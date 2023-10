“WARRIX” คอลแลบส์ “BUNKA” เปิดตัวคอลเลกชันใหม่สุดพิเศษ MOVE WITH LOVE

บมจ.วอริกซ์ สปอร์ต ผู้นำผลิตภัณฑ์ Sport - Health & Lifestyle แบบครบวงจร เปิดตัวคอลเลกชันใหม่สุดพิเศษ เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญกับแฟชั่นดีไซน์จาก Bunka Fashion School เครือข่าย Bunka Fashion College ประเทศญี่ปุ่น สรรสร้างคอลเลกชันสุดพิเศษ WARRIX X BUNKA : MOVE WITH LOVE ที่จะช่วยให้คุณค้นพบ และรักในตัวเองมากขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนบุนกะ แฟชั่น จัดงานเปิดตัวเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่สุดพิเศษ "WARRIX X BUNKA : MOVE WITH LOVE" โดยมีผู้บริหารบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณชัชวรรณ เศรษฐศิริสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานฝ่ายขายและการตลาด, คุณศุจีภรณ์ เศรษฐภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหารจากบริษัท ไทย บุนกะ แฟชั่น จำกัด นำโดย คุณศิริกุล ธนสารศิลป์ กรรมการผู้จัดการ, Mr. Yozo Yamanishi ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยบุนกะ แฟชั่น จำกัด และคุณสมพร สุนทรธํารง กรรมการและผู้อำนวยการ บริษัท ไทยบุนกะ แฟชั่น จำกัด และ อ.พญ.กชกร จำเริญเกตุประทีป ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ ร้าน WARRIX RUN HUB ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จำหน่ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬาชั้นนำในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ “WARRIX” ที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมเส้นใยและเนื้อผ้าให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับแบรนด์ระดับโลก “WARRIX” ขึ้นชื่อในด้านการนำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาผสานจนได้นวัตกรรมซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์ จากจุดแข็งที่เรามีทำให้เราวางเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในอนาคตของวอริกซ์ สปอร์ตฯ ไปสู่การเป็นผู้นำธุรกิจด้าน Sport Health Active & Lifestyle แบบครบวงจร และสามารถเข้าไปอยู่ในทุกโมเมนต์ของลูกค้ามากขึ้น รวมทั้งการมุ่งมั่นพัฒนา WARRIX RUN HUB ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยจะผลักดันให้กลายเป็นศูนย์กลางด้านสังคมสุขภาพต่อไปสำหรับการออกแบบคอลเลกชันใหม่ในแต่ละปีเรายังคงคิดค้นหาเพื่อตอบโจทย์ความเป็นปัจจุบันให้มากที่สุด ล่าสุดนี้ถือเป็นอีกความพิเศษที่เราภูมิใจนำเสนออย่างมาก ด้วยความร่วมมือกับบริษัท ไทย บุนกะ แฟชั่น จำกัด ผู้นำด้านการเรียนการสอนโรงเรียนแฟชั่นซึ่งเป็นเครือข่าย Bunka Fashion College จากประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านการออกแบบ ร่วมมือกันสร้างสรรค์คอลเลกชันสุดพิเศษ “WARRIX” คอลแลบส์ “BUNKA” ภายใต้แคมเปญใหญ่ “MOVE WITH LOVE” พลังขับเคลื่อนด้วยรักที่จะช่วยให้คุณค้นพบความสดใหม่ของการมีชีวิตชีวา และความรักในตัวเองผ่านทุกๆ อย่างของคอลเลกชันนี้ ซึ่งจะใช้การจับคู่สีที่มาจากเทรนด์สีและเป็นสีคู่ตรงข้ามกัน เพื่อสะท้อนความหลากหลายของคนในสังคม เราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครไม่ต้องเปรียบเทียบกับใคร เราสามารถสร้างซิกเนเจอร์จากตัวเรา และภูมิใจกับการเป็นตัวของตัวเอง ภายในแคมเปญนี้จะมีการจัด 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่กิจกรรมที่ 1 MOVE WITH ENERGY ชวนคุณรักตัวเองด้วยการออกกำลังกาย โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก KOL คุณดรีม อภิชญา พานิชตระกูล จากก้อย นัตตี้ ดรีมคุณภีม ธนบดีจากฮอร์โมน วัยว้าวุ่น และคุณปาร์ค ภาณุภัทร อโนมกิติ จากดูมันดิมาร่วมโชว์ออกกำลังกายอย่างสนุกสนาน และกิจกรรมที่ 2 MOVE WITH IDEA ซึ่งจะชวนคุณสร้างสรรค์ลุคในแนว Active & Lifestyle ให้เห็นว่าเสื้อผ้ากีฬาสามารถใส่ได้ในทุกๆ วัน ความพิเศษของคอลเลกชันนี้อยู่ที่นวัตกรรมเนื้อผ้าและสีสันที่คิดค้นมาเฉพาะจะช่วยให้คุณค้นพบและรักในตัวเองมากขึ้นMr. Yozo Yamanishi ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยบุนกะ แฟชั่น จำกัด กล่าวว่า Bunka Fashion College ประเทศญี่ปุ่น เป็นโรงเรียนสอนแฟชั่นชื่อดังที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 100 ปี ที่ได้สร้างสรรค์ Fashion Designers ระดับโลก เช่น Hiroko Koshino,Takada Kenzo,Yohji Yamamoto, Tsumor iChisato, Junya Watanabe, Jun Takahashi และ NIGO เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนผลักดันให้ Tokyo เป็นเมืองแฟชั่นชั้นนำในปัจจุบัน Bunka Fashion School ในประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นภายใต้การสนับสนุนให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Bunka Fashion College ประเทศญี่ปุ่น โดยร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในกลุ่มเครือสหกรุ๊ป จากประสบการณ์ที่มีมายาวนานและต้องการที่จะสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มให้กับวงการแฟชั่นไทยสามารถเทียบเท่ากับนานาชาติได้ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่แบรนด์ไทยอย่าง “WARRIX” ได้ให้ทาง Bunka Fashion School ร่วมสร้างคอลเลกชันสุดพิเศษ WARRIX X BUNKA : MOVE WITH LOVE นี้ จากการผสมผสานทั้งด้านนวัตกรรมเนื้อผ้าที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีใจรักในกิจกรรมแล้ว ด้านการออกแบบนั้นแค่เพียงได้เห็นสีสันก็จะทำให้คุณรู้สึกสนุก และ Active อยู่ตลอดเวลา ซึ่งถือเป็นความร่วมมือครั้งแรกของเรากับแบรนด์เสื้อผ้าในประเทศไทยเอ็กซ์คลูซีฟคอลเลกชัน WARRIX X BUNKA : MOVE WITH LOVE เป็นชุดออกกำลังกายที่ผลิตด้วยเนื้อผ้าคุณภาพดีสามารถลดแรงกระแทก รวมถึงระบายอากาศได้ดีแห้งไว คอลเลกชันที่เน้นความคล่องตัวและสีสันที่ทันสมัยมีทั้งของคุณผู้ชายและผู้หญิงในหลากหลายรูปแบบ เช่น ฮูดดี้ แจ็กเก็ต เสื้อเชิ้ต กางเกงเทรนนิ่งขาสั้น เลกกิ้งสปอร์ตบรา ที่เหมาะกับทุกกิจกรรม ออกแบบมาให้รองรับแรงกระแทกได้สูง ใส่สบายไม่อึดอัด ด้วยรูปแบบของบรา Compression และ Encapsulated ที่ออกแบบด้วยโครงเสื้อพิเศษเอกลักษณ์เฉพาะของทางวอริกซ์เท่านั้น พร้อมเปิดจำหน่ายพ ร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่านทุกช่องทางการจัดจำหน่ายของวอริกซ์ ได้แก่ ฟอร์ต วอริกซ์ โครงการ สเตเดียม วัน ซอยจุฬาฯ 4, Outlet Square (เมืองทองธานี), โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และช่องทางออนไลน์ได้แก่ Fanpage : WarrixThailand, Line ID@warrix.co.th, Website : www.warrix.co.th Lazada/ShopeeWarrix.