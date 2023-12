“ภูมิธรรม” เป็นสักขีพยานลงนาม MOU ไทย-จีน ซื้อขายมัน-กาแฟ 5,430 ล้าน

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผู้ประกอบการไทย-จีน ที่โรงแรม Wanda Vista Kunming นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า การลงนามในครั้งนี้ เกิดขึ้นตามนโยบาย Quick Win ของรัฐบาล ในการผลักดันการส่งออก โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าทางออนไลน์ล่วงหน้าให้กับผู้ประกอบการไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าแป้งมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์กาแฟ กับผู้นำเข้าสินค้าไทยในจีน (Thai–Yunnan Quick Win Business Matching and Networking) ซึ่งสามารถตกลงซื้อขายกันได้ และนำมาซึ่งการลงนามในครั้งนี้ ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้นำเข้าจีน ทั้ง 3 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 ระหว่าง startup Innocas กับ บริษัท Guangdong Zhongqing Biochemical Science & Technology จำกัด คู่ที่ 2 ระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงคั่วกาแฟ กับ บริษัท Yunnan Zongtong International Trade Co., Ltd. และคู่ที่ 3 ระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงคั่วกาแฟ กับ บริษัท Yunnan New Taste Agricultural Development Co., Ltd. โดยเป็นการตกลงสั่งซื้อสินค้าแป้งมันสำปะหลังและสตาร์ชที่ผลิตได้จากหัวมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์กาแฟ คิดเป็นมูลค่ากว่า 5,430.75 ล้านบาท“การหาตลาดล่วงหน้าให้กับมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์กาแฟในครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อราคามันสำปะหลังและกาแฟในประเทศ ที่จะปรับตัวสูงขึ้น จากการที่ผลผลิตมีตลาดรองรับ และช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส และจากนี้ จะเดินหน้าหาตลาดล่วงหน้าให้กับสินค้าเกษตรอื่นๆ ต่อไป” นายภูมิธรรมกล่าวนายภูมิธรรมกล่าวว่า ในการเดินทางไปคุนหมิงในครั้งนี้ ได้รับรายงานจากนายณัฐ วิมลจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ นครคุนหมิง ถึงการไปสำรวจตลาดสินค้าไทยในห้างสรรพสินค้า Parkson ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าแรกของต่างชาติที่เข้ามาเปิดสาขาในจีน ก่อตั้งปี 2537 และเข้าตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ปี 2548 ปัจจุบัน มี 42 สาขา ใน 28 เมือง จำหน่ายสินค้ากว่า 5,000 แบรนด์ และมีสมาชิกกว่า 17.9 ล้านคน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับห้างในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าไทย เพื่อเปิดตลาดให้กับผู้ประกอบการของไทยต่อไปทั้งนี้ ในช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการยกระดับการส่งออกผลไม้เข้าสู่ตลาดจีนมาแล้วช่วงวันที่ 21-25 ก.ค.2565 และจัดต่อเนื่องในปี 2566 วันที่ 1-5 ก.ค.2566 ภายใต้ชื่อ Thai Fruits Golden Months in Kunming 2023 โดยมีการทำ Live Streaming โดย KOL และ Net Idol ที่มีผู้ติดตาม 7,581,000 คน ผ่านแพลตฟอร์ม Yizhibo จำนวน 1 วัน มีผู้เข้าชมรวม 3.54 ล้านวิว อีกทั้งมีการสาธิตปรุงอาหารไทย เช่น ต้มยำกุ้ง ยำมาม่า และข้าวเหนียวทุเรียน จากพ่อครัวของร้านอาหารไทย Cloud 18 ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai Select ผลการจัดกิจกรรมมียอดจำหน่ายผลไม้ช่วงจัดกิจกรรม 234,045 บาท เพิ่มขึ้น 7.53% สินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ทุเรียน ส้มโอ และมะพร้าวนอกจากนี้ ได้พบปะกับนางจันทร์จิรา อนันต์ชัยพัฒนา (คุณชิง) เจ้าของร้านอาหารไทยคุ้มจันทร์เจ้า ประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในจีนตะวันตกเฉียงใต้ และประธานบริษัท Yunnan Dimiao Electronic Commerce Co., Ltd. โดยจะร่วมมือผลักดันวัตถุดิบอาหารไทย และสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีน ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้มีการนำสินค้าไทยเข้ามาจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์แล้ว เช่น เบียร์สิงห์ มาม่า และ S&P เป็นต้น โดยการเปิด Flagship Store ในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีชื่อเสียงของจีน และยังมีความร่วมมือกับบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์จำกัด (มหาชน) ในการเป็นตัวแทน จำหน่ายสินค้าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อมาม่า และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายด้านออนไลน์ของสินค้าไทยอื่น ๆ เช่น รังนกยี่ห้อ B BIRD ผลไม้อบแห้งยี่ห้อ ROZOCHA เป็นต้น