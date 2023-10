ท่าเรือแหลมฉบังคว้ารางวัล GPAS 2023 องค์กรชั้นนำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นปีที่ 2

นอกจากนี้ กทท.ยังมีแผนแม่บทในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Master Plan) โดยมีแนวทางการดำเนินงานสู่การเป็น Green Port Supply Chain บนยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ การก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล การสร้างพันธมิตรและเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานสีเขียว ตลอดจนการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและสังคม โดยในปี 2565-2567 กทท.มีเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 4% ผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่ การใช้พลังงานทดแทนจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงพักสินค้าและพื้นที่ต่างๆ ภายในท่าเรือ การรวบรวมขวดพลาสติกภายในพื้นที่นำไปรีไซเคิล ภายใต้โครงการ Upcycling the Oceans,Thailand การจัดซื้อเครื่องมือทุ่นแรงประสิทธิภาพสูงเพื่อทดแทนเครื่องเดิม เช่น รถยกตู้สินค้าหนัก และรถยกไฟฟ้า ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นท่าเรือสีเขียวในอนาคตรางวัล Green Port Award System (GPAS) 2023 จัดขึ้นโดยองค์กร APEC Port Services Network หรือ APSN โดยในปีนี้ กทท.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ The APEC Port Service Network (ASPN) Forum ภายใต้หัวข้อ “Innovative Ports for a Low-Carbon and Digital Future” ท่าเรือแห่งนวัตกรรมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและท่าเรือดิจิทัลในอนาคต ระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้ นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานมอบรางวัล GPAS 2023 ให้แก่ 13 หน่วยงานภายใต้กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่มีความเป็นเลิศด้านการจัดการและความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในธุรกิจท่าเรือและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง