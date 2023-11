“สุริยะ” เผยคุยบริษัทชั้นนำอเมริกา ”แลนด์บริดจ์” สอบถามผลตอบแทนลงทุน ปักคิวโรดโชว์ ”ฝรั่งเศส-ซาอุฯ-จีน”

เผยบริษัทชั้นนำอเมริกา ผู้ประกอบการทางทะเลรายใหญ่ผู้บริหารท่าเรือ ,บ.เทคโนโลยี สนใจลงทุน”แลนด์บริดจ์”“สุริยะ”เผยซักถามหลายประเด็นโดยเฉพาะผลตอบแทน-คุ้มทุน เตรียมโรดโชว์”ฝรั่งเศส-ซาอุฯ-จีน”พร้อมเดินหน้าสร้างความเข้าใจประชาชนในพื้นที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากการร่วมเดินทางไปประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 30 (2023 APEC Economic Leaders’ Meeting) ณ นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 12-19 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมากับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงคมนาคม ได้นำรายละเอียดโครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทย -อันดามัน (ชุมพร-ระนอง) หรือแลนด์บริดจ์ วงเงินลงทุนโครงการ 1 ล้านล้านบาท ไปนำเสนอในการนี้ด้วย ซึ่งมีผลเป็นที่น่าพอใจโดยมีภาคเอกชนนักลงทุนสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจอย่างมาก เป็นผู้ประกอบการสัญชาติสหรัฐอเมริกาประมาณ 10 ราย ที่เข้ามาพูดคุย ซึ่งส่วนใหญ่สอบถาม ประเด็นเกี่ยวกับความคุ้มค่าทางการลงทุน โดยเฉพาะผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ ระยะเวลาคุ้มทุน ซึ่งกระทรวงคมนาคมจะจัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมในการชี้แจงเอกชนแต่ละรายกลับไปนายสุริยะกล่าวว่า แผนต่อจากนี้จะนำโครงการแลนด์บริดจ์เดินทางไป Road Show นักลงทุน ที่ประเทศฝรั่งเศส, ประเทศซาอุดิอาระเบีย และประเทศจีน ซึ่งในส่วนของประเทศจีน หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปร่วมการประชุมโครงการสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Forum for International Cooperation: BRF) ครั้งที่ 3 เมื่อกลางเดือน ต.ค. 2566 ที่ผ่านมา ล่าสุด ได้ส่งหนังสือติดตามความคืบหน้า และจะนัดหมายประชุมอีกครั้งที่ประเทศไทย ส่วนประเทศอื่นๆ อยู่ระหว่างนัดหมายและวางกำหนดการที่ชัดเจนอีกครั้งผู้สื่อข่าวถามว่า ยังมีประชาชนในพื้นที่คัดค้าน โครงการฯ และบางส่วนเห็นว่าควรให้มีการทำท่าเรือที่ จ.ระนองก่อน เพื่อเชื่อมฝั่งอันดามัน นั้น นายสุริยะตอบว่า อย่าเพิ่งลงรายละเอียดขนาดนั้น และเป็นเรื่องปกติที่จะมีคนไม่เห็นด้วย ในฐานะรัฐมนตรีก็มีหน้าที่ไปสร้างความเข้าใจกับประชาชนต่อไปรายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับเอกชนสัญชาติอเมริกาที่ให้ความสนใจในโครงการแลนด์บริดจ์ ได้แก่ SSA Marine บริษัทผู้ให้บริการทางทะเลรายใหญ่ที่สุดในโลก, Oracle Corporation บริษัทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ข้ามชาติสัญชาติอเมริกัน, Jacobs บริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจและบริการ, Amazon Web Services: AWS บริษัทในเครือ Amazon.com, Inc., eBay เว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์รายใหญ่ของอเมริกา, The Port of Long Beach หน่วยงานท่าเรือลองบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย และ Wabtec ผู้ให้บริการอุปกรณ์ ระบบ โซลูชันดิจิทัลชั้นนำระดับโลก และบริการเสริมสำหรับภาคการขนส่งสินค้าและการขนส่งระบบรางของสหรัฐอเมริกา