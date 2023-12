กระหึ่ม งานแสดงสินค้า Thailand Mega Fair 2023 นิยามบทใหม่ของความสัมพันธ์ไทย-ซาอุดีอาระเบีย

ณ กรุงริยาด ซาอุดีอาระเบีย, วันที่ 13 ธันวาคม 2566 งานแสดงสินค้า “Thailand Mega Fair 2023” ได้เริ่มต้นเปิดตัวอย่างเป็นทางการอย่างยิ่งใหญ่ ณ ดิ อารีน่า ริยาด (The Arena Riyadh) กรุงริยาด ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของภาคเอกชนไทยที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น สร้างโอกาสทางการค้า การบริการ และการลงทุนให้กับผู้ประกอบการไทยในการแสวงหาคู่ค้าในตลาดตะวันออกกลาง โดยการจัดงานในครั้งนี้ยังได้นำเสนอเอกลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยผ่านการแสดงอันสะท้อนถึงความเป็นไทยและมรดกทางวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตลอดจนแสดงถึงความร่วมมือระหว่างสองประเทศในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะสำคัญงานแสดงสินค้า Thailand Mega Fair 2023 - Saudi Arabia จัดโดย บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และบริษัท คอสมอส อีเว้นท์ ภายใต้การสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำซาอุดีอาระเบีย โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานกว่า 200 แบรนด์ ครอบคลุม 9 ธุรกิจที่มีศักยภาพ อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม การท่องเที่ยวและบริการ MICE การเกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรม น้ำหอม สินค้าสุขภาพและความงาน ชิ้นส่วนยานยนต์ สินค้าตกแต่งบ้าน และสินค้าไลฟ์สไตล์พร้อมกันนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) กลุ่มสยามพิวรรธน์ บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) และบริษัท ยักษ์เขียว จำกัด (YAK Green) ในการจัดงาน “Thailand Mega Fair 2023” ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างนิยามบทใหม่ให้กับสินค้าและบริการของไทยในตลาดซาอุดีอาระเบียและตลาดตะวันออกกลางโดยพิธีเปิดงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดร. มาจิด บิน อับดุลลาห์ อัล กัสซาบี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งซาอุดีอาระเบีย นายคาหลิด บิน อับดุลอะซีส อัลฟาลิฮ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนแห่งซาอุดีอาระเบีย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูตไทยประจำซาอุดีอาระเบีย ดร.ซามี บิล อับดุลลาห์ อัล อุไบดิ ประธานสภาธุรกิจซาอุดี-ไทย และนายเกรียงไกร กาญจนโภคิน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในพิธีเปิดนายปานปรีย์ พหิทธานุกร เปิดเผยว่า “การเยือนซาอุดีอาระเบียของนายกรัฐมนตรีไทย เมื่อเร็วๆ นี้ ได้วางรากฐานสำหรับแผนเศรษฐกิจระยะ 3 ปีที่เน้นด้านการค้าและการลงทุน ซึ่งประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน Saudi Vision 2030 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนต่างๆ เช่น เกษตรกรรม ความมั่นคงทางอาหาร สุขภาพ ยา และการท่องเที่ยว โดยงานแสดงสินค้า Thailand Mega Fair ถือเป็นตัวอย่างที่สำคัญของการสร้างความร่วมมือที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์นี้”นายสนั่น อังอุบลกุล ได้กล่าวถึงผลการประชุมสภาธุรกิจไทย-ซาอุดีอาระเบีย ครั้งที่ 1 ซึ่งถือเป็นการหารือกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ “โดยที่ผ่านมาหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้นำคณะผู้แทนนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นการริเริ่มครั้งสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง” คุณสนั่นกล่าว และ “ เดือนธันวาคม 2566 นี้ เรายังมีความมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์ และสร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทส ผ่านงานแสดงสินค้า Thailand Mega Fair 2023 ซึ่งไม่เพียงแต่การเปิดบทบาทใหม่สำหรับภาคเอกชน แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างกัน รวมทั้งสำรวจโอกาสทางการค้าในซาอุดีอาระเบียอีกด้วย”นายสนั่นฯ ยังได้กล่าวถึงความร่วมมือกันระหว่างการเยือนครั้งนี้ว่า “ การเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการของคณะหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ ได้เข้าร่วมประชุมสภาธุรกิจซาอุดี - ไทย และ Saudi-Thai Business forum ซึ่งจัดโดย the Federation of Saudi Chambers ถือเป็นส่วนสำคัญ ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จระหว่างสองประเทศ โดยที่ประชุมได้กำหนด 10 สาขาธุรกิจเป้าหมายที่มีศักยภาพร่วมกันเพื่อพุ่งเป้าการขับเคลื่อนให้ชัดเจน อาทิ วัสดุก่อสร้างและบริการที่เกี่ยวข้อง อาหารและเครื่องดื่ม ท่องเที่ยวและบริการ เพาะปลูกต้นไม้ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องครัวและอุปกรณ์ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยเอกชนสองประเทศตั้งเป้าหมายในการขยายมูลค่าการค้าจากในปี 2566 ที่คาดว่าจะมีมูลค่าการค้ารวม 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ให้เพิ่มขึ้นไป ถึง 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2567 (เติบโตขึ้น 20%) ป้องกันประเทศ โดยเอกชนสองประเทศตั้งเป้าหมายในการขยายมูลค่าการค้าจากในปี 2566 ที่คาดว่าจะมีมูลค่าการค้ารวม 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ให้เพิ่มขึ้นไปถึง 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2567 (เติบโตขึ้น 20%) นอกจากนี้ ได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยตลอดทั้งปี 2566 คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียเดินทางมาประเทศไทยประมาณ 1.8 แสนคน ให้เพิ่มเป็น 4 แสนคนภายในปี 2567ในขณะเดียวกันได้ตั้งเป้าหมายในการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวประเทศซาอุดีอาระเบีย เพิ่มเป็น 1.5 แสนคน ภายในปี2567 และเพื่อเป็นกลไกในการร่วมกันติดตามเป้าหมายข้างต้น ทางซาอุดีอาระเบียได้ตอบรับในการเดินทางจัดประชุมครั้งที่ 2 ณ ประเทศไทยในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมสอดคล้องกับช่วงเวลาการจัดงาน THAIFEX - Anuga Asia 2024 ที่เป็นงานแสดงสินค้าด้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ร่วมจัดโดยหอการค้าไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และโคโลญเมสเซ่“งานแสดงสินค้า Thailand Mega Fair 2023” ได้เปิดตัวไปแล้วเมื่อวันที่ 3ธันวาคมที่ผ่านมาและเปิดให้นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ซึ่งการจัดงานดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นงานแสดงสินค้าแต่ยังเป็นมหกรรมทางวัฒนธรรม โดยขอเชิญชวนผู้ร่วมงานมาสำรวจผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดของประเทศไทย พร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงวัฒนธรรมไทยที่แสดงถึงมรดกทางวัฒนธรรมอันมั่งคั่งของประเทศ