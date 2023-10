เอเชีย เอรา วัน เปิดพื้นที่"แอร์พอร์ตลิงก์ มักกะสัน"จัดงานดนตรี โชว์แรก 21 ต.ค.นี้

เอเชีย เอรา วัน เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ จัดงานดนตรี “Music Stations SO POP” ณ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน ประเดิมโชว์แรก 21 ตุลาคมนี้บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ผู้ร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และปัจจุบันเป็นผู้ให้การสนับสนุนการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด ขอเชิญร่วมงานดนตรี “Music Stations SO POP” ณ รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน โดยเป็นการเปิดพื้นที่ให้นิสิตและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ต่าง ๆ ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและประสบการณ์ด้านดนตรีอย่างไม่มีขีดจำกัด ประเดิมด้วยโชว์ครั้งแรกในวันที่ 21 ตุลาคมนี้สำหรับงาน “Music Stations SO POP” ในครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีในการเฉลิมฉลองเทศกาลในไตรมาสสุดท้ายของปี ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลฮาโลวีน ลอยกระทง หรือเทศกาลคริสต์มาสต์ ผ่านการแสดงดนตรีแนว Pop และ R&B โดยจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นเดือนละหนึ่งครั้ง ณ บริเวณรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์สถานีมักกะสัน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม โดยจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนวงดนตรีมาร่วมให้ความสุข สำหรับงานครั้งแรกประเดิมด้วยโชว์จาก 2 วงดนตรี Hypercollab Band จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ วง Someone said จากมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมร่วมสร้างสีสันแห่งความสนุกให้กับผู้โดยสารทุกเพศทุกวัย ในวันที่ 21 ตุลาคมนี้เอเชีย เอราวัน ให้ความสำคัญกับการส่งมอบประสบการณ์การในการเดินทางที่น่าประทับใจให้แก่ผู้โดยสาร ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดนอกเหนือจากยกระดับมาตรฐานการให้บริการ จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศที่ดีในการใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้เดินหน้าสนับสนุนการแสดงดนตรีของนักเรียน นิสิต และนักศึกษาด้วยการจัดทำโครงการ Music Event by students โดยร่วมกับวงดนตรีที่มาจากโรงเรียนและมหาวิยาลัย ด้วยการเปิดพื้นที่ในสถานี ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ ตั้งแต่วัยมัธยมศึกษา ถึงมหาวิทยาลัย ที่มีความสามารถด้านดนตรี ร่วมโชว์ฝีมือและความสร้างสรรค์ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และความสามารถทางด้านดนตรีระหว่างต่างสถาบันการศึกษามาร่วมปรากฏการณ์ความบันเทิงรูปแบบใหม่ที่จะเปลี่ยนพื้นที่ของสถานีมักกะสันให้เป็นลานแห่งเสียงดนตรีได้ในวันที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 – 19.30 น. ณ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน ชั้น 2 โซน express และสามารถติดตามวงดนตรีที่จะมาสร้างรอยยิ้มระหว่างการเดินทางได้ในเดือนต่อไป