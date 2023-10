ปตท.-บ้านปู พร้อมรุกตลาดแบตเตอรี่เต็มสูบ จับมือบิ๊กเพลเยอร์ตั้ง รง.ในไทยป้อนอีวี-BESS

กระแสความนิยมยานยนต์ไฟฟ้าหรืออีวีที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในไทยและภูมิภาคนี้ รวมกับนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐ เสมือนเป็นแม่เหล็กดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะจีนที่บรรดาค่ายรถอีวีจากจีนได้ปักหมุดลงทุนตั้งโรงงานผลิตรถอีวีในไทยทำให้หนึ่งในซัปพลายเชนที่สำคัญของการผลิตรถอีวีอย่างแบตเตอรี่ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน เห็นได้จากบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ (บิ๊กเพลเยอร์) ของโลกหลายรายจับมือร่วมลงทุนกับบริษัทเอกชนไทย เพื่อตั้งโรงงานแบตเตอรี่ขึ้นในประเทศไทยเสือปืนไวไม่ใช่ใครอื่น คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของไทยที่วางวิสัยทัศน์ก้าวไปสู่ธุรกิจพลังงานอนาคต และธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงานตามเทรนด์ของโลกที่เปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลสู่พลังงานสะอาด โดยได้จัดตั้งบริษัท อรุณพลัส จำกัด บริษัทย่อยที่ ปตท.ถือหุ้น 100% เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปั้นให้เป็นผู้นำด้านระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรตั้งแต่การผลิตแบตเตอรี่ ผลิตรถอีวี ไปจนถึงสถานีชาร์จอีวีโดยช่วงกลางปี 2566 อรุณพลัส จับมือกับผู้ผลิตแบตเตอรี่อีวีรายใหญ่อันดับ 1 ของโลกอย่าง Contemporary Amperex Technology Co., Ltd (CATL) ตั้งโรงงานแบตเตอรี่ Cell-To-Pack (CTP) ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี โดยโรงงานดังกล่าวผลิตแบตเตอรี่ขั้นสูงที่นำเซลล์แบตเตอรี่มาประกอบกันเป็นแพกโดยตรง ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการประกอบเป็นโมดูล ทำให้แบตเตอรี่มีประสิทธิภาพความจุพลังงานสูงขึ้น น้ำหนักเบา และมีความปลอดภัย กรอบการลงทุนกว่า 3,600 ล้านบาท เดินสายการผลิตแบตเตอรี่ภายในปี 2567 ด้วยกำลังการผลิต 6 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ต่อปีอรุณพลัสยังได้ร่วมมือกับ CATL เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ของ CATL มาใช้ในประเทศ เช่น เทคโนโลยีสลับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (Battery Swapping) เทคโนโลยีการรีไซเคิลแบตเตอรี่ (Battery Recycling) เทคโนโลยีแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าของ CATL (CATL Integrated Intelligent Chassis : CIIC)ในอนาคตเป็นก้าวแรกในการเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่แบบครบวงจรในอาเซียน เนื่องจาก CATL เป็นบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจแบตเตอรี่ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Battery Value chain) ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิตแบตเตอรี่ไปจนถึงการรีไซเคิลแบตเตอรี่นายบุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท นูออโว พลัส จำกัด (Nuovo Plus) เปิดเผยว่า แนวโน้มการใช้รถอีวีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าในปี 2569 การใช้รถอีวีทั่วโลกเพิ่มขึ้นใกล้ 30 ล้านคัน ขณะที่ไทยเองก็มียอดจดทะเบียนรถอีวีในปีนี้อยู่ที่ 7 หมื่นคัน ซึ่งการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานจากฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดที่ยั่งยืน ทำให้แบตเตอรี่มีความสำคัญ ช่วยลดข้อจำกัดการใช้พลังงานหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงแดดหรือพลังงานลมที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้แบตเตอรี่มากักเก็บพลังงาน (BESS) ช่วยลดโหลดสำรองไฟฟ้าและยังเป็นซัปพลายเชนที่สำคัญที่สำคัญในการผลิตรถอีวีด้วยดังนั้นจึงได้ตั้งบริษัท นูออโว พลัส (อรุณพลัสถือหุ้น 51% กับ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ หรือ GPSC 49%) มีทุนจดทะเบียน 4,200 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับแบตเตอรี่แบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิต ออกแบบระบบ ให้บริการด้านเทคนิคและ Energy Solution แก่ลูกค้า รวมไปถึงงานวิจัยทั้งในด้านกระบวนการผลิต นวัตกรรมแบตเตอรี่และการรีไซเคิลแบตเตอรี่ ครอบคลุมทุกกลุ่มหลัก(Segment) ของตลาดแบตเตอรี่ ได้แก่ แบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เช่น รถยนต์ไฟฟ้า รถโดยสารไฟฟ้า เรือไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) สำหรับกลุ่มธุรกิจเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (Commercial and Industry: C& I) และกลุ่มบ้านเรือน (Residential Energy Storage System: RESS) เป็นต้นนูออโว พลัส จับมือกับ Gotion Singapore Pte. Ltd. ในนาม “เอ็นวี โกชั่น” (NV Gotion) ตั้งโรงงานประกอบชุดแบตเตอรี่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อผลิตแบตเตอรี่และให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร โดยผลิตชุดแบตเตอรี่แบบ LFP (Lithium Iron Phosphate) ที่มีความปลอดภัยและคุณภาพสูงรองรับตลาดยานยนต์และระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบต่างๆ คาดว่าจะเริ่มผลิตแบตเตอรี่ภายในปลายปี 2566 ด้วยกำลังผลิตเบื้องต้น 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้า 20,000-25,000 คันขณะนี้บริษัทได้เจรจากับค่ายรถอีวีหลายรายเพื่อป้อนแบตเตอรี่ดังกล่าว โดยได้รับคำสั่งซื้อจากค่ายรถอีวีสัญชาติจีนแบรนด์ NETA แล้ว ขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างการเจรจาหาลูกค้าเพิ่มเติมด้วย เมื่อได้คำสั่งซื้อมากเพียงพอก็จะทยอยขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 2-4 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีภายในปี 2567-68 ขึ้นกับความต้องการของตลาดทั้งนี้ บริษัท เอ็นวี โกชั่น เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท นูออโว พลัส จำกัด ถือหุ้น 51%กับ Gotion Singapore Pte. Ltd. (Gotion) บริษัทในกลุ่มของ Gotion High-tech Co., Ltd. (Top-Tier Battery Player ของโลกที่มีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่กว่า 14 แห่งทั่วโลก โดยป้อนแบตเตอรี่ให้กับค่ายรถโฟล์คสวาเกนที่จีนด้วย) ถือหุ้น 49% ด้วยทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท นับเป็นโรงงานแบตเตอรี่ระดับกิกะวัตต์ (Giga Battery Factory) โดยจะนำเข้าวัตถุดิบเซลล์แบตเตอรี่จากจีนมาประกอบเป็นโมดูลแบตเตอรี่และชุดแบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) และยานยนต์ไฟฟ้าการที่กลุ่ม ปตท.มีการจับมือกับยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตแบตเตอรี่หลายรายนั้น ตอบสนองค่ายรถอีวีทั้งหลายที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทยสามารถเลือกใช้แบตเตอรี่ได้ตามสเปกที่ต้องการ และหากมีปริมาณความต้องการแบตเตอรี่ที่มากพอระดับ 10 กิกะวัตต์ชั่วโมง ก็มองโอกาสการลงทุนต่อยอดไปสู่การผลิตขั้นต้นอย่างเซลล์แบตเตอรี่ แทนการนำเข้าเพื่อมาประกอบในไทย ซึ่งการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ไทยต้องนำเข้าแร่ที่หายากไม่ว่าจะเป็นแร่ลิเทียม นิกเกิล ฯลฯ ซึ่งในอนาคตก็อาจเป็นธุรกิจใหม่ของ บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปตท.สผ.) อย่างไรก็ดี ยอมรับว่าขณะนี้โรงงานที่จีนโอเวอร์ซัปพลาย ทำให้จีนต้องหันไปลงทุนตั้งโรงงานแบตเตอรี่ในต่างประเทศรวมทั้งไทยเพื่อขยายตลาด ทำให้ธุรกิจแบตเตอรี่มีแนวโน้มต้นทุนต่ำลง ทำให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคนี้นอกจากนี้ อรุณพลัส ได้ปูทางความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการขยายระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมทุนกับ Honhai Precision Industry Co., Ltd หรือ FOXCONN ตั้งบริษัทร่วมทุน ”ฮอริษอน พลัส”(Horizon Plus) เพื่อผลิตรถอีวี รองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยในปี 2567 จะเริ่มเดินสายการผลิตเฟสแรกที่ 50,000 คัน และขยับเพิ่มเป็น 150,000 คันในปี 2573 ซึ่งขณะนี้บริษัทได้มีการเจรจากับค่ายรถอีวีหลายรายที่ต้องการเข้ามาทำตลาดในไทยเพื่อรับจ้างผลิตรถอีวีให้อรุณพลัส ยังได้ร่วมทุนกับบริษัท Kwang Yang Motor Co., Ltd. (KYMCO)และบริษัท KYMCO CAPITAL PRIVATE EQUITY MANAGEMENT Co.,Ltd.(KC) จัดตั้งบริษัท เอไอออเนกซ์ จำกัด (Aionex) ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 600 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่าย และผลิตรถไฟฟ้า 2 ล้อรวมถึงให้บริการสลับแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า 2 ล้อ โดยวางเป้าหมายเป็นผู้นำธุรกิจรถไฟฟ้า 2 ล้อในไทยและอาเซียนโดยอรุณพลัส KYMCO และ KC ถือหุ้นในสัดส่วนการถือหุ้น 51% 29% และ 20% ตามลำดับ ซึ่ง KYMCO มีประสบการณ์การจัดจำหน่ายและผลิตรถไฟฟ้า 2 ล้อ ด้วยยอดขายรถไฟฟ้า 2 ล้อเป็นอันดับ 1 ในไต้หวัน และอันดับ 3 ในยุโรปการมีโรงงานผลิตรถอีวีอย่างฮอริษอน พลัส นับเป็นฐานลูกค้าที่สำคัญให้กับโรงงานผลิตแบตเตอรี่ CTP และเอ็นวี โกชั่นอีกทางหนึ่งด้วย เช่นเดียวกับการรุกตลาดรถไฟฟ้า 2 ล้อสำหรับโรงงานนำร่องผลิตหน่วยกักเก็บพลังงาน ภายใต้แบรนด์ G-Cell โดยใช้เทคโนโลยี SemiSolid ของบริษัท 24M Technologies Incorporation หรือ 24M จากสหรัฐอเมริกา ด้วยกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ชั่วโมง (MWh) ต่อปี ในที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง นับเป็นโรงงานแบตเตอรี่ต้นแบบแห่งแรกของกลุ่มปตท.ที่ผลิตเซลล์แบตเตอรี่แล้วนำมาประกอบเป็นแบตเตอรี่ด้วยเทคโนโลยี 24M ที่มีจุดเด่นในเรื่องความปลอดภัย มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและรีไซเคิลได้ง่ายเมื่อแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเหมาะสำหรับใช้ในระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์เริ่มแรกของการเข้าลงทุนใน 24M เพื่อต้องการผลิตแบตเตอรี่สำหรับกักเก็บไฟฟ้าเมื่อครั้งที่ GPSC เป็นผู้ลงทุน ก่อนจะโอนทรัพย์สินมาเป็นนูออโว พลัส แม้ว่าปัจจุบันโรงงานนำร่องนี้จะยังไม่สามารถขยายกำลังผลิตให้เป็นระดับกิกะวัตต์ชั่วโมง แต่ก็มีความเป็นไปได้ในอนาคตเนื่องจากโรงงานต้นแบบแห่งนี้ ทาง 24M ใช้ในศูนย์ทดลองในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะขยายสเกลสู่ระดับกิกะวัตต์ในต่างประเทศที่ได้รับไลเซนส์จาก 24M เพื่อตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ทั้งที่จีน นอร์เวย์ ญี่ปุ่นและอินเดีย เป็นต้น ซึ่งหนึ่งในน้้นทางบริษัทได้เข้าถือหุ้น 11.1% ในบริษัท Anhui Axxiva New Energy Technology Co., Ltd. (AXXIVA) ประเทศจีนซึ่งตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ด้วยเทคโนโลยี SemiSolidของ 24M ด้วยกำลังผลิต 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงเพื่อป้อนให้ค่ายรถ Chery ของจีน คาดว่าโรงงานแบตเตอรี่แห่งนี้จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในกลางปี 2567 แม้ว่าจะล่าช้ากว่ากำหนดเดิมจากหลายเรื่องในช่วงโควิด-19 ก็ตาม แต่หากโรงงานดังกล่าวประสบความสำเร็จด้วยดี ปตท.ก็อาจใช้โมเดลนี้มาลงทุนผลิตแบตเตอรี่ในไทยได้อีกกลุ่มบริษัทที่ไม่อาจมองข้าม คือ กลุ่มบ้านปู (BANPU) ที่แตกไลน์ธุรกิจจากธุรกิจเหมืองถ่านหินและไฟฟ้า ก่อนปรับกระบวนการเปลี่ยนผ่าน(Transition)ทั้งองค์กรในทุกประเทศที่บ้านปูมีฐานธุรกิจอยู่ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter เพื่อส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญการขยายพอร์ตฟอลิโอพลังงานสะอาดบ้านปูได้จัดตั้งบริษัท “บ้านปู เน็กซ์” ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง บมจ.บ้านปู (BANPU) 50% และ บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) 50% เพื่อมุ่งสู่การเป็น Net-Zero Energy Provider ให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันบ้านปู เน็กซ์ (Banpu Next) ดำเนินธุรกิจ 5 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจแบตเตอรี่ ธุรกิจซื้อขาย ธุรกิจอี-โมบิลิตี และธุรกิจพัฒนาเมืองอัจฉริยะและจัดการพลังงานทั้งนี้ บ้านปู เน็กซ์ และดูราเพาเวอร์ จับมือในการขยายธุรกิจแบตเตอรี่ในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น นำแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนของดูราเพาเวอร์ไปใช้กับโซลูชัน และบริการด้านพลังงานของบ้านปู เน็กซ์ ไม่ว่าจะเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ามูฟมีในบริการไรด์ แชร์ริ่ง (Ride Sharing) รถยนต์ไฟฟ้าในบริการเช่ายานยนต์ไฟฟ้า (Mobility Sharing) และเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าทางทะเล (e-Ferry) รวมไปถึงตลาดระบบกักเก็บพลังงาน ด้วยการเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศจีนและตั้งโรงงานประกอบแบตฯ ในประเทศไทยรวมถึงเมื่อต้นปีที่ผ่านมา บ้านปู เน็กซ์ ได้ทุ่มเงินราว70ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในดูราเพาเวอร์จาก 47.68% เป็น 65.10% รองรับการเติบโตและสร้างศักยภาพทางการตลาดในธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน และแบตเตอรี่รถอีวี เนื่องจากดูราเพาเวอร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานแบบลิเทียมไอออนสำหรับรถยนต์ และระบบไฟฟ้าสำรองแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในเมืองซูโจว ประเทศจีนล่าสุด บ้านปู เน็กซ์ ยังได้ลงนามในสัญญาเข้าซื้อหุ้น 40 %ในบริษัท เอส โวลต์ เอเนอร์จี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด หรือ SVOLT Thailand มูลค่าการลงทุน 750 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นเดิมคือ SVOLT Energy Technology (Hongkong) ซึ่งจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ 60 % โดย SVOLT เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่สัญญาติจีนรายใหญ่อันดับ 8 ของโลกทั้งนี้ SVOLT Thailand ได้ตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสำหรับรถยนต์นั่งไฟฟ้า (Module Pack Factory) ที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขนาดกําลังการผลิตเริ่มต้นที่ 60,000 ชุดต่อปี หรือราว 2 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี คาดส่งมอบแบตเตอรี่ให้ลูกค้าในช่วงไตรมาส 1/2567 โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นค่ายรถจีนอย่างบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ (GWM) และ บริษัท โฮซอน นิว เอนเนอร์ยี่ ออโต้โมบิล จำกัด หรือ Hozon Auto หรือเจ้าของแบรนด์ NETA ซึ่งในอนาคต SVOLT Thailand ตั้งเป้าขยายกำลังการผลิตแบตเตอรี่มากกว่า 100,000 ชุดต่อปี รองรับการขยายตลาดไปสู่ตลาดภูมิภาคอาเซียนส่วนโรงงานประกอบแบตเตอรี่ในไทยที่บ้านปู เน็กซ์ร่วมทุนกับดูราเพาเวอร์ ตั้งโรงงานที่นิคมฯอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี วงเงินลงทุนรวม 1,400 ล้านบาท โดยบ้านปู เน็กซ์ ถือหุ้นใหญ่ 70% คาดว่าโรงงานแบตเตอรี่ดังกล่าวจะเริ่มไลน์การผลิตได้ในปี 2567 เน้นกลุ่มลูกค้ายานยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อการพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นรถบัสไฟฟ้า (e-Bus) รถบรรทุกไฟฟ้า รวมถึงเรือท่องเที่ยวโดยสารไฟฟ้าในประเทศไทย และมองหาโอกาสที่จะขยายตลาดไปไปประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยวางเป้าหมายกำลังผลิตแบตเตอรี่ที่ 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีภายในปี 2570 โดยมีกลุ่มเชิดชัยฯ เป็นลูกค้าสำคัญเนื่องจากมีความต้องการนำแบตเตอรี่ไปประกอบe-Busของกลุ่มเชิดชัยฯ และลูกค้ารายอื่นๆความคืบหน้าโครงการร่วมทุนระหว่างบ้านปู เน็กซ์ ดูราเพาเวอร์และเชิดชัย มอเตอร์เซลล์ เพื่อตั้งโรงงานประกอบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ที่จังหวัดนครราชสีมานั้น ขณะนี้ทางเชิดชัยฯ อยู่ในช่วงพัฒนาและปรับปรุงโรงงานเพื่อเตรียมผลิตรถบัสไฟฟ้า เบื้องต้นทางบ้านปู เน็กซ์จะป้อนแบตเตอรี่สำหรับรถบัสไฟฟ้าให้เชิดชัยฯ และกลุ่มลูกค้าของเชิดชัยก่อน ขณะเดียวกันก็มีโปรเจ็กต์ร่วมกันในการออกแบบระบบการชาร์จเพื่อรองรับการเดินรถบัสไฟฟ้าในอนาคตอีกด้วยเมื่อทั่วโลกร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหวังควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส ทำให้มีการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่เพื่อให้มีความจุสูง ขนาดเล็ก คุณภาพดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในราคาที่ถูกลงเพื่อรองรับกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บไฟฟ้าที่นับวันจะเติบโตขึ้น ซึ่งไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพ ทำให้บิ๊ก เพลเยอร์แบตเตอรี่ระดับโลกจับมือกับบริษัทไทยปูฐานก่อนขยับก้าวสู่การลงทุนระดับเซลล์แบตเตอรี่ในอนาคต