“ชัยวัฒน์” บิ๊กกลุ่มบางจากคว้ารางวัล CEO of the Year 2023 in Greenovation Leadership

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลแห่งปี Bangkok Post CEO of the Year 2023 in Greenovation Leadership จาก นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในพิธีมอบรางวัล Bangkok Post CEO of the Year 2023นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ได้รับการยกย่องในฐานะผู้นำกลุ่มบริษัทบางจากที่มีบทบาทสูงในการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่บริบทใหม่ ริเริ่มนวัตกรรมต่างๆ ที่ทำให้กลุ่มบริษัทบางจากได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมสีเขียว อาทิ การขยายธุรกิจพลังงานทดแทน ส่งเสริมองค์ความรู้เทคโนโลยี Synbio เข้ามาในประเทศ ร่วมกับพันธมิตรจัดตั้ง Carbon Markets Club และเป็นผู้นำในธุรกิจเชื้อเพลิงพลังงานสะอาด เช่น การผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) เป็นรายแรก การเปิดสถานีบริการก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แห่งแรก บุกเบิกแพลตฟอร์มให้เช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพร้อมเครือข่ายสถานีบริการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่วินโนหนี้ ตลอดจนบทบาทผู้นำในการสร้างระบบนิเวศสังคมคาร์บอนต่ำ