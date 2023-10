“มาริโอ้ – กัปตันกิ๊ฟ” แชร์เคล็ดลับสุขภาพดี ร่วมกับ รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดงาน “Heart Of Care Health Fair 2023” มหกรรมคนรักสุขภาพ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล หนึ่งในโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำขนาดใหญ่ที่ได้การยอมรับและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะยกระดับมาตรฐานการบริการทางการแพทย์และดูแลสุขภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้จัดงาน “Heart Of Care Health Fair 2023” มหกรรมคนรักสุขภาพ "ดูแลด้วยหัวใจ" ภายใต้แนวคิด HAPPY-HEALTHY-HELPFULพร้อมแชร์ความห่วงใยให้คุณและคนที่คุณรัก พบกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ตั้งแต่วันที่ 5–9 ตุลาคม 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 2ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ พณะ จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วยคณะแพทย์และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล, คณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท และชมไฮไลท์พิเศษพบกับพระเอกหนุ่มหล่อ มาริโอ้ เมาเร่อ และ กัปตันกิ๊ฟ วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ (อดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทย) ร่วมพูดคุยแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก ซึ่งในช่วงสุดท้ายหนุ่มมาริโอ้ได้ร่วมเล่นเกมส์กับผู้ร่วมงานอย่างสนุกสนาน เรียกรอยยิ้มเสียงเชียร์จากแฟนๆ ทำให้บรรยากาศเต็มอิ่มไปด้วยความสุขจากหัวใจทุกดวง โดยมี ได๋ ไดอาน่า จงจินตนาการ ทำหน้าที่พิธีกรนายแพทย์พณะ จันทรกมล เผยว่า “โอกาสพิเศษนี้ของโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกที่ดูแลประชาชนมาต่อเนื่องยาวนาน ผมขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพและการบริการของโรงพยาบาลอย่างดี เรา "ดูแลด้วยหัวใจ" พร้อมส่งต่อความสุขรอบตัวในงานนี้ ผ่าน HAPPY “ส่งมอบความสุข ไปกับเสียงดนตรี พร้อมด้วยกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับของที่ระลึก” , HEALTHY “ส่งมอบสุขภาพดี ไปกับหลากหลายสาระความรู้ส่งเสริมสุขภาพโดยแพทย์เฉพาะทาง” , HELPFUL “ส่งมอบความห่วงใยไปกับบางปะกอกบอกรัก ปันรักสู่ชุมชน ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งภายในงานนำไปทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม” และเราพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาในทุกด้านอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถ การนำเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยมาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพแบบครบวงจรรวมถึงการบริการที่ประทับใจ”“Heart Of Care Health Fair 2023” มหกรรมคนรักสุขภาพ อัดแน่นด้วยสาระดีดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดัน, ตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว, ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG, ตรวจภาวะไขมันพอกตับ Fibro Scan และการเสวนาให้ความรู้ Health Talk โดยคุณหมอเฉพาะทางที่หมุนเวียนมาให้ความรู้และคำปรึกษาเรื่องสุขภาพ และมี Workshop สาธิตให้ความรู้เชิงสุขภาพและทางการแพทย์ในหลายด้าน ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัล Lucky Draw เล่นเกมส์รับของรางวัลกิฟต์เซตของสมนาคุณจากโรงพยาบาล เรียกว่ามาร่วมงานนี้คุณได้รับความรู้ เคล็ดลับการดูแลสุขภาพ นำกลับไปฝากคนที่คุณรักอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่รักสุขภาพไม่ควรพลาด งาน “Heart Of Care Health Fair 2023” มหกรรมคนรักสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 9 ตุลาคม 2566 ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม2 สามารถติดตามตารางกิจกรรมต่างๆ ในงานนี้ได้ตามช่องทางFacebook : https://www.facebook.com/BPK9internationalhospitalWebsite : http://bit.ly/3V4jp3eLine : http://bit.ly/3EXG2ADYoutube : http://bit.ly/3GHfm8rTiktok : http://bit.ly/3tUaCVtInstagram : https://bit.ly/instagrambpk9