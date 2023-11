GPSC จัดกิจกรรม “GPSC Maptaphut Customers Knowledge Sharing Conference 2023” สร้างความเข้าใจและแบ่งปันความรู้ด้านธุรกิจพลังงาน

งานใหญ่ส่งท้ายปี GPSC จัดสัมมนาส่งเสริมความสัมพันธ์กับคู่ค้าประจำปี “GPSC Maptaphut Customers Knowledge Sharing Conference 2023” เชิญลูกค้าผู้ใช้ไฟฟ้าและสาธารณูปโภคจากโรงไฟฟ้าของ GPSC ในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยองร่วมฟังบรรยายพิเศษจาก "ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร" กับหัวข้อ “Climate Change and Its Implication to EV” พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็น เยี่ยมชมวังจันทร์วัลเลย์ (Wangchan Valley) จ.ระยอง โครงการเมืองนวัตกรรมอัจฉริยะและเปิดประสบการณ์ไปกับ GPSC Smart Energy Center, Robotics Studio งานแสดงเทคโนโลยีหุ่นยนต์, อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ และศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์