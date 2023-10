การบินไทย ปรับใหญ่เมนูอาหารบนเครื่องบิน ดึง"เชฟโบ ดวงพร"ออกแบบ

การบินไทยจัดงาน “Taste of Thai Tales” การปรับเปลี่ยนเมนูอาหารที่ให้บริการบนเครื่องบิน ดึงเชฟโบ ดวงพร ทรงวิศวะ เจ้าของรางวัลเชฟหญิงที่ดีที่สุดของเอเชีย ปี 2013 ร่วมออกแบบสร้างความแปลกใหม่และความพึงพอใจแก่ผู้โดยสารบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดงาน “Taste of Thai Tales” การปรับเปลี่ยนเมนูอาหารที่ให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบินของการบินไทย เพื่อสร้างความแปลกใหม่และความพึงพอใจแก่ผู้โดยสาร รวมทั้ง ยกระดับคุณภาพการบริการเพื่อสร้างความประทับใจตลอดการเดินทาง โดยมี นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทยฯ เป็นประธานในงาน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และเชฟโบ ดวงพร ทรงวิศวะ เจ้าของรางวัลเชฟหญิงที่ดีที่สุดของเอเชีย ปี 2013 (Asia’s Best Female Chef 2013) และเคยได้รับเชิญร่วมในสารคดีเกี่ยวกับอาหารไทย Chef’s Table ซีซั่นที่ 5 บนช่อง Netflix โดยเชฟโบ ผู้ออกแบบและรังสรรค์เมนูอาหารให้บริการบนเครื่องบินของการบินไทย พร้อมด้วย เชฟแม้ว สุชาติ นันตา เชฟจากครัวการบินไทย ผู้ควบคุมการผลิต มาตรฐาน และรสชาติ ให้เป็นไปตามที่เชฟโบออกแบบไว้ มาร่วมสาธิตการประกอบอาหารภายในงาน ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทยการปรับเปลี่ยนเมนูอาหารสำหรับให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบินของการบินไทยในครั้งนี้ เกิดจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาและตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้โดยสาร รวมทั้ง เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการอาหารให้มีความพิเศษ แปลกใหม่ มีรสชาติอร่อย และดีต่อสุขภาพ โดยนำเสนอผ่านอายตนะ 6 ซึ่งเป็นปรัชญาการให้บริการของการบินไทย ได้แก่การมองเห็น ลิ้มรส การดมกลิ่น การได้ยิน และการสัมผัสจากใจ โดย เชฟโบ ดวงพร ทรงวิศวะ แห่งร้านเดอะ ฟู้ดทรรศน์ บางกอก (โบ.ลาน) ที่ได้คิดค้นและนำวัฒนธรรมอาหารไทยอันเป็นจุดแข็งของประเทศไทย เข้ามาร่วมเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์แต่ละเมนู โดยผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมอาหารของต่างชาติ ด้วยประสบการณ์อันเชี่ยวชาญ รังสรรค์ออกมาเป็นเมนูอาหารไทยระดับพรีเมี่ยมที่มีความพิเศษและรสชาติอร่อย ปรุงจากวัตถุดิบชั้นดีจากแหล่งต่างๆ ในประเทศ เพื่อให้บริการผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจของการบินไทย ในเส้นทางบินสู่ยุโรป ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น โดยเริ่มให้บริการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา รายการอาหารที่ให้บริการ แบ่งออกเป็น•All Day Dineเมนูขนมปังบัน (The Roll series)1. ขนมปังบันไส้อั่ว พร้อมแคบหมู ซาวเคราท์ และขิงดอง2. ขนมปังบันลูกชิ้นเนื้อปิ้ง ซอสมายองเนสมะขาม พร้อมแตงกวาดอง กะหล่ำปลีซอย และมะเขือเทศอบแห้ง3. ขนมปังบันกะเพราหมูหมักน้ำผึ้ง พร้อมไข่ต้มยางมะตูมและพริกทอด4. ขนมปังบันไก่สะเต๊ะ พร้อมกะหล่ำปลีซอย แตงกวาและพริกดองเมนูพาย (The Pie series)1. พายแกงฮังเลหมู พร้อมกระเทียมและขิงดองเสียบไม้2. พายข้าวซอยไก่ พร้อมผักกาดดอง มะนาวฝาน และพริกผัดน้ำมัน•เมนูอาหารจานหลัก (The Main dishes) : (* เริ่มให้บริการต้นปี 2567)1. แกงแดงซี่โครงแกะย่าง กล้วยดิบ เสิร์ฟพร้อมข้าวหอมมะลิ ไข่พะโล้ยางมะตูม ผัดถั่วแขก และข้าวโพดฝาน2. แกงคั่วสับปะรดกุ้ง เสิร์ฟพร้อมข้าวหอมมะลิ ไข่เจียวไชโป๊ และมะเขือม่วงผัดโหระพา•เมนูอาหารเช้า (The Ochazuke Breakfast series) :1. ข้าว-ต้มนอกหม้อปลารมควัน พร้อมปลารมควัน ผักสดนานาชนิด และไข่ออนเซ็น2. ข้าว-ต้มโคล้งปลากรอบ พร้อมปลากรอบ สมุนไพรไทยย่าง และพริกแห้งทอด3. ต้มจืดสาคูวิลาสมะพราวอ่อน พร้อมไก่ต้มฉีก กุ้งลายเสือ และไข่ออนเซ็น•เมนูไทยดั้งเดิม (The Heritage series) :1.เส้นหมี่น้ำพริก พร้อมผักบุ้งลวก แตงกวาและมะม่วงหั่นฝอย โรยด้วยหอมและกระเทียมเจียว พริกแห้งทอด ผิวมะกรูดทั้งนี้ นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อความพึงพอใจแก่ลูกค้าและผู้โดยสารมาอย่างต่อเนื่อง การบินไทยในฐานะสายการบินแห่งชาติ มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนในการส่งเสริมเมนูอาหารไทยที่ผ่านการรังสรรค์อย่างพิถีพิถันให้บริการผู้โดยสารบนเครื่องบินถือเป็นอีกหนึ่ง Soft Power ในการนำพาวัฒนธรรมอาหารไทยไปสู่สากล ตลอดจนการสนับสนุนวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากเกษตรกรไทย เป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง