ศูนย์ฯ สิริกิติ์โชว์ศักยภาพงานประชุม The 62nd ICCA Congress 23 ใหญ่สุดในโลก

ผู้จัดการรายวัน 360 - ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พร้อมเป็นเวทีสู่ความสำเร็จของงาน The 62nd ICCA Congress 2023 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2566 ด้วยความพร้อมในทุกมิติ ทั้งศักยภาพของพื้นที่ที่ได้มาตรฐานสากล สิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีอันทันสมัย ความริเริ่ม และบริหารจัดงานอีเวนต์อย่างยั่งยืน บุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ และการบริการด้วยไมตรีจิตอย่างไทยอันเป็นเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของสมาคมการประชุมนานาชาติ (The International Congress and Convention Association หรือ ICCA) ศูนย์ฯ สิริกิติ์มั่นใจว่าจะเป็นการสร้างโปรไฟล์ใหม่ที่ประสบความสำเร็จอีกขั้นให้กับการจัดประชุม The 62nd ICCA Congress 2023ICCA Congress เป็นการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมการประชุมนานาชาติ ซึ่งเป็นองค์กรด้านการประชุมนานาชาติระดับโลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2506 ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 1,000 หน่วยงานในแวดวงอุตสาหกรรมการประชุม ทั้งจากภาครัฐ และเอกชนกว่า 100 ประเทศทั่วโลก สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 62 โดยประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นประเทศเจ้าภาพก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2528 ที่กรุงเทพมหานคร และปี 2550 ที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี และการกลับมาในปีนี้ นับเป็นปีที่ 3 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งศูนย์ฯ สิริกิติ์ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยในการต้อนรับสมาชิก และผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกกว่า 1,000 คน เพื่อสร้างความสำเร็จให้การประชุมระดับโลกในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาในประเทศไทยเซนทิล โกพินาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สมาคมการประชุมนานาชาติ กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับศูนย์ฯ สิริกิติ์ ศูนย์การประชุมที่มีความโดดเด่น และทันสมัย ซึ่งจะมอบประสบการณ์อันน่าจดจำ และสมบูรณ์แบบให้แก่ผู้เข้าร่วมงานอย่างแน่นอน นอกจากนั้น เรายังได้ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพันธมิตรในประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่า การประชุมครั้งนี้จะเป็นมากกว่าการประชุมทั่วไป ที่ให้ทั้งองค์ความรู้อันทรงคุณค่า ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอันงดงามแก่ผู้เข้าร่วมประชุม”การให้ความสำคัญเรื่องการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และแนวทางด้านความยั่งยืน เป็นหนึ่งในแนวคิดหลักของการจัดประชุมในครั้งนี้ ดังนั้นศูนย์ฯ สิริกิติ์จึงเป็นหมุดหมายที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ ในทุกมิติด้านความยั่งยืน ตั้งแต่การออกแบบก่อสร้างอาคารที่คำนึงถึงความยั่งยืน การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การติดตั้งสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ การจัดหาวัตถุดิบ และเครื่องปรุงในท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่ง รวมถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ขยะเศษอาหาร หรือขยะอินทรีย์จากการประชุมในครั้งนี้จะถูกนำไปรีไซเคิล และจัดการขยะจากศูนย์การประชุมอย่างถูกวิธีต่อไป การประชุมในครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แสดงให้ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกได้เห็นถึงศักยภาพ และความมุ่งมั่นของศูนย์ฯ สิริกิติ์ในการยกระดับมาตรฐานการจัดงานอย่างยั่งยืน ให้กับการประชุม The 62nd ICCA Congress 2023 ในครั้งนี้ตลอด 4 วันของการจัดงาน ศูนย์ฯ สิริกิติ์ยังจะแสดงให้เห็นถึงการเป็นมากกว่า “ศูนย์การประชุม” ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Bangkok Active Lifestyle Mall (BALM)” ที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมบนพื้นที่กว่า 11,000 ตารางเมตร ของโซนรีเทลที่ประกอบด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟ สปา ร้านกีฬา ร้านหนังสือ ร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ co-working space และห้องอาบน้ำ นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้สัมผัส และเรียนรู้ไปกับวัฒนธรรมไทยจากสถาปัตยกรรม การออกแบบทั้งภายนอก และภายใน รวมถึงศิลปกรรมอันล้ำค่าที่ประดับตกแต่งภายในอาคาร ปิดท้ายด้วย การผ่อนคลายกับกิจกรรมมากมายหลังการประชุมที่สวนเบญจกิติที่เชื่อมต่อกับศูนย์ฯ สิริกิติ์นายสุรพล อุทินทุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เผยว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดงาน The 62nd ICCA Congress 2023 และเป็นตัวแทนของประเทศไทย ในฐานะศูนย์การประชุมแห่งชาติในการต้อนรับผู้คร่ำหวอดจากแวดวงอุตสาหกรรมการประชุม ด้วยศักยภาพของการเป็น ‘ที่สุดของอีเวนต์แพลตฟอร์ม’ พวกเราชาวศูนย์ฯ สิริกิติ์ทุกคนพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะส่งมอบประสบการณ์อันน่าจดจำให้ผู้เข้าร่วมประชุม และสร้างความสำเร็จให้กับการประชุม The 62nd ICCA Congress 2023 อย่างแน่นอน”