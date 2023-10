'สัปเหร่อ' โกยเงินทะลุ 600 ล. SF คึกรายได้เกินเป้า 3 พันล.

ผู้จัดการรายวัน 360- เอส เอฟเดินเกมส์ เนมมิ่งสปอนเซอร์ลำดับที่ 4 จับมือ DR.CBD เปิดตัวโรงภาพยนตร์ “EARTHLAB CINEMA BY DR.CBD” ชี้ “สัปเหร่อ“ มาแรง ดันรายได้ปีนี้เกินเป้า 3,000 ล้านบาทแน่นายสุวิทย์ ทองร่มโพธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เดิมช่วงกลางปีที่ผ่านมา เคยให้ข้อมูลไว้ว่า บริษัทเป้ารายได้ปีนี้ไว้ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาท มาจากตั๋วหนัง 75-80% หรือประมาณ 13 ล้านใบ และรายได้จากสื่อโฆษณาและธุรกิจอื่นๆ รวมกันอีก 20% แต่จากกระแสภาพยนตร์ไทยเรื่อง “สัปเหร่อ” ที่มาแรงมาก ทำรายได้ทะยานสู่ 600ล้านบาททั่วไทย หลังเข้าฉายได้ 4 สัปดาห์ไปแล้วนั้น ถือเป็นหนังไทยที่ทำรายได้สูงสุดในรอบ 10ปี จึงเป็นสัญญาณที่ดีที่เชื่อว่าจะผลักดันให้ปีนี้ เอส เอฟจะมีรายได้เกินเป้า 3,000 ล้านบาทอย่างแน่นอนจากปัจจุบัน เอส เอฟ มีโรงภาพยนตร์อยู่ในเครือราว 66 สาขา หรือกว่า 400 โรง ใน 23 จังหวัด ซึ่งปีนี้ได้ใช้งบ 150 ล้านบาทสำหรับรีโนเวตใหญ่ 2 สาขาแฟลกชิปสโตร์ คือ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และเดอะมอลล์ บางแค ส่วนในปี 2567 จะเริ่มเปิดสาขาใหม่อีก 5-7 สาขา รวม 40 โรง มูลค่าลงทุน 15-18 ล้านบาท/สาขานายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า ล่าสุดในปีนี้เอส เอฟพร้อมเดินหน้าเนมมิ่งสปอนเซอร์ ลำดับที่ 4 ด้วยการร่วมมือกับ บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด ผู้นำธุรกิจด้าน Nutraceutical & Healthcare เปิดตัวโรงภาพยนตร์ “EARTHLAB CINEMA BY DR.CBD” เพื่อส่งมอบประสบการณ์ความบันเทิงภายใต้คอนเซ็ปต์ Healthytainment รับเทรนด์การดูแลสุขภาพของคนรุ่นใหม่สำหรับ EARTHLAB CINEMA BY DR.CBD เป็นโรงภาพยนตร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ เอส เอฟรองรับผู้ชมได้เกือบ 700 ที่นั่ง ทั้งแบบ Premium, Prime และที่นั่ง First Class และพร้อมให้บริการ First Class Lounge ที่มีอาหารและเครื่องดื่มให้บริการก่อนชมภาพยนตร์ นอกจากนี้ยังรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงในอนาคตยังมีการต่อยอดนำผลิตภัณฑ์ของ Dr.CBD มาจำหน่าย และทำการตลาดร่วมกันที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟด้วยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ เอสเอฟมีเนมมิ่งสปอนเซอร์แล้ว ประกอบด้วย 1. NT FIRST CLASS CINEMA 2. Zigma Cinestadium presented by C2 3. The Bed Cinema by Omazz และล่าสุดกับ 4. EARTHLAB CINEMA BY DR.CBDด้านนายพรชัย ปัทมินทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัทได้เห็นถึงศักยภาพของโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ที่มีความตั้งใจในการส่งมอบประสบการณ์ความบันเทิงให้กับคนทุกกลุ่ม และเป็นแบรนด์ที่เอาใจใส่และให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกคน เช่นเดียวกับ Dr.CBD ที่มีความตั้งใจในการส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับทุกคน เราจึงตัดสินใจร่วมเป็นพันธมิตรกับทาง เอส เอฟ เพื่อจะได้ส่งมอบประสบการณ์ความบันเทิงพร้อมสุขภาพที่ดีไปด้วยกันโดยการให้ผู้ชมได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของ Dr.CBD ในระหว่างที่อยู่ในโรงภาพยนตร์ EARTHLAB CINEMA BY DR.CBD เพื่อให้ช่วงเวลาดูหนัง คือช่วงเวลาที่ผ่อนคลายที่สุด นอกจากนี้ ยีฃได้เปิดตัวสินค้าใหม่ Earthlab CBD De Leep ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อเพิ่มคุณภาพการนอน ให้เป็นอีกทางเลือกสุขภาพที่ปลอดภัย และเป็นครั้งแรกของสารสกัด CBD จากกัญชง ในรูปแบบ Softgel ที่สะดวก ทานง่าย และปลอดภัย โดยมีพระเอกหนุ่ม ‘มาริโอ้ เมาเร่อ’ เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์นี้ด้วย มั่นใจว่า Earthlab CBD De Leep จะเป็นสินค้าเรือธงที่จะช่วยผลักดันให้รายได้รวมปีนี้เกิน 100 ล้านบาทได้.