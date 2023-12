ของขวัญปีใหม่ 67! คมนาคมเปิดพื้นที่ สบพ.ให้จอดรถฟรี ช่วง 28 ธ.ค. 66 – 2 ม.ค. 67

“คมนาคม” มอบของขวัญปีใหม่ 2567 จัดโครงการ CATC Park and Go เปิดพื้นที่ สถาบันการบินพลเรือนจอดรถฟรี ช่วง 28 ธ.ค. 66 – 2 ม.ค. 67 เดินทางสะดวก ติดสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต เปิดลงทะเบียนแล้วนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เพื่อมอบของขวัญปีใหม่ 2567 ให้กับพี่น้องประชาชน ตามนโยบายของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงได้มอบหมายให้สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) จัดทำโครงการการ CATC Park and Go อำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนเพื่อนำรถมาจอดภายในสถาบันการบินพลเรือน ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 66 – 2 ม.ค. 67 ได้โดยไม่เสียค่าบริการทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ด้วยรถโดยสารต่อไป เนื่องด้วยสถาบันการบินพลเรือนอยู่ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะให้สามารถวางแผนการเดินทางในระยะยาว ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้บริการที่ต้องการความสะดวกในการเชื่อมต่อระบบสาธารณะอื่นๆอีกด้วยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2272 5741-4 ต่อ 2120, 2210, 5551ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านกูเกิ้ลฟอร์มได้ที่ลิ้งค์https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFgjJg4HfLGHGSWSLie3aEwZv1FVoZEzSd4q4KW62mvSm1bQ/viewform