RSอัดงบ 70 ล.ซื้อหุ้น Erb 60%

ผู้จัดการรายวัน 360 -อาร์เอส กรุ๊ป ส่ง RS LiveWell เข้าลงทุนในบริษัท เอิบเอเชีย จำกัด หรือ Erb แบรนด์เครื่องหอมและสกินแคร์อันดับต้นๆ ของไทย ในสัดส่วน 60% ด้วยมูลค่าการลงทุนประมาณ 70 ล้านบาท มุ่งขยายพอร์ตสินค้า ปั๊มรายได้เพิ่ม และพัฒนาแบรนด์คอมเมิร์ซในเครือให้แข็งแกร่ง รวมถึงมองหาโอกาสขยายเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจาก อาร์เอส กรุ๊ป ทรานส์ฟอร์มองค์กรจากการดำเนินธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนท์ขยายมาสู่ธุรกิจคอมเมิร์ซได้สำเร็จภายใต้โมเดล Entertainmerce แล้ว เราก็มุ่งมั่นในการขยาย Ecosystem ให้แก่ธุรกิจคอมเมิร์ซเพื่อรักษาอัตราการเติบโตและหาโอกาสในการขยายฐานการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยใช้บริษัท RS LiveWell ซึ่งเป็น Product Company ที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าสุขภาพและความงามภายใต้แบรนด์ของตนเองในการสร้างธุรกิจคอมเมิร์ซให้แข็งแกร่ง ทั้งการเพิ่มพอร์ตสินค้าให้ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภค การพัฒนาช่องทางการขายของตนเองให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเข้าลงทุนในแบรนด์สุขภาพ-ความงามที่มีชื่อเสียง มีศักยภาพ และมีวิสัยทัศน์สอดคล้องกับการดำเนินงานของ อาร์เอส“ล่าสุดเราจึงตัดสินใจเข้าลงทุนใน บริษัท เอิบเอเชีย จำกัด หรือ Erb แบรนด์เครื่องหอมและสกินแคร์ชื่อดัง ในสัดส่วน 60% โดย Erb เป็นแบรนด์เครื่องหอมและสกินแคร์ที่มีฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี ผู้บริหารและพนักงานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกิจ รวมไปถึงมีคอนเนคชั่นและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งเรามั่นใจว่า ด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารและทีมงานของ อาร์เอส ผสานกับ Ecosystem และความเชี่ยวชาญของทุกธุรกิจในเครือ จะสนับสนุนให้ Erb เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ทั้งการพัฒนาสินค้า การตลาด การประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ และการจัดจำหน่าย ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจของ Erb มีสินค้าและบริการที่ครบวงจรและเติบโตอย่างชัดเจน” นายสุรชัย กล่าวนางสาวพัชทรี ภักดีบุตร ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Erb กล่าวว่า “Erb ใช้ความโดดเด่นในเรื่องของภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งขยายธุรกิจไปในตลาดที่มีโอกาสและสอดคล้องกับ Core business ของบริษัท อาทิ Wellness and Spa โดยใช้จุดแข็งของตัวแบรนด์ นำไปสู่การเติบโตในกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ตามแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่หันมาสนใจและใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ส่งผลสะท้อนเชิงบวกแก่แบรนด์ในการที่จะออกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เพื่อตอบสนองตลาด ทำให้เรามองหาพาร์ทเนอร์ เพื่อเป็นคู่คิดช่วยกันขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ“โดยเงินลงทุนที่ได้ในครั้งนี้จะนำไปสร้างทีมเพื่อดูแลรับผิดชอบธุรกิจใหม่ รวมไปถึงขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และ Collaboration projects ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ Erb มีการจำหน่ายแล้วในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งเอเชีย อเมริกา และยุโรป การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ อาร์เอส จะทำให้ Erb แข็งแรงขึ้นจากการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านทรัพยากรและจุดแข็งของแต่ละบริษัท เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน”ปัจจุบันผลิตภัณฑ์และบริการของ Erb แบ่งเป็น1) ผลิตภัณฑ์สกินแคร์2) ผลิตภัณฑ์สปาภายในบ้าน3) ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมภายในบ้าน4) Amenity kit และเซ็ตของขวัญ5) ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและอนามัย6) ธุรกิจสปานายสุรชัย กล่าวว่า จากผลิตภัณฑ์และบริการของ Erb ที่มีอยู่แล้ว โดยเฉพาะธุรกิจสปา ทำให้ อาร์เอส มองเห็นโอกาสในการรุก และขยายธุรกิจ Wellness and Spa ให้มากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตตามเทรนด์สุขภาพในปัจจุบัน อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ภาครัฐสนับสนุนการเดินหน้าสู่ Medical Hub ของไทย รวมถึงเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้แบรนด์ในพอร์ตโฟลิโอของ RS LiveWell อีกด้วยหลังจากนี้ Erb จะเดินหน้าเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น สร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ อาทิ การทำสินค้าร่วมกับ Corporate brand การขยายธุรกิจ Spa ไปยังโรงแรมและสถานที่ Prime location ต่างๆ รวมไปถึงความร่วมมือใหม่ๆ กับพาร์ทเนอร์อื่นๆ ที่มีจุดแข็งที่แตกต่างกัน ซึ่งเชื่อว่าการเข้าลงทุนใน Erb จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจและจะสร้างความตื่นเต้นให้กับตลาด Health and Wellness ของไทยอย่างแน่นอน