ่านการจัดกิจกรรมทางการตลาด การจัดโปรโมชัน รวมทั้งการปรับการสื่อสารของแบรนด์สู่ผู้บริโภคผ่านซีรีส์โดยกลุ่มบริษัทฯ วางแผนนำร่องจากผลิตภัณฑ์ Clenascar เป็นแบรนด์แรก และมีแผนสร้างการรับรู้ของแบรนด์อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสมุนไพรที่มีสรรพคุณที่ยอดเยี่ยมได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑ์ Product Champions อื่นๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดให้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ Clenascar เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสารสกัดธรรมชาติ แบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ 1) กลุ่มดูแลรอยแผลเป็น ประกอบไปด้วย Clenascar Gel 2) กลุ่มดูแลผิวหมองคล้ำ ประกอบไปด้วย Clena Ex และ 3) กลุ่มดูแลปัญหาสิว ประกอบไปด้วย Clenascar acne spot gel และ Clenascar Post Acne Gel โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานที่ประสบปัญหาเรื่องสิว รอยดำ ที่เกิดขึ้นบนใบหน้า และรอยแผลเป็นตามร่างกายนอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีแผนวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ Clenascar ผ่านช่องทาง Modern Trade นำร่องโดยการวางจำหน่ายใน Gourmet Market Zone Beauty และร้านค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชั้นนำในประเทศ รวมทั้งวางจำหน่ายผ่าน Shoppee, Lazada, Tiktok Shop ซึ่งจะจำหน่ายแบบ Official ในชื่อร้าน Clenascar ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 และคาดว่าจะได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยรายได้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของผลประกอบการงวด 9 เดือนปี 2566 อยู่ที่ 108.76 ล้านบาท สัดส่วนรายได้จากแบรนด์ Clenascar อยู่ที่ 13.16% เติบโตจากงวด 9 เดือน ปี 2565 ที่ 14.72% คาดว่าในปี 2566 จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 19.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า จากการสื่อสารการตลาดอย่างต่อเนื่อง และการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับโปรเจกต์ซีรีส์ร้อนแรงแห่งปีอย่าง 'Pit Babe The Series' จากนิยายออนไลน์ที่มีผู้อ่านมากกว่า 800 ล้านครั้ง สร้างกระแสเป็นที่กล่าวถึงในโซเชียลอย่างล้นหลาม สู่ซีรีส์ ‘Boy Love’ เรื่องแรกในโปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL โดย BLC เล็งเห็นความสำคัญของเทรนด์ Boy love ซึ่งตลาดขนาดใหญ่ที่มีแฟนคลับหลากหลาย โดยเฉพาะ 'Pit Babe The Series' ที่มีเนื้อหาแปลกใหม่และกลุ่มคนดูเหนียวแน่น แม้ว่าซีรีส์จบแต่กลุ่มแฟนคลับยังติดตามศิลปินที่ชื่นชอบอย่างต่อเนื่อง สามารถต่อยอดการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มคนดู ที่มียอดเอนเกจเมนต์ที่สูง ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็ว โดยอนาคตมีแผนดำเนินกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับนักแสดงในซีรีส์ผ่านการโรดโชว์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ และมีการประชุมเสนอซีรีส์เรื่องอื่นๆ ที่จะออกฉายในอนาคต“BLC ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดสร้าง Brand Awareness ให้แบรนด์ในพอร์ตฟอลิโอแข็งแกร่ง รวมทั้งการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารการตลาดให้เท่าทันพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่สม่ำเสมอ สำหรับ Cleanascar x Pitbabe นับเป็นการสื่อสารการตลาดเชิงรุกรูปแบบใหม่ของกลุ่มบริษัทฯ โดยเน้นผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานที่มีปัญหาผิว ซึ่งการสื่อสารผ่านซีรีส์จะเป็นการสื่อสารอย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย สามารถต่อยอดได้ในหลากหลายมิติ และคาดว่าจะช่วยสร้างการเติบโตและสร้างความนิยมให้แก่แบรนด์ได้ในอนาคต” ภก.สุวิทย์ กล่าว