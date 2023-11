“เดอะมอลล์กรุ๊ป” ปั้น ‘ย่านการค้า’ 3 มุมเมือง ทุ่ม 5 หมื่นล. สร้างแรงกระเพื่อมเศรษฐกิจไทย

ผู้จัดการรายวัน 360 - เดอะมอลล์ กรุ๊ป เจ้าของและผู้พัฒนาโครงการค้าปลีกชั้นนำของไทย ที่ดำเนินกิจการมานานกว่า 4 ทศวรรษ ประกาศความสำเร็จศูนย์การค้าที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาย่านธุรกิจการค้า ที่พักอาศัย สอดรับแผนพัฒนาสร้างความเจริญกรุงเทพฯด้วยแนวคิดรีเทลมิติใหม่ ‘สร้างย่านการค้า’ กับ 3 โครงการ 3 มุมเมือง ดิ เอ็มสเฟียร์ (THE EMSPHERE) บนทำเลที่ดีที่สุดใจกลางย่านสุขุมวิท และเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ สาขาบางกะปิ สาขาบางแค 2 ทำเลสำคัญฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกสอดรับการขยายตัว ยกระดับมหานครกรุงเทพ ด้วยมูลค่าโครงการรวม 50,000 ล้านบาท พร้อมอัดงบประมาณ 2,000 ล้านบาท เฉลิมฉลองย่านการค้าร่วมกันทุกมุมเมือง ธันวาคม นี้นางสาวศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการยกระดับประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจการค้า และ การท่องเที่ยวที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนและของโลก ประกอบกับยุทธศาสตร์ในการปักหมุดย่านการค้าสำคัญ และวางเป้าหมายในการ ‘พัฒนาย่านการค้า ไม่ใช่เพียงพัฒนาโครงการศูนย์การค้า’ สอดรับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยภาพรวม เช่นเดียวกับเมืองที่เป็นย่านการค้าสำคัญในโลก ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากระบบรถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมสำคัญภายในกรุงเทพฯจากประสบการณ์การบริหารธุรกิจรีเทล มากว่า 4 ทศวรรษ บริษัทฯ ‘สร้างย่านการค้าจนประสบความสำเร็จมาแล้วเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา’ ในย่านรามคำแหง ท่าพระ งามวงศ์วาน และยิ่งใหญ่ใน 2 มุมเมืองเมื่อปี 2537 ในย่านบางกะปิ สำหรับโครงการอภิมหาอาณาจักรศูนย์การค้าครบวงจร เดอะมอลล์ บางกะปิ และ ในย่านบางแค เพชรเกษม สำหรับเดอะมอลล์ บางแค ต่อเนื่องกับโครงการ ‘ลักซ์ชูรีมอลล์แห่งแรกในประเทศไทย’ในปี 2540 กับโครงการศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และปี 2558 กับโครงการศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ซึ่งทั้ง 2 โครงการ เป็นโครงการสำคัญในย่านกลางเมือง (Mid-Town) ที่ส่งให้เกิดการขยายตัวของสังคม เศรษฐกิจ บริเวณใจกลางถนนสุขุมวิท รวมถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาศูนย์การค้าสยามพารากอน ในย่านกลางเมืองให้เป็นปรากฏการณ์ Jewel of Asia – Retail & Entertainment Phenomenonในวันนี้ บริษัทฯ มีความพร้อมในการ พัฒนาย่านการค้าให้มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น สอดรับกับแผนพัฒนา การขยายตัวของเมือง ผ่าน 3 โครงการศูนย์การค้า ใน 3 มุมเมืองที่มีเอกลักษณ์ (Unique) มีลักษณะเฉพาะ (One and Only) และ มีความโดดเด่น (Out Standing) ด้วยมูลค่าเงินลงทุนรวม 3 โครงการกว่า 50,000 ล้านบาท โดยโครงการ ดิ เอ็มสเฟียร์ ใจกลางย่านการค้าถนนสุขุมวิท จะเป็นความ เร้าใจใหม่ของกรุงเทพฯ ที่ไม่เคยหลับใหล (SLEEPLESS METROPOLIS) คัดสรรและรวบรวมศิลปะแห่งการใช้ชีวิตในทุกไลฟ์สไตล์มาไว้ในที่เดียว (Art of Dining, Art of Fashion, Art of Creative) รวมถึงเป็น Entertainment Hub of Asia และจะสร้างปรากฏการณ์ BANGKOK CALLING THE WORLD พร้อมด้วยอภิมหาปรากฏการณ์เฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 1 ธันวาคม นี้ ด้วยงบประมาณ 1,000 ล้านบาท ฉลองร่วมกันทั้ง เอ็มดิสทริค (EMDISTRICT)สำหรับอีก 2 มุมเมือง ฝั่งตะวันออกกับเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ สาขาบางกะปิ และเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์สาขาบางแค จะเป็นศูนย์กลางความมหัศจรรย์แห่งการใช้ชีวิต ที่สมบูรณ์แบบและยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงเทพฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ด้วยแนวคิด A HAPPY PLACE TO LIVE LIFE : ชีวิตที่มีความสุข ทุกครอบครัว กับการฉลอง THE CAPITAL OF LIFE WONDOR มหัศจรรย์ มหาศาล ที่มหานครแห่งใหม่สำหรับเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ในวันที่ 8 ธันวาคม นี้ และในต้นปี 2567 ที่เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางแค พร้อมกับการส่งความสุขกับเดอะมอลล์ ด้วยงบประมาณ 1,000 ล้านบาทดิ เอ็มสเฟียร์ ความเร้าใจใหม่ของกรุงเทพฯเทียบชั้นมหานครโลกพร้อมเผยโฉม 1 ธันวาคม นี้นายเกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดิ เอ็มดิสทริค กล่าวว่า ‘ดิ เอ็มสเฟียร์’ (THE EMSPHERE) จะเป็น ‘ความเร้าใจและชีพจรแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ’ (THE VIBE OF BANGKOK NERVER EXPERIENCED BEFORE) และการเปิด ดิ เอ็มสเฟียร์เป็นเพียงก้าวแรกในการเติมเต็ม ดิ เอ็มดิสทริค ที่ประกอบด้วย 3 ศูนย์การค้า ได้แก่ ดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์ และดิ เอ็มสเฟียร์ ให้สมบูรณ์ในอนาคต โดย ดิ เอ็มโพเรียม จะมีการพัฒนา (Evolving) ปรับปรุง (Renovation) โดย ดิ เอ็มโพเรียมจะเป็น LUXURY INSTITUTE (ความเป็นที่สุดแห่งความหรูหรา) และ ดิ เอ็มควอเทียร์ จะเป็น CUTTING EDGE LUXURY & HYBRID (ความลักซ์ชัวรี่ที่เหนือระดับ มีความเป็นเอกลักษณ์ของไลฟ์สไตล์) ในขณะที่ ดิ เอ็มสเฟียร์ เป็น ฟิวเจอร์ รีเทล (Future Retail) เมื่อรวม 3 ศูนย์การค้าเข้าด้วยกัน ดิ เอ็มดิสทริค จะเป็นศูนย์การค้าแห่งอนาคตที่สมบูรณ์แบบ ที่สามารถขับเคลื่อนถนนสุขุมวิท ให้เป็นย่านการค้าสำคัญดังเช่น ย่านการค้าสำคัญในหลายประเทศ เป็นสิ่งใหม่ในอุตสาหกรรมรีเทลที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนดิ เอ็มดิสทริค จะเป็น DISTRICT OF HAPPENING โดยที่ ดิ เอ็มดิสทริค มีร้านอาหาร ที่ปิดดึก หลังเที่ยงคืน บางร้านเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เป็นศูนย์รวมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ตอบโจทย์แนวคิด SLEEPLESS METROPOLISH หรือ เมืองที่ไม่เคยหลับใหล ผสานกับศักยภาพของเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ระดับเวิล์ดคลาส ได้แก่ UOB LIVE ซึ่งเป็น WORLD-CLASS ARENA ความจุ 6,000 ที่นั่ง รองรับการจัดคอนเสิร์ต กิจกรรมระดับโลก สนับสนุนแนวคิดการสร้างศูนย์กลางเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ในระดับภูมิภาคอาเซียน (HUB OF ENTERTAINMENT) ตลอดจนการเป็นสถานที่โชว์เคสของสุดยอดนวัตกรรมยนตกรรมที่เป็น INNOVATIVE ระดับโลก อาทิ Rolls-Royce BMW รวมถึง ความสมบูรณ์แบบของโชว์รูมยนตรกรรม INNOVATIVE ชั้นนำอีกมากมาย อาทิ แลนด์โรเวอร์ (Landrover), ปอร์เช่ (Porsche), วอลโว่ (Volvo), ฮุนได (Hyundai), AION แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่มียอดขายเป็นอันดับ 3 ในประเทศจีน เป็นต้นกล่าวโดยรวม ดิ เอ็มสเฟียร์ จะเป็นศูนย์กลางการ Hang out & Socialize บนทำเลที่ดีที่สุด บนถนนสุขุมวิท รวบรวมเทรนด์และไลฟ์สไตล์กว่า 300 ร้านค้ามากกว่า 1,000 แบรนด์ มาไว้บนพื้นที่กว่า 200,000 ตารางเมตร กับ 2 อาคารที่เชื่อมต่อกัน ใช้แนวคิด Industrial Style ในการตกแต่งภายใน ซึ่งเป็นเทรนด์การออกแบบที่ได้รับความนิยม อีกทั้ง มีการใช้มิติของแสง สี เสียงเข้ามาช่วยเสริมบรรยากาศผสมผสานงานศิลปะภายในอาคาร สร้างความแตกต่างอย่างลงตัวจากศูนย์การค้าทั่วไป พร้อมเพิ่มประสบการณ์ของการใช้ชีวิตในยุค Society 5.0 หรือยุค Super Smart Society ซึ่งเทคโนโลยี นวัตกรรม จะมีผลต่อการขับเคลื่อนทุกไลฟ์ไสไตล์ ทำให้ ดิ เอ็มสเฟียร์ เป็นสิ่งเติมเต็มและผลักดัน ความเป็น FUTURE RETAIL ของเอ็มดิสทริค อย่างแท้จริงในส่วนของเทรนด์และไลฟ์สไตล์ ภายในศูนย์การค้า ดิ เอ็มสเฟียร์ และการฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 1 ธันวาคม นี้ ของ ดิ เอ็มสเฟียร์ นางสาวอรธิรา ภาคสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการอาวุโส ดิ เอ็มดิสทริค กล่าวว่า “ ดิ เอ็มสเฟียร์ (THE EMSPHERE) จะเป็น FASHION DESTINATION แห่งใหม่ใจกลางเมือง ด้วยแบรนด์แฟขั่นชั้นนำกว่า 40 แบรนด์ กับคอนเซ็ปต์พิเศษที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ได้แก่ United Colors of Benetton แบรนด์ดังจากอิตาลีกับคอนเซ็ปต์ใหม่ที่โดดเด่นด้วยเสื้อผ้าหลากสีสัน และ ลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ รวมถึง UNITED ARROWS และ BEAMS แบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นที่ตอบโจทย์สไตล์มินิมอลอันร่วมสมัย พร้อมด้วยแบรนด์ไฮไลท์ CLUB21 LAB ที่มาพร้อมกับความสมบูรณ์แบบของ Multi-Label store รวบรวมทั้งสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ Fear of God ESSENTIALS, TEAM WANG design, ANDERSSON BELL, REST& RECREATION, และ AECA เป็นต้น พร้อมกันนี้ ยังมีแบรนด์จากไทยดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่าง VINN PATARARIN และ PIPATCHARA ที่จะดึงดูดกลุ่ม NEW GENERATION เติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับโซนแฟชั่นได้อย่าง ลงตัวในกลุ่มร้านอาหาร มีร้าน Bread Street Kitchen & Bar ร้านอาหารบรรยากาศหรูหราสไตล์ All-Day Dining ที่เสิร์ฟเมนูสุดคลาสสิกของเชฟมิชลินชื่อดังระดับโลก Gordon Ramsay พร้อมด้วยร้าน Street Pizza พิซซ่า แป้งซาวโดวจ์อันเป็นเอกลักษณ์, OH MY GODMOTHER คาเฟ่และเบเกอรี่แห่งใหม่จาก ไอเบอรี่ กรุ๊ป หรือ สายชา พลาดไม่ได้กับ NAYUKI ชานมไข่มุกหมื่นล้านจากจีน ตลอดจนเป็นครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการให้บริการของ IKEA ในคอนเซ็ปต์ใหม่ “City-Centre Store” หรือ “สโตร์ใจกลางเมือง” บนพื้นที่กว่า 12,000 ตร.ม.นอกจากนี้ ยังเป็นครั้งแรกของการรวมร้านดังทั้งกรุงเทพฯ และโซเชียลมีเดีย มาเปิดให้บริการ ในศูนย์การค้า (FIRST TIME IN SHOPPING COMPLEX) ได้แก่ RINTARO ร้านไอศกรีม Gelato สัญชาติญี่ปุ่น, โรงกลั่นเนื้อ ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อชื่อดังจากถนนทรงวาด, ZAO ร้านอาหารอีสานชื่อดัง, MEDIUMS ร้านสารพัดเครื่องเขียน แนวครีเอทีฟ รวมถึงร้านชั้นนำที่มีคอนเซ็ปต์พิเศษ (FIRST TIME EXCLUSIVE CONCEPT) BIANCA ร้านอาหารอิตาเลี่ยนแบรนด์ใหม่ล่าสุดที่นำความอร่อยสุดคลาสสิคของอาหารอิตาเลี่ยนมานำเสนอในรูปแบบใหม่ รวมถึง SHAKE SHACK (เชค แช็ค) ร้านเบอร์เกอร์ดังจากอเมริกากับ คอนเซ็ปต์ใหม่บนถนนสุขุมวิท และยังมีแนวคิดร่วมพัฒนาคอนเซ็ปต์พิเศษร่วมกับแบรนด์ต่างๆ ในรูปแบบ FIRST TIME COLLABORATIONS สอดคล้องกับแนวคิด FUTURE RETAIL อีกด้วย โดยทั้งหมด คือ ปรากฏระดับโลกสมบูรณ์แบบ(THE WORLD-CLASS MEGA MULTI-FACETED DEVELOPMENT) ที่เกิดขึ้นใจกลางย่านสุขุมวิท (THE EPICENTER OF BANGKOK) และตอบโจทย์ให้โลกให้มามองกรุงเทพฯ BANGKOK CALLING THE WORLD ในฐานะเมืองท่องเที่ยวชั้นนำที่น่ามาเยี่ยมเยือนอีกแห่งหนึ่งของโลกสำหรับการเฉลิมฉลองการเปิด ดิ เอ็มสเฟียร์ ได้ผนึกกำลังกับ 100 พันธมิตรกับรางวัลมูลค่ารวม 100 ล้านบาท กว่า 1,000 รางวัล ครอบคลุมทุกภาคส่วนธุรกิจ โดยในวันที่ 1-3 ธันวาคม 2566 ทุกคะแนนสะสมจาก 100 พันธมิตร มีมูลค่าสามารถนำคะแนน 10 คะแนนมาแลกรับบัตรกำนัลศูนย์การค้ามูลค่า 100 บาท พร้อมโปรโมชั่นจากบัตรเครดิตชั้นนำ อาทิ บัตรเครดิต Bangkok Bank M Visa เป็นต้น และระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31มกราคม 2567 สุดยอดนักช้อปที่มียอดสูงสุดตลอดแคมเปญ 20 ท่าน รับของรางวัลสุดพรีเมียมมากมาย นอกจากนี้ ยังสามารถร่วมลุ้นรางวัลใหญ่กับประสบการณ์การท่องเที่ยวเหนือระดับ ได้แก่ เรือสำราญจาก Excellent Vacation Group ที่พักระดับเวิล์ดคลาส และรางวัลพิเศษ อีกมากมาย พร้อม อภิมหาปรากฏการณ์เฉลิมฉลองทั้ง ดิสทริค อย่ายิ่งใหญ่อย่างไม่รู้จบตลอด เดือนธันวาคมและต่อเนื่องถึงมกราคม 2567 ทั้งในส่วนของ ดิ เอ็มสเฟียร์ ดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์ ด้วยพาเหรด ดารา และศิลปินชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 100 ชีวิต นำโดย คิม มิน-กยู หนุ่มหล่อสุดฮอตจากประเทศเกาหลี, ใหม่ ดาวิกา, พีพี กฤษฏ์, ซี -นุนิว, ออฟ-กัน,นนกุล, Pixxie, Trinity,เจเลอร์ กฤษณภูมิ ต้าเหนิง, จูเน่ เพลินพิชญา และอีกมากมายมหัศจรรย์ มหาศาลที่มหานครแห่งใหม่กับ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิและบางแค วันที่ 8 ธันวาคม นี้นางสาวอัญชลี พัฒนอนันต์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม Leasing & Property บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวในภาพรวมของแนวคิดแฟลกชิฟสโตร์เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ว่า “โครงการเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ และ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค จะเป็น ‘มหานคร’ แห่งใหม่ ที่เป็นศูนย์กลางความมหัศจรรย์แห่งการใช้ชีวิต ที่สมบูรณ์แบบและยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงเทพฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก (THE MALL LIFESTORE – NEW HYBRID RETAIL FOR URBAN LIVING) บนทำเลที่มีศักยภาพการเติบโตสำคัญ โดยทั้ง 2 โครงการ ที่มีพื้นที่รวมกว่า 700,000 ตารางเมตร (บางกะปิ 350,000 ตารางเมตร, บางแค 350,000 ตารางเมตร) จะช่วยสร้างปรากฎการณ์ของอาณาจักรศูนย์การค้าที่ยิ่งใหญ่ ครบวงจร เพียบพร้อมและสมบูรณ์แบบและด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพในการพัฒนาศูนย์การค้ามากว่า 42 ปี การปรับปรุงโฉมใหม่ครั้งนี้ พันธมิตรธุรกิจกว่า 2,000 แบรนด์ทุกกลุ่มสินค้า Fashion, Beauty, Gold & Jewelry, Lifestyle, Heath & Wellness, Digital & Technology , Financial Hub , Gourmet Market, Food & Dining , Edutainment & Entertainment ที่ร่วมเติบโตมากับเดอะมอลล์ จะร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่นี้ไปด้วยกัน เพื่อสอดรับกับความต้องการของลูกค้าทุกเจนเนอเรชั่น พร้อมกันนี้ ได้เพิ่ม Key Anchor ที่มีศักยภาพมาในการตอบโจทย์และยกระดับไลฟ์สไตล์ให้สอดคล้องกับการขยายของเมืองให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิ DONKI, MAJOR CINEPLEX, MUJI, HARBORLAND, NITORI, SF เป็นต้น ไม่รวมร้านค้าและแบรนด์ที่พัฒนาจากผู้ประกอบการใหม่อีกมากมาย ที่มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ความมหัศจรรย์ของมหานครร่วมกันในส่วนของการเผยโฉมการ Rebranding ครั้งใหม่ของศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ในปีที่ 42 นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ได้เตรียมแผนการตลาดให้สอดคล้องกับโฉมใหม่ของเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ และบางแค ให้สอดรับกับกลุ่มเป้าหมายในย่านบางกะปิและบางแค ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อ 29 ปีที่เปิดให้บริการของเดอะมอลล์ ทั้ง 2 สาขาเมื่อปี 2537 โดยปัจจุบันย่านบางกะปิและบางแค มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอาศัยอยู่ จึงได้วาง Positioning เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมค้าปลีก ด้วยการคัดสรรสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัย มอบประสบการณ์ที่มหัศจรรย์ให้กับลูกค้า ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A HAPPY PLACE TO LIVE LIFE : ชีวิตที่มีความสุขทุกครอบครัว” เพื่อสร้างมิติใหม่แห่งความสุข ด้วยความมหัศจรรย์ของประสบการณ์การ ช้อปปิ้งที่หลากหลาย และบรรยากาศการช้อปปิ้งที่นำนวัตกรรม เทคโนโลยี การตกแต่งที่ทันสมัยมาผสมผสานเข้ากับธรรมชาติ เพื่อสร้างให้เป็นพื้นที่ที่มากกว่าศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เป็นพื้นที่แห่งประสบการณ์ความสุขสำหรับคนเมือง หรือ "Capital of Life Wonders" ด้วย ‘มหัศจรรย์ความสุข’ (LIFE WONDERS) ที่มอบให้กับทุกครอบครัว ทุกไลฟ์สไตล์ในส่วนเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญ และเป็นนวัตกรรมการช้อปปิ้ง เดอะมอลล์ มี M CARD เป็นเครื่องมือทางการตลาดสำคัญในการมอบ M Benefits ที่เพิ่มมูลค่าให้กับการช้อปปิ้ง โดยปัจจุบันมีฐานสมาชิกมากกว่า 5.3 ล้านราย มีคะแนนหมุนเวียนมากกว่า 1 หมื่นล้านคะแนนต่อปี พร้อมพัฒนา INNOVATION อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการตลาดให้กับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีกว่า 470 ร้านค้า ผ่านบริการ Loyalty Platform ใหม่ล่าสุด พร้อมเปิดตัว “M Business” เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมให้กับลูกค้ายุคดิจิทัล ด้วยบัตรเดียวครบสำหรับทุกสิ่ง ทั้งช้อป กิน เที่ยว และสามารถสะสมคะแนน M Point เมื่อใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าในเครือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ที่ร่วมรายการมากมาย พร้อมแลกคะแนน M Point เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการช้อปปิ้งทั้งในห้างฯ และศูนย์การค้า รวมทั้งช้อปปิ้งออนไลน์กับ Monline.com หรือ Gourmetmarketthailand.com และรับสิทธิประโยชน์อื่นอีกมากมาย หวังสร้าง M Experiences ที่เชื่อมต่อกันในทุกทัชพอยท์ โดยหวังว่า M Business จะเชื่อมโยงลูกค้าสมาชิกยุคดิจิทัลกับร้านค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างกลไกทางการตลาดได้ตรงใจผู้บริโภคสูงสุดสำหรับกิจกรรมเฉลิมฉลองโฉมใหม่ ของเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ จะจัดขึ้นที่ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 และฉลองต่อเนื่องเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค ในช่วงต้นปี 2567 โดยเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ได้ผนึกพลังพันธมิตรทางธุรกิจร่วมฉลองโฉมใหม่ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าด้วยกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษมากมาย พร้อมการเฉลิมฉลองสุดอลังการ ตระการตาด้วยสุดยอดโชว์ แสง สี เสียง โปรดัคชั่นระดับโลก มาพร้อมกับการแสดงสุดเซอร์ไพร์ส จากเหล่าศิลปินระดับเอเชียซุปเปอร์สตาร์ พร้อมด้วยโปรโมชั่นสุดว้าวแห่งปี ที่จะอยู่ในความทรงจำของทุกคนไปตลอดกาล ภายใต้คอนเซปต์ “THE CAPITAL OF LIFE WONDERS” มหัศจรรย์ มหาศาล ที่มหานครแห่งใหม่” ที่จะพาทุกคนโลดแล่นไปกับความตื่นตาตื่นใจของเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ โฉมใหม่ ผ่านการแสดงสุดประทับใจ จากเหล่านักแสดงมืออาชีพกว่า 100 ชีวิต ได้แก่ บิวกิ้น- พีพี - กฤษฏ์ , โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร, ส้ม-มารี เออเจนี เลอเลย์, ซิลวี่ - ภาวิดา มอริจจิ มาร่วมส่งมอบความสุข ความสนุกสนาน แบบจัดเต็มอย่างต่อเนื่อง ด้วยเทศกาลความสุขมหาศาล ด้วยกิจกรรม และมินิคอนเสิร์ตจาก ต้น - ธนษิต จตุรภุช, อะตอม - ชนกันต์ รัตนอุดม, เบล วริศรา จิตปรีดาสกุล, วง FELLOW FELLOW, วง NICE CNX และศิลปิน T-Pop อาทิ PIXEL, PRETZELLE, PERSES, PROXIE, PRIMETIME, ALALA, ZOLAR รวมกว่า 50 ชีวิต ตั้งแต่วันที่ 9 - 17 พฤศจิกายน 2566พร้อมพบกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็ม โดยเฉพาะในวันที่ 8 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 14.00 น. ภายในห้างฯ ผู้ถือบัตร M Card และ 12 บัตรเครดิตชั้นนำและ AIS รับฟรี Cash Voucher มูลค่า 500 บาท เช่นเดียวกับภายในศูนย์ฯ เมื่อช้อปครบ 1,000 บาทรับบัตรกกำนัลศูนย์ฯมูลค่า 500 บาท พิเศษ! ลุ้นรับรางวัลสุดยิ่งใหญ่ ทั้งห้างฯและศูนย์ฯ 24 วัน ลุ้นรับล้าน M Point ระหว่างวันที่ 8 – 31 ธ.ค. 66 และ ลุ้นรับรถยนต์ TOYOTA COROLLA CROSS 1.8 Hybrid Smart มูลค่ากว่า 1.02 ล้านบาท มูลค่า 1,024,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ระหว่างวันที่ 8 ธ.ค. 66 – 29 ก.พ.67 และรับของสมนาคุณมากมาย พร้อมมอบความพิเศษ ในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ต่อเนื่อง และโปรโมชั่นพิเศษจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ตลอดจนความบันเทิงเพื่อส่งมอบความสุขอย่างมหัศจรรย์ในทุกมุม